Gemicioğlu Hukuk Bürosu KOBİ’lerin de yanında!

Gemicioğlu Hukuk Bürosu, 40 seneyi aşkın tecrübesiyle, iki neslin birarada bulunduğu yönetimi, profesyonel, genç ve dinamik çalışan ekibi ile müvekkillerine daha etkin, süratli ve çözüm odaklı hukuk hizmeti veriyor. Türkiye’deki KOBİ’lerin büyüme süreçlerine uluslararası ve yerel uzmanlık alanlarıyla eşlik ediyor.

Gemicioğlu Hukuk Bürosu’nun Kurucusu Avukat Orhan Gemicioğlu “Türkiye’de avukatlığın ve hukukun boyutunun hızlı bir şekilde değişip gelişmekte olduğunu söyleyerek, “Günümüzde taraflar arasında ancak bir sorun çıktığında çözülmesine yönelik hizmetler verilmesinden ziyade önleyici hukuk öne çıkmaktadır” dedi.

Genel kanının aksine, uyuşmazlık çözümünün tek yolunun mahkemelerde dava açmak olmadığını aktaran Gemicioğlu, “Şirketler arasında çıkan çoğu uyuşmazlık, tarafların almış olduğu hukuki danışmanlık sonucu karşılıklı olarak uzlaşma görüşmeleri sonucunda iki tarafın da menfaatine olacak şekilde çok daha masrafsız ve kısa sürede çözülebilmektedir” diye konuştu.

“Sorun çıkmadan önce farkında olmak ve tedbir almak firmalar ve risk yönetimi ve bunların mali yönetimi açısından çok önemli” diyen Gemicioğlu, “Örneğin, dava raporlarında risk hesaplaması yapılması ayrılacak karşılık miktarı ve yapılacak ödeme var ise buna hazırlıklı olmak bakımından çok önemlidir. Yine bir başka örnek, teminat mektubu alınacak ise müvekkillere hangi banka daha uygun koşullarla teminat mektubu veriyor ise bunu araştırma fırsatı verecek şekilde zamanında bildirim yapmak yine çok önemlidir” açıklamasını yaptı.

Gemicioğlu, bugünün global iş yaşamının, şirketlerin rekabet güçlerini korumak için hukuk firmaları ile iş süreçlerini geliştirme ve güncelleme üzerinde sürekli olarak çalışmak zorunda olduğu bir ortam yarattığını vurguladı: “Avukatların, şirketi bilgi miktarını yönetmek yükünden kurtararak onlar için müşterilerine ve hizmetlerine odaklanacakları ve bilgiye gerekli olduğu anda ve yerde erişebilme imkanı sağlamaları da günümüzün yarattığı bir gereklilik haline gelmektedir.”

Türkiye’de son yıllarda yapılan mevzuat çalışmalarının temel kanunlar başta olmak üzere hukukun her alanına sirayet ettiğini belirten Gemicioğlu, her sektöre temas eden ve oldukça hızlı değişen mevzuatlar karşısında etkin olmanın önem arz ettiğini kaydetti: “Hukuk bürolarının danışmanlık ve hukuk hizmeti vermekte oldukları şirketler adına yapılan mevzuat takipleri ile faaliyette bulundukları sektörle ilgili mevzuat süreçlerine, şirketler ve şirketlerin faaliyet konularına göre sektörel toplum kuruluşları üzerinden dahil olunması son derece önemli olup, müvekkillerinin sektörde sürekliliğinin sağlanmasının, sorunların erkenden fark edilmesi ve önleyici yaklaşım ile hareket edilmesiyle mümkün olabileceğinin altını çizmektedir.”

Gemicioğlu, “İlgili sektöre ait teşvik ve avantajların tespit edilerek müvekkillerin bilgilendirilmesi, uluslararası bağlantılar ve tahkim gibi farklı çözüm yöntemleri içerecek biçimde KOBİ’lerin korkmadan yurtdışı ile iş yapabilmeleri için gerekli hizmetlerin verilmesinden, yerine göre İş Hukuku, Rekabet Hukuku, Bilişim Hukuku ve kurumsal yönetim gibi alanlarda şirket çalışanlarına veya yöneticilerine muhtelif konularda sunumlar hazırlanması, eğitimler verilmesine kadar bunun birçok yönü bulunmaktadır” dedi.

Avukat Bora Gemicioğlu, ayrıca teknoloji ile hukukun biraraya geldiği noktalarda, teknolojiyi işlerine entegre etmek isteyen şirketlere verdikleri hizmetlerin, işletmelerin büyümeleri, daha sistemli, daha verimli ve karlı çalışmaları ile hedeflerine ulaşmaları için önemli olduğunu dile getirdi.