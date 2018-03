ERP’de Netaş’ın yerel ve Türkçe çözümü:

Türkiye’nin en büyük IT şirketlerinden olan Netaş, sektör ve ciro sınırlandırması olmadan Türkiye’deki işletmelerin kurumsal kaynak planlama (ERP) ihtiyacını karşılamak için Microsoft’la önemli bir işbirliğine imza attı.





Microsoft’un Dynamics NAV ERP çözümünü Türkçeleştiren ve mevzuata uygun hale getiren Netaş, ulusal ve uluslararası arenada ERP pazarının en büyük oyuncusu olmayı hedefliyor.

Türkiye IT sektörünün 46 yıllık tecrübeli oyuncusu Netaş, KOBİ’lere yönelik yeni bir ürünle rekabete hazırlanıyor. KOBİ’lere, işletmelerinde verimlilik sağlayacakları katma değerli çözümler geliştirme vizyonuyla yola çıkan Netaş, Microsotf’un Dynamics NAV ERP çözümünü yerelleştirerek piyasaya sürüyor. Netaş Dinamik adıyla piyasaya sürülen ERP çözümü, geniş dağıtım ağı ve servis imkânlarıyla tüm Türkiye’de KOBİ’lerin hizmetine sunuluyor. Netaş Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ali Tombalak, uluslararası şirket olma vizyonlarının bir parçası olarak stratejik karar aldıklarını ve kurumsal pazarda önemli bir oyuncu olmanın yanısıra KOBİ pazarında da iddialı bir çözümle hizmet vermeye odaklandıklarını söylüyor. Türkiye’de işletmelerin yüzde 99’unun KOBİ olduğu gerçeğiyle hareket eden Netaş, uzun vadede ERP pazarının en büyük oyuncusu olmayı hedefliyor.



Netaş mühendisleri yerelleştirdi

Dynamics NAV tüm dünyada yaygın olarak kullanılan, Avrupa ülkelerinde ilk sıralarda yer alan bir ERP çözümü ve özellikle KOBİ’ler tarafından çok tercih ediliyor. Bu ürünün Netaş desteği ile pazara sunulması ve Netaş’ın satış kanalı tarafından satılması, ürünün Türkiye pazarındaki bilinirliğini de artıracak gibi gözüküyor. Tombalak, Microsoft ve Netaş’ın bu konuda uzun soluklu bir işbirliği hedefi ile yola çıktığını, bu süreçte ürünün Türkçeleştirilmesi ve Türk mevzuatına uygunluğunun yanı sıra Türkiye’deki şirketlerin iş yapma şekline ve kullanım alışkanlıklarına uygun hale getirilmesine yönelik geliştirmeler yapıldığını aktarıyor. Tombalak, “Netaş Dinamik çözümü Microsoft’un yurt dışındaki test merkezinde test edildi ve CfMD (certified for Microsoft Dynamics - Microsoft Dynamics için sertifika) testini başarıyla geçti. Netaş bundan sonra da, ürünün yeni yasal düzenlemeler ve kullanım alışkanlıkları anlamında desteğini sürdürmeye devam edecek” diyor.



Tombalak, Netaş’ın bir teknoloji şirketi olması ve sistem entegratörü kimliğinin KOBİ’lere çok farklı çözümleri bir arada sunmasını sağladığını belirterek, “Örneğin ilk hedeflerimiz arasında, Netaş Dinamik çözümünü bulut bilişim ile KOBİ’lere sunmak var. Netaş olarak güçlü iş ortaklıklarımız sayesinde KOBİ’lere birçok çözüm ve hizmeti bir arada sunabiliyoruz” diyor. Tombalak, Microsotf’u tercih etme nedenlerini ise şöyle anlatıyor: “KOBİ Türkiye’de faaliyet yürütüyor ve Netaş Danamik’i kullanıyorsa yurtdışına ihracat yapmaya başladığı, ofis açtığı ve yurtdışında büyüdüğü süreçte ürünümüz yanında olacaktır. Çünkü Netaş Dinamik başka ülkelerin mevzuatına uygun olması nedeniyle önemlidir.”



Yepyeni satış kanalı oluşturuluyor

Netaş ERP Bölüm Müdürü Seda Çelikkanat, Netaş Dinamik için yepyeni bir satış kanalı oluşturduklarını söylüyor. Oluşturulan satış kanalı sadece satış yapmakla kalmayacak, aynı zamanda ürünün kurulumunu sağlayacak ve satış sonrası hizmet verecek. Netaş, oluşturacağı bayi kanal sistemi için İstanbul ve Anadolu’da Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Gaziantep, Kayseri, Konya gibi illerde toplantılar gerçekleştirecek. Ürünün lasmanının 10 Eylül’de İstanbul’da yapılacağını duyuran Çelikkanat, orta vadede Türkiye’nin 81 ilini hedeflediklerini açıklıyor.



Netaş Dinamik’ten hazır 4 paket

Günümüzde KOBİ’lerde kurumsal kaynak planlaması çok yaygın değil. Bunun çeşitli nedenleri var. Birçok KOBİ sadece muhasebe kayıtlarını tutukları programları kullanıyor. Bu da ciddi bir verimlilik ve kontrol kaybı yaşatıyor. Netaş Dinamik ise bu boşluğu dolduracak çözümler sunuyor. KOBİ patronu ve yöneticisinin gerektiğinde cep telefonundan grafiklerle kendi işini izleyebilmesi önemli. Ayrıca ürün çok kolay kurulabiliyor. Özellikle küçük ölçekli işletmelerin ERP kullanımında zorlandıklarını dile getiren Çelikkanat şöyle açıklıyor: “ERP denilince bu proje anlamına geliyordu. Uzun kullanım süreçleri, yüksek kullanım ücretleri vs. Netaş Dinamik olarak tüm önyargıları bir kenara bırakıyoruz. Kolay, erişilebilir, kurulabilir ve uygulanabilir olması önemli. Ayrıca ürünün sürdürülebilir olması da gerekiyor. Esnek ve ölçülebilir özelliği ile her ölçekteki KOBİ kurumsal kaynak planlama kullanabilir.”



Entegre çözüm avantajı

Netaş Dinamik’in en önemli artılarından biri entegre çözüm sunuyor olması. Kendileri büyüdükleri sürece, esnek ve ölçeklenebilecek bir ürün olan Netaş Dinamik’in kullanım kolaylığı için şu paketler standart halinde piyasada olacak:

- Netaş Dinamik Ticaret Paketi

- Netaş Dinamik Servis Paketi

- Netaş Dinamik Montaj Tipi Paketi

- Netaş Dinamik Üretim Paketi.

Firmaların sektörel ihtiyaçlarına uygun çözümler sunduklarının altını çizen Çelikkanat, ayrıca profesyonel hizmetler, inşaat ve hayvancılık gibi farklı alanlarda da uygun ürünler oluşturduklarını aktarıyor.



Uygun fiyat politikası

Netaş, fiyat politikasıyla Netaş Dinamik’te alışılmışın dışında bir uygulama yürütüyor. Buna göre çalışan sayısı veya kullanıcı sayısını dikkate almayan Netaş’ın kullanıcı tanımının farklı olması fiyatlama politikasında çıkış noktasını oluşturuyor. Netaş, eş zamanlı kullanıcı sayısını baz alarak fiyatlama yapıyor. Netaş’ın ayrıca normal ve limitli kullanıcı diye iki kavramı bulunuyor.