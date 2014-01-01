Gönül Kahvesi

Uluslararası kahve zinciri olma yolunda hızla ilerliyor.

Türkiye’de 54 şubesiyle gönülleri fetheden Gönül Kahvesi, uluslararası marka olma yolunda hızla ilerliyor. Yüzde 100 yerli markanın uzun vadeli hedefi; uluslararası kahve zinciri olmak. Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Yardımcı, bu hedef doğrultusunda ilk adımı Balkanlar’da 7 ülkede attıklarını anlatıyor.

Türk kahvesinin lezzetini dünyaya taşıyacak Gönül Kahvesi’nin hikayesi İzmir Karşıyaka’da başlar. Bugün Türkiye’de 54 şubeye ulaşan Gönül Kahvesi, Türk kahve kültürünü dünyaya tanıtacak. “Biz kahvenin sanatını yapıyoruz” diyen Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Yardımcı, Bosna-Hersek, Kosova, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Karadağ ve Slovenya olmak üzere Balkanlar’da 7 ülke için master franchising sözleşmesi imzalayarak uluslararası marka olma yolunda ilk adımı attıklarını söylüyor. 2014 yılında ilk önce Saraybosna’da en az 3 şube, sonrasında 2 şube ve diğer ülkelerde şubeler açılacağını aktaran Yardımcı, “Master franchise anlaşması yaptığımız Grup’un hedefi önümüzdeki 3 yılda Balkanlarda 30 şubeye ulaşmak” diyor.

Franchise yöntemiyle büyüdüklerini anlatan Yardımcı, Avrupa, Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Amerika’dan gelen Franchise taleplerini değerlendirdiklerini ve sıcak görüşmeler sürdürdüklerini anlatıyor. Kendisi de makine mühendisi olan Yaman Yardımcı, Gönül Kahvesi’nin içinin matematik dolu olduğunu dile getiriyor: “Kahve çok hassas bir üründür. Gönül Kahvesi’nin en gözde ürünü; sırrı bizde saklı olan, tamamen bizim özel ürünümüz, Türk kahvesi; Gönül Harmanı 4 ayrı kahve çekirdeğinden harmanlanarak yapılıyor. Gönül Harmanı formülümüz çok özeldir. Şubelerimizin işleyişinden, ürünlerimizin kalitesi ve standardına, büyüme hedeflerimize, franchising şartlarımıza kadar en ince ayrıntıyı; hesaplayarak, bir strateji doğrultusunda oluşturduk. Dünyanın her tarafına ulaşacak altyapımız, gerekli çalışmalarımız ve planlarımızı ona göre hazırladık. Gönül Kahvesi satışlarının yüzde 85 hatta yüzde 90’ını içecek oluşturuyor. İşletmelerimizde az sayıda ürünle çok ciro yapma yani dikey büyüme taraftarıyız. Bu bakış açısı şubelerimize hakimiyet sağlamamızı, marka güvenilirliğini ve kalitesini korumamızı sağlıyor. Biz dünya markası olmak için çalışıyoruz.”



Yaman Yardımcı, yurtdışının yanısıra Türkiye’de de büyüme hedeflerinden söz ediyor: “2014 yılında yurtiçi şube sayımızı 100’e çıkarmak istiyoruz. Türkiye’nin her yerinden talep geliyor. Franchiserımızın başarısı bizim başarımız demek, bu nedenle çok titiz davranıyoruz. Gönül Kahvesi olarak hiçbir kahve markasını kendimize rakip görmüyoruz, kendimizle yarışıyoruz. Biz kahvenin sanatını yapıyoruz. Elimizde bir yudumda alışkanlık oluşturan Türk kahvemiz Gönül Harmanımız var. Ürünlerimizin kalitesi, lezzeti, doğallığı tercih edilme sebebi. Kendi çocuğuma veremeyeceğim hiçbir ürün menümüzde yer alamaz. Bütün ürünlerimiz yüzde yüz doğaldır. Gönül Harmanı Espresso ürünümüz, 2007 yılında TÜYAP’ta düzenlenen fuardaki yarışmada bir önceki yıl dünya birincisine verilen 6 üzerinden 5 teknik puanı alarak Türkiye birincisi olduk.”



Yaman Yardımcı, franchise şartlarından da sözediyor:

“İlk adım; internetten www.gonulkahvesi.com.tr adlı web sayfamızdan başvuru formumuzu doldurmak. Bize telefonla ulaşanları da web sayfamıza yönlendiriyoruz. Bizden franchise almak isteyenlerin yaklaşık 400 bin TL artı KDV gibi bir bütçesi olmalı. Franchise adaylarımızdan açılacak şubeyi mutlaka kendilerinin yönetmelerini garanti etmelerini istiyoruz. Lokasyon önerisi adaylarımızdan da gelebiliyor, biz de lokasyonu belirleyebiliyoruz. Ancak öncesinde biz lokasyonu araştırıyoruz, kesin doğruyu oluşturmadan lokasyonu onaylamıyoruz. Franchise adayımızla anlaşma imzalandıktan sonra belirlenen lokasyona mimarlarımız gidiyor, projeyi iç ve dış detaylarıyla çalışıyor, ödeme planlarımız belirleniyor. 45 gün içinde franchiserımıza şubemizin anahtar teslimi yapılıyor. Ortalama 7-8 çalışanla işe başlanıyor. Franchiser şube çalışanlarını kendi belirleyebildiği gibi bizden bu konuda yardım alabilir. Şube açılmadan önce işletmecimize ve çalışanlarına eğitim veriyoruz, şube açılışında da eğitimin devamı olarak bir eğitmen arkadaşımız gereken süre kadar işletmecimize eşlik ediyor. Yaklaşık 20-25 bin TL’lik ürün alımıyla işe başlanabiliyor. Siparişler internet aracılığıyla bize bildiriliyor, biz de teslim gününü bildiriyoruz. İşletmecilerimize sıfır stok takibini önermiyoruz. 100 metrekare kapalı, 100 metrekare bahçesi olan bir şube için ortalama ilk maliyet 280 bin TL artı KDV. Bu rakama makine, ekipman, proje, iç dekorasyon ve franchise bedeli dahil. 5 yıllık bir anlaşma için franchise bedelimiz.

30 bin Euro artı KDV, 15 yıllık bir anlaşma içinse 50 bin Euro artı KDV. Franchise bedelini sözleşmeyi imzalarken peşin alıyoruz, yatırımın yüzde 50’sini peşin, kalan yüzde 50’sini ise 30-60-90 gün vadeli çeklerle tahsil edebiliyoruz. Gönül Kahvesi Kanunnamemiz var. Oluşturduğumuz işletme klavuzuna harfiyen uyulması, standartlarımızın yüzde 100 uygulanması halinde franchiserımızın başarısı garanti. İşletme klavuzumuz akıl süzgeci ve 30 yıllık tecrübelerimizin bileşkesi. Biz bu işi çok iyi biliyoruz. Şubelerimizde kendi ürünlerimizin dışında başka ürünlerin satışına izin vermiyoruz. Halkbankası, Gönül Kahvesi şubelerine özel bir çalışma yaparak kredi uygulamalarının en esnek halini sunuyor. Yeni girişimcilerimizi KOSGEB’e yönlendiriyoruz. Şubelerimizin yüzde 40’ı kadın girişimci.”

Gönül Kahvesi’nin en çok tercih edilen ürünü Gönül Harmanı adlı Türk kahvesi. Bu ürünün yanısıra kahveserlerin damak tadı, farklı kahve tadlarıyla da şenleniyor. Gönül Kahvesi’nde Türk kahvesi ve Espresso grubu ürünlerin yanısıra dünya kahveleri ve aromalı kahveler mevcut. Yöresel kahveler başlığı altındaysa Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Etiyopya, Kenya, Sumatra, Yemen Mocha, Zege, Jamaica Blue Mountain olmak üzere adını aldıkları ülkelerin karakteristik kahveleri var. Gönül Kahvesi’nin Türkiye’den yeni damak lezzeti Melengiç bir diğer adıyla Çitlembik Kahvesi ileride yöresel kahveler adı altında yerini alacak.