Gaziantep Esnafı Sigortalı Güvenlik ile Tanıştı

Değişim KÜSGET ile başladı.

Dünyanın en hızlı büyüyen şehirlerinden Gaziantep’te sanayide güvenlik sistemleri CSNET’le sağlanıyor. Bölgede 2012 yılında 40 fiziki güvenlik personeli çalışmasına rağmen 260 hırsızlık vakası gerçekleşti. 2013 yılında CS NET Güvenlik Teknolojileri ile birlikte hırsızlık vakalarının sayısı 24’e kadar düştü. KÜSGET’te CS NET ile birlikte ortaya koyulan güvenlik çözümlerine ilişkin KÜSGET Başkanı Mustafa Kemal Güneş, 2013 yılının Şubat ayında CS NET ile imzaladıkları Güvenlik Anlaşması sayesinde hem fiziki güvenlik hem de elektronik güvenlik hizmetlerinin bir arada kullanılmaya başlandığını söyledi. Güneş, “Ne kadar başarılı bir iş yapmış olduğumuzu, KÜSGET’te gerçekleşen hırsızlık olaylarındaki azalmayla açıkça görüyoruz. 2012 yılında yaklaşık 300’e yakın hırsızlık olayı yaşanırken 2013 yılında bu rakam sadece 26’da kalmıştır. Türkiye’de gerçekleşen ilk güvenlik&sigorta projesi olması sebebiyle esnafımız son derece memnun kalmıştır” dedi.



CS NET Alarm Güvenlik Sistemleri

Müşterinin güvenlik sisteminden CS NET Alarm Kontrol Merkezi’ne gelen sinyalleri; 24 saat gözetmeyi, gerektiği takdirde ilgili mercilere, müşteri ve müşterinin belirleyeceği kişi ve kuruluşlara haber vermeyi kapsayan bir hizmettir.



Neden CS NET Alarm & İhbar Güvenlik Sistemleri Kullanılmalı?

Hırsızlığa karşı anında müdahale ve caydırıcılık, sağlık sorunlarına hızlı müdahale, yangın riski bulunan yerlerde erken uyarı ve hızlı müdahale, sigorta imkanlarından avantajlı olarak yararlanmayı sağlamaktadır.



CS NET’in Müşterilerine Sunduğu Avantajlar

CS NET sunduğu hizmetlerle müşterilerine mevcut bütçenin çok fazla dışına çıkmadan; insan zaafından kaynaklanan hatalar minimize ediliyor, kontrol mekanizması birden çok noktadan kayıt altına alındığından sahte hırsızlık şikayetleri ortadan kalkıyor, güvenlik hizmetlerinin tümü tek bir pakette sunuluyor, olası, önlenemez hasar durumlarında sigortanız zararı karşılıyor. CS NET’in sağladığı tüm bu avantajlar sonucunda güvenlik ortamı artıyor.



Güvenlik Hizmetindeki Büyük Değişim Ayakkabıcılar Sitesi’nde

Ekim 2013 tarihi itibarıyla CS NET, Gaziantep’in önemli sanayi sitelerinden biri olan Gaziantep Ayakkabıcılar Sanayi Sitesi Kooperatifi ile Güvenlik Hizmet Anlaşması imzalamıştır. 163 dönüm alan üzerine kurulu, 360 işyerine sahip olan Ayakkabıcılar Sitesi’ne KÜSGET Sanayi Sitesi’nde olduğu gibi elektronik güvenlik ve fiziki güvenlik hizmeti birarada sunulmuştur. Ayrıca CS NET, güvenlik zafiyetinden kaynaklanan herhangi bir durumda, site üyelerine hediye etmiş olduğu sigorta poliçesiyle güvence sağlamaktadır.



KÜSGET hakkında;

KÜSGET Sanayi Sitesi, Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı, 1.500 dönüm alan üzerine kurulu, yaklaşık 2500 işletmeyi içerisinde barındıran, Hükümet ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı arasında imzalanan Milletlerarası Antlaşma Çerçevesi’nde Kasım 1983’te Sanayi ve Ticaret Bakanlığı şemsiyesi altında kurulan, “Kamu Tüzel Kişiliğine” haiz, işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi yarı özerk bir kuruluştur. KÜSGET, bütün dünyada emsalleri görüldüğü üzere ve özellikle Türkiye’nin idrak etmekte olduğu süratli sosyal ve ekonomik gelişme döneminin gereği olarak yurt sathına yayılmış ve toplam işyerlerinin yüzde 95’ini oluşturan küçük sanayici kitlesine; ‘hammadde seçimi’ ve kullanımından ‘ürün pazarlamasına’ kadar tüm işletme fonksiyonlarının gerçekleştirilmesinde karşılaştığı idari, mali, teknik ve teknolojik problemlerinde danışmanlık yapmak, yönlendirici ve destekçi olmayı amaçlıyor. Bu hizmetlerin gerektiği gibi verilebilmesi için KÜSGET’in küçük sanayicilerin yoğun olarak bulunduğu bölgelerde, geliştirme merkezlerinin kurulması öngörülmüştür. Bu merkezlerde küçük sanayicilerin münferiden satın almaya mali gücünün yetmediği veya almasının getirimli olmayacağı kalite kontrol, test ve analiz cihazları, makinaları bulunmakta ve tecrübeli dinamik, çağdaş, teknolojiyi yakinen takip eden profesyonel kadrolar istihdam edilmektedir.