GlassHouse Türkiye ile verileriniz güvende

GlassHouse Türkiye 10 yıldır değişmez liderliğini yaptığı yeni nesil yedekleme çözümleri alanında Turkcell Superonline ile birlikte geliştirdiği projesiyle hizmet veriyor. Turkcell Akıllı Bulut çatısı altındaki Uzaktan Yedekleme Servisi, işletmelerin veri yedekleme ihtiyaçlarına dünya standartlarında bir altyapı ve hizmet kalitesiyle cevap verirken GlassHouse Türkiye yetkin teknik desteğiyle bu operasyonun 7x24 kusursuz ilerlemesi için çalışıyor.

Turkcell Akıllı Bulut Uzaktan Yedekleme Servisi sayesinde veri yedekleme süreci otomatikleşiyor, sunucu ve bilgisayarlardaki veriler tamamen güvenli bir şekilde yedekleniyor. Bu sayede şirketler asıl işlerine daha fazla zaman ayırabiliyor.

GlassHouse Türkiye Satış Yöneticisi Ömer Öztürk, Akıllı Bulut Uzaktan Yedekleme Servisi’nin başlangıç maliyeti oluşturmadan aylık ödemelerle alınabilen, operasyonel giderleri en aza indiren kullanıcı dostu kurgusuyla avantajlarını ilk günden hissettirdiğini söylüyor.

Ömer Öztürk, şunları dile getiriyor: “GlassHouse Türkiye’nin destek verdiği dünya lideri EMC teknolojisi, kullanıcı yedeklerini Turkcell’in yüksek güvenlikli, modern veri merkezlerinde tutarken müşteriye özel SLA seviyesi, RTO/RPO gereksinimlerine göre planlanmış yedekleme operasyonu sağlanabiliyor. Yedeklerini kendi veri merkezinde, replikasyon verisini olağanüstü durum senaryoları için Turkcell veri merkezlerinde tutmak isteyen şirketler için de özel çözümler sunan bu hizmet, tüm verileri bankaların uyguladığı güvenlik düzeyinde kriptolu olarak saklayarak kurumsal gizlilik politikalarının tamamına uyum sağlıyor. Akıllı Bulut Uzaktan Yedekleme Servisi en iyilerin biraraya gelmesinden oluşmuş altyapı ve hizmetler kombinasyonuyla kurumların iş ve yatırım yükünü hafifletiyor.”

GlassHouse Türkiye ile verileriniz güvendeGlassHouse Türkiye 10 yıldır değişmez liderliğini yaptığı yeni nesil yedekleme çözümleri alanında Turkcell Superonline ile birlikte geliştirdiği projesiyle hizmet veriyor. Turkcell Akıllı Bulut çatısı altındaki Uzaktan Yedekleme Servisi, işletmelerin veri yedekleme ihtiyaçlarına dünya standartlarında bir altyapı ve hizmet kalitesiyle cevap verirken GlassHouse Türkiye yetkin teknik desteğiyle bu operasyonun 7x24 kusursuz ilerlemesi için çalışıyor. Turkcell Akıllı Bulut Uzaktan Yedekleme Servisi sayesinde veri yedekleme süreci otomatikleşiyor, sunucu ve bilgisayarlardaki veriler tamamen güvenli bir şekilde yedekleniyor. Bu sayede şirketler asıl işlerine daha fazla zaman ayırabiliyor.

GlassHouse Türkiye Satış Yöneticisi Ömer Öztürk, Akıllı Bulut Uzaktan Yedekleme Servisi’nin başlangıç maliyeti oluşturmadan aylık ödemelerle alınabilen, operasyonel giderleri en aza indiren kullanıcı dostu kurgusuyla avantajlarını ilk günden hissettirdiğini söylüyor.

Ömer Öztürk, şunları dile getiriyor: “GlassHouse Türkiye’nin destek verdiği dünya lideri EMC teknolojisi, kullanıcı yedeklerini Turkcell’in yüksek güvenlikli, modern veri merkezlerinde tutarken müşteriye özel SLA seviyesi, RTO/RPO gereksinimlerine göre planlanmış yedekleme operasyonu sağlanabiliyor. Yedeklerini kendi veri merkezinde, replikasyon verisini olağanüstü durum senaryoları için Turkcell veri merkezlerinde tutmak isteyen şirketler için de özel çözümler sunan bu hizmet, tüm verileri bankaların uyguladığı güvenlik düzeyinde kriptolu olarak saklayarak kurumsal gizlilik politikalarının tamamına uyum sağlıyor. Akıllı Bulut Uzaktan Yedekleme Servisi en iyilerin biraraya gelmesinden oluşmuş altyapı ve hizmetler kombinasyonuyla kurumların iş ve yatırım yükünü hafifletiyor.”





