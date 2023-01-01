EUKONN Priz Sistemleri’nden yenilik, Iphone ve Samsung Dock’lu Priz Sistemleri

EUKONN'dan Iphone ve Samsung Dock’lu Priz Sistemleri

Yanınızda şarj aleti taşımaya son! Priz üretiminde Türkiye’nin en hızlı gelişen markası olan EUKONN, Mobilya TV üniteleri için kablo karmaşasına, dağınıklığa ve estetik olmayan görünümlere son veren 3 ürün geliştirdi. Dünyada bir ilk olan mobilya ünitelerinde Iphone 5 ve 5S veya Samsung S3-S4-S5 şarjları priz sistemi üzerinde günün gelişen teknolojisine göre, içerisindeki docklar-logo gibi-değişebilir şekilde tasarlanan Iphone Dock ve Samsung Dock olarak piyasaya çıktı.

Tomkar Elektromekanik Sanayi Genel Müdürü Yavuz Tomruk, EUKONN markasıyla yaklaşık 5 yıldır üretim alanlarına prizi de ekleyerek, 2014 yılında piyasada önemli bir işlevi yerine getirecek olan bir sistem çıkarttıklarını söyledi. Tomruk, anlatıyor: “TV ünitesinin yanında elektrik, bilgisayar, anten ve telefon girişi var. Aynı zamanda onun yanına bir de çoklu fiş takılıyor. Bu kabloların görülmesi istenmiyor. Özellikle temizlik yapıldığında büyük bir sıkıntı oluşuyor. Bu karmaşayı ortadan kaldıran, piyasada oldukça ilgi gören bir sistem geliştirdik. Ayrıca bu ürünün seyyarını da çıkardık. TV’nin yanına konuluyor sadece prizin üzerinden bir kablo çıkıyor o kadar. Orada yaptığımız sistem gizli priz sistemleridir. Kablonun giriş ve çıkışı görülmüyor. Dünyada bu ürünün benzeri yok.” Yavuz Tomruk, aynı şekilde benzer bir sistemi ofisler için de geliştirdiklerini ve piyasaya sürdüklerini açıklıyor: “Türkiye’nin en büyük mobilya şirketleri ile çalışıyoruz. Hedef kitlemizde ev elektroniği satan mağazalar var. Ürünlerinde kalite, estetik ve işlevselliği ‘ev ve ofisinizdeki rahatlık’ sloganıyla müşterilerine sunan EUKONN, sektörde önemli bir boşluğu dolduruyor. Ar-Ge yoğun üretimi sonucu Avrupalı rakiplerine üstünlük sağlayan EUKONN, sektörün en köklü kuruluşlarının bulunduğu ülkelere dahi ihracat yapıyor. Dünyada ilk kez motorlu priz, su geçirmeyen priz, Iphone ve Samsung priz dock gibi imalatlara imza attık. EUKONN, sadece Türkiye’de değil dünyada da bilinen ve tercih edilen bir marka olmayı hedeflemektedir.”