Girişimciye hazır ofis ve sanal ofis hizmeti;

Yeşilköy Dünya Ticaret Merkezi, Ataşehir ve İstiklal Caddesi’ndeki ofisleriyle girişimciler ve iş insanlarına hazır ofis hizmeti sunan eOfis, hizmet ağlarını genişletecek, Mecidiyeköy, Levent ve İzmir’de yeni ofislerini açacak.





Girişimciler ve iş insanları artık hazır ofis hizmetiyle rakiplerinden bir adım öne çıkabiliyor. Hazır ofis hizmetleri veren eOfis Genel Müdürü Arzu Kaliç, hizmet ağlarını genişletmek için Mecidiyeköy, Levent ve İzmir’de önümüzdeki aylarda yeni ofislerini açacaklarını söylüyor. Tercih edilmelerindeki en önemli nedenlerden birinin Atatürk Havalimanı’na 3 dakikalık mesafede olmaları, İstanbul Dünya Ticaret Merkezi ve CNR Fuar alanına yakınlıkları olduğunu vurguluyor: “Ataşehir bölgesine olan talebin artmasıyla beraber Mart ayı itibarıyla Ataşehir Flora Suite&Offices’te yeni şubemiz ve Taksim’de yeni şubemiz faaliyete geçmiştir. Yakın bir zamanda Mecidiyeköy’de yeni ofis alanlarımızla hizmet vermeye devam edeceğiz.”

“Ofislerimizin özellikle prestijli plazalarda, ulaşımı kolay ve merkezi lokasyonlarda olmasına dikkat ediyoruz” diyen Arzu Kaliç, tam donanımlı modern ve lüks bir ofiste bulabilecekleri tüm hizmetlerin yanısıra işbirliği yaptıkları şirketlerle mali müşavirlik, hukuk danışmanlığı, bilişim teknolojileri hizmetleri konularında da müşterilerini desteklediklerini anlatıyor: “Ofislerimizde çeşitli büyüklükte tam donanımlı toplantı odaları, kapalı ve açık ofisler, kısa süreli çalışma deskleri, iş salonları, telefon görüşme odaları ve self servis mutfak alanları bulunduruyoruz. İstanbul ve Türkiye’nin tüm popüler iş merkezlerinde bir eOfis açarak müşterilerimizin yurdun heryerinde ofis hizmeti almasını hedefliyoruz.”

‘Hazır Ofis’ ve ‘Sanal Ofis’ müşterileri eOfis’in tüm ofislerinin diğer alanları ve toplantı alanlarını istedikleri zaman saatlik ve günlük olarak yüzde 50 indirimli fiyatlarla kullanabiliyor. Hizmetler 1 saatten 1 yıla kadar yapılabilecek esnek sözleşmelerle sunuluyor. Ofis kurulum için yapılan hiçbir yatırım müşteriye yansıtılmadığı gibi Stopaj yerine KDV avantajı sağlanıyor. A sınıfı plaza da yüzde 20’den yüzde 80’e kadar maliyetler düşüyor.

Arzu Kaliç, sundukları hizmetleri şöyle özetliyor: “Herhangi bir ofis paketiyle şirketinizin yasal adresini eOfis’in ofislerinden birine kurabilirsiniz. Firmanıza tahsis edilen bir telefon ve fax numarası ile gelen çağrılarınız karşılanır, istediğinizde size yönlendirilir, alınan notlar ve faxlar anında sizlere email veya sms yolu iletilir. IP santralin tüm özelliklerini uzaktan yöneterek kullanabilirsiniz. Gelen posta ve kargolarınız kayıt altına alınır, saklanır, istediğinizde adresinize gönderilir. Santral ve kargo postalarınızı web tabanlı programlarımızla istediğiniz gibi konrol edip size özel ayarlarla sekreteryayı yönlendirebilirsiniz. eOfis’in IOS ve android uyumlu mobil uygulamalarıyla tüm not ve iletilerinizi ve ofisteki birçok işinizi cep telefonunuz üzerinden takip edebilirsiniz. Sistem üzerinden diğer ofis ve toplantı odaları kullanımı için rezervasyonlarınızı yapabilirsiniz. Ofislerimiz içinde bizlerle beraber çalışan hukuk müşavirleri ve mali müşavirlerden işinizle ilgili tüm desteği alabilirsiniz. HD projeksiyon ve büyük ekran LED Tvler ile donatılmış 6-16 kişilik toplantı odalarında görüşmelerinizi yapabilir ya da önemli toplantılarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Gelen misafirleriniz karşılanırken dilerseniz toplantılarınızda yiyecek ve içecek servisi yaptırabilirsiniz. Ofis içinde kullanabileceğiniz hızlı ve ücretsiz yüksek hızlı internet ve fotokopi, faks ekipmanlarıyla bir ofisten beklediğiniz herşeye sahip olabilirsiniz.”



Hazır Ofis: Kullandıkça öde gibi esnek bir kullanıma sahip olan hazır ofis sisteminde müşteriler, hiç yatırım yapmadan, hiçbir genel gider ödemeden, temizlik, güvenlik, sekreterya ve mutfak vb. personel giderleri olmadan, tüm bu işlerle uğraşmadan ofislerinde sadece işlerine konsantre olarak çalışabiliyor. eOfis’te çok düşük ücretlerle bir kişinin çalışabildiği çalışma desklerinden, yüksek sayıda kişinin çalışacağı çeşitli büyüklükte ofis alanları mevcut.



Sanal Ofis: Özellikle evden çalışan, sık seyahat eden ve ofisini sürekli kullanmayan bazı girişimciler tam zamanlı kullanmadıkları ofislere yüksek kira bedeli ödemek yerine sanal ofis hizmetini alarak çok daha uygun şartlarla istedikleri zaman ofisi kullanarak çok daha avantajlı ve prestijli bir ofise ve sabit telefon numarasına sahip oluyor, sekreterlik hizmetlerinden yararlanabiliyor.