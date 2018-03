Giriş seviyesindeki FAS2500 NetApp tarafından piyasaya sunuldu

Kurumsal uygulamaların performansını en üst düzeye taşıyan ve en büyük veri setlerinde bile yanıt sürelerini azaltan yeni hibrid depolama sistemi FAS8080 EX piyasaya çıktı.

Uygulama performansını artırarak sektör liderliğine oynayan ve en uygun fiyat/performans garantisini sunan giriş seviyesindeki FAS2500 de NetApp’ın son teknolojiyle geliştirilen piyasaya yeni sürdüğü ürünlerinden.

Şirketler, her geçen gün değişen ve çeşitlenen iş gereksinimleri karşısında BT operasyonlarını dönüştürme planları yaparken NetApp da bu süreçte mevcut ve gelecekteki uygulama ortamlarına uyum sağlayabilecek esneklikte sistemler geliştiriyor. NetApp’ın yazılım portföyünü zenginleştiren en yeni ürünleri ise üst düzey performans odaklı depolama sistemi platformu FAS8080 EX ve en uygun fiyatla piyasaya sürülen giriş seviyesindeki FAS2500.

FAS8080 EX, işletmelerin ve hizmet sağlayıcıların yüksek performanslı SAN ve NAS iş yüklerini çok büyük ölçeklerle yürütebiliyor. NetApp’ın yatayda genişleyebilen en güçlü depolama sistemi olarak tanımlanan FAS8080 EX, yaklaşık 4 milyon IOPS değerinde performans ve 70PB kapasiteye varan kesintisiz ölçeklendirme fırsatı sunuyor. Artan veri gereksinimlerine en iyi şekilde yanıt verebilen FAS8080 EX, yüksek performanslı, düşük gecikmeli uygulamalar için 4.6PB kapasiteye ulaşabilen all-flash array depolama sistemi olarak veya 512TB’lık FlashCache teknolojisi ile hibrid olarak da yapılandırılabiliyor.

Fiyat/performans dengesinde sektör liderliğine oynayan giriş seviyesindeki yeni FAS2500 hibrid veri depolama ailesi ise operasyonları basitleştirmesinin yanısıra ekosistem ile üstün entegrasyonu, sistem ömrünü uzatan ve maliyetleri azaltan özellikleriyle verimliliği artırıyor. Genişletilmiş flash desteği sayesinde iş yüklerini yüzde 46 oranında hızlandıran yeni FAS2500, kullanılabilir kapasiteyi de yüzde 48 oranında artırıyor. Hızlı ve güvenilir veri yönetimi kabiliyetleriyle ön plana çıkan FAS2500, ofis kullanımından veri merkezine ve buluta kadar çok geniş bir BT ortamında kullanılabiliyor ve veri yönetiminde sadeleşmeyi getiriyor. FAS2500, aynı zamanda iş operasyonlarını riske atmadan müşterilerin satınalma maliyetlerini daha iyi idare etmelerini ve tekrarlanan işlemlerin gerektiğinde otomatik hale getirilmesini sağlıyor.

NetApp Ürün Operasyonları Başkan Yardımcısı George Kurian, piyasaya çıkan yeni ürünlerle ilgili şunları söylüyor: “İş süreçleri için son derece kritik işlevlere sahip olan uygulamaların performansını artırmak için tümleşik ve yatayda genişleyebilen yeni FAS depolama sistemlerimizi piyasaya sürmüş bulunuyoruz. En son çıkan flash, bağlantı ara yüzlerini ve veri işleme teknolojilerindeki yenilikleri, dünyanın bir numaralı işletim sistemi Data ONTAP’ın gelişmiş depolama ve veri yönetimi kabiliyetleriyle entegre ettik. Piyasaya yeni çıkardığımız en yüksek performanslı FAS sistemi ve en uygun fiyatlı giriş seviyesi ürün ailesi sayesinde, kurumlara ve hizmet sağlayıcılara depolama altyapılarını modernize etme ve daha verimli kullanma fırsatı tanıyoruz. Bu süreçte aynı zamanda gerçek zamanlı iş önceliklerine hızla yanıt verebilecek esnekliği de işletmelere kazandırıyoruz.”



