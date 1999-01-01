Eğitim ve öğretimin yeni modeli ENOCTA'da

Enocta; eğlenceli, zamana ve mekana bağlı kalmadan...





e-öğrenme modeliyle 400 kuruma ulaştı. Yeni nesil eğitim modelini 1999’dan bu yana sunan Enocta’nın Eğitim Kataloğu bu alanda önemli bir boşluğu dolduruyor.

E-öğrenme; çağdaş, renkli, eğlenceli, zaman ve mekana bağlı kalmadan yapılan, sonuçları ölçülebilen, etkin, son derece verimli ve tasarruflu bir eğitim yöntemi. E-öğrenmede eğitim süreci hem fiziksel bir ortam gerektirmiyor hem de belli bir zaman aralığında yapılmak zorunda değil. Bu iki özellik katılımcılara, en verimli oldukları zamanda eğitime katılma şansı veriyor. Ayrıca, eğitim almak için bir yolculuk yapmak gerekmiyor. Bu da, zamandan tasarruf anlamına geliyor. Kurumların e-öğrenme, eğitim ve gelişim için ihtiyaç duydukları hizmet ve ürünleri tek bir çatı altında toplayarak, tek noktadan çözümler üretmek amacıyla 1999 yılında kurulan Enocta, alanında öncü ve yenilikçi şirket olarak dikkatleri çekiyor. Tek noktadan çözümler üreten Enocta 400’e yakın kurum, kamu kurumu, şirket ve üniversiteye e-öğrenme ürün ve hizmetleri sunuyor. Enocta Genel Müdürü Ahmet Hançer, e-öğrenmenin eğitimin-öğretmenin yeni hali anlamına geldiğini söylüyor. Hançer, şöyle konuşuyor: “E-öğrenme her sene daha da yaygın olarak kullanılan bir eğitim şekli. Kurumlara sağladığı çeşitli avantajların yanısıra özellikle yeni jenerasyonun çalışma hayatına girmesinin, e-öğrenmeye olan ilginin artmasında önemli bir payı bulunmakta. Çalışma hayatına başlayan bu yeni jenerasyon teknoloji bağlantılı her tür uygulamayı alternatiflerine göre çok daha çabuk benimsiyor, kullanıyor ve verim alıyor.” Hançer’e göre iş dünyasının artan hızı ve verimliliğin artan önemi nedeniyle kurumların eğitim süreçlerinde e-öğrenmeyi daha etkin kullanmak bir zorunluluk haline geliyor. Kurumlar bu süreçte; ürün ve hizmetleri ile ilgili eğitimleri, internet üzerinden çok hızlı ve güncel olarak çalışanlarına sunuyorlar, sınıf eğitimlerini, e-öğrenme içerikleri ile daha verimli ve etkin hale getiriyor.



Peki KOBİ’ler e-öğrenmeden nasıl faydalanabilir?

Ahmet Hançer, Enocta’nın Eğitim Kataloğu’nun bu noktada önemli bir boşluğu doldurduğunu düşünüyor. Türkiye’nin, 400’e yakın eğitim başlığı ile en kapsamlı e-öğrenme kataloğu olan Enocta Eğitim Kataloğu’na en son İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimlerini eklediklerini söyleyen Hançer, bu eğitimlerde; iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, çalışanların bilmesi şart koşulmuş olan çalışma mevzuatı ve çalışanların yasal hak ve sorumlulukları konularında genel bilgiler anlattıklarını açıklıyor.

Enocta Eğitim Kataloğu’nda yer alan MS Office eğitimlerinin yanısıra Uluslararası Ticaret, Uluslararası Ticaretin Finansmanı, Temel Finans, Temel Muhasebe gibi başlıkları da kapsayan Finans Eğitimleri bulunuyor. KOBİ’ler ayrıca; Bir Ekibi Yönetmek, Motivasyon Yönetimi gibi alanlarda profesyonel gelişimlerine katkı sağlayacak eğitimlerden de faydalanabiliyor.