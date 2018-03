Gidilecek yere en hızlı yoldan ulaşım TomTom ile mümkün

Dünyanın önde gelen navigasyon firması TomTom, 1991’de, Hollanda’da kuruldu.

TomTom, bugün tüketici elektroniği (navigasyon ve GPS saat), otomotiv (araç içi navigasyon ürün ve hizmetleri), lisanslama (harita satışı) ve filo yönetimi (iş çözümleri) alanlarında faaliyet gösteriyor. Ayrıca tüm dünyada 35 ülkede 52 lokasyonda 3600 çalışanı bulunuyor.

TomTom Türkiye Genel Müdürü Enis Yücesan, tüketici elektroniği alanında ürettikleri navigasyon cihazlarıyla sürücülerin trafikte doğru kararlar alarak trafikte kaldıkları süreyi azaltmayı amaçladıklarını söylüyor. Yücesan, “Diğer ürün grubumuz olan GPS spor saatleriyle ise yüzme, koşu ve bisiklet sporlarını yapan bireylerin fitness hedeflerine ulaşmalarına, çalışmalarının takibini yapabilmelerini sağlıyoruz. Otomotiv alanında sektörün önde gelen otomobil üreticilerine in-dash sistemleri unsurlarını sağlamaktayız. Lisanslamada ise mobil cihaz ve internet servis sağlayıcılarına dünyanın bir numaralı harita, trafik, navigasyon içerik ve servisini veriyoruz. İş çözümlerinde, ticari filo şirketlerine verimli çalışmayı sağlayacak yazılımlar üretiyoruz. TomTom, Türkiye’de aktif olarak araçlarda ve motosikletlerde kullanılabilen ‘Taşınabilir Navigasyon Cihazı’ ile akseuarları satışı ve pazarlama aktivitelerini gerçekleştirmektedir” diye konuşuyor.

Enis Yücesan, TomTom Türkiye olarak hedeflerinin uzun dönemde kategorideki liderliklerini korumak ve yüzde 36.6 olan pazar paylarını artırarak 2014 yılı sonuna kadar yüzde 50’lik pazar payına ulaşmak olduğunu açıklıyor. TomTom olarak yaklaşık 10 yeni ülkede yatırımlarına devam etmeyi planladıklarını da aktaran Yücesan, KOBİ’ler ve tüm kullanıcılar için yeni sundukları trafik servisi sayesinde gidecekleri yere en hızlı yoldan ulaşım sağlandığı için zaman ve yakıttan tasarruf sağlayacaklarını ifade ediyor. Bu yıl filo yönetimi konusunda da daha farklı servisler sunarak KOBİ’lerin ve işletmelerin bu noktada da çözüm ortağı olacaklarını kaydeden Yücesan, “Tamamen yeniden tasarlanan TomTom GO sayesinde Türkiye'de sürücülere ve işletmelere doğru ve güncel trafik bilgileri sağlayarak gittikleri yere daha hızlı ulaşmalarına yardımcı oluyoruz. Türkiye'deki sürücüler, trafik tıkanıklığı sebebiyle yılda ortalama 12 iş günü kaybediyorlar. İnsanlar genelde günlük rotalarını çok iyi bilmelerine rağmen trafiğin nerelerde tıkandığını bilmiyorlar. Yeni TomTom GO sayesinde artık etraflarındaki tüm trafik tıkanıklıklarıyla ilgili bütün resmi görebilecek ve her zaman mevcut en hızlı rotada araç kullanabilecekler” diye konuşuyor.

TomTom Türkiye’nin bu yıl Temmuz ayında yeni GO serisi ürünlerini ve TomTom Traffic Servisi’ni tüketicilere, iş ortaklarına ve basına tanıttığını anlatan Yücesan, GO serisi ürünlerde Ömür Boyu Ücretsiz Harita Güncelleme ve yine Ömür Boyu Ücretsiz Traffic Servisi bulunduğundan sözediyor: “Geçen Şubat ayı sonunda Eurasia Moto Bike Expo Fuarı’nda motosiklet kullanıcılarına yönelik navigasyon ürünümüz olan TomTom Rider’ın lansmanı gerçekleşti. İleri ki dönemlerde de GPS etkin spor saatlerini ve filo yönetimi servisini Türkiye’ye getirerek yatırımlarımızı artırmayı amaçlıyoruz.”

Ürünün kalitesi, fiyat ve en kaliteli servisleri sundukları için tercih edildiklerini vurgulayan Yücesan, yolların trafik durumunun sürekli değiştiğine değinerek, “ Anlık doğru trafik bilgisi veren ve alternatif rota hesaplayan TomTom cihazları sayesinde sürücüler hedeflerine en hızlı şekilde ulaşabiliyorlar. TomTom Traffic haritalanmış yolların (ara ve ana yollar) yüzde 100’ünü kapsar. Ayrıca kitle kaynak yöntemini kullanarak ve 400 milyondan fazla sürücüden bilgi akışı sağlanarak verilerin güvenilirliği sağlanır. Güncellemeler her iki dakikada bir en doğru trafik bilgileriyle gerçekleşir. Her bir yeni güncellemeyle 10 metre hassasiyetle sıkışmaların tam olarak nerede başlayıp nerede bittiğini gösterir. Trafikte bizi rakiplerden ayıran en önemli özellik şudur: Bizim ürünlerimiz yoğun trafik olan bölgelerden trafiğin olmadığı noktalara yönlendirerek anlık olarak size alternatif (trafiksiz) rota çizmektedir” diye konuşuyor.