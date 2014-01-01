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Gönül Kahvesi

Uluslararası kahve zinciri olma yolunda hızla ilerliyor.

Türkiye’de 54 şubesiyle gönülleri fetheden Gönül Kahvesi, uluslararası marka olma yolunda hızla ilerliyor. Yüzde 100 yerli markanın uzun vadeli hedefi; uluslararası kahve zinciri olmak. Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Yardımcı, bu hedef doğrultusunda ilk adımı Balkanlar’da 7 ülkede attıklarını anlatıyor.
Türk kahvesinin lezzetini dünyaya taşıyacak Gönül Kahvesi’nin hikayesi İzmir  Karşıyaka’da başlar. Bugün Türkiye’de 54 şubeye ulaşan Gönül Kahvesi, Türk kahve kültürünü dünyaya tanıtacak. “Biz kahvenin  sanatını yapıyoruz” diyen Gönül Kahvesi Yönetim Kurulu Başkanı Yaman Yardımcı, Bosna-Hersek, Kosova, Hırvatistan, Sırbistan, Makedonya, Karadağ ve Slovenya olmak üzere Balkanlar’da 7 ülke için master franchising sözleşmesi imzalayarak uluslararası marka olma yolunda  ilk adımı attıklarını söylüyor. 2014 yılında ilk önce Saraybosna’da  en az 3 şube, sonrasında 2 şube ve diğer ülkelerde şubeler açılacağını aktaran Yardımcı, “Master franchise anlaşması yaptığımız Grup’un hedefi  önümüzdeki   3  yılda  Balkanlarda 30 şubeye ulaşmak” diyor.
Franchise yöntemiyle büyüdüklerini anlatan Yardımcı, Avrupa, Körfez ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ve Amerika’dan gelen Franchise taleplerini değerlendirdiklerini ve sıcak görüşmeler sürdürdüklerini anlatıyor. Kendisi de makine mühendisi olan Yaman Yardımcı, Gönül  Kahvesi’nin  içinin matematik  dolu olduğunu  dile  getiriyor:  “Kahve  çok  hassas bir  üründür.   Gönül  Kahvesi’nin en gözde ürünü;  sırrı bizde  saklı olan, tamamen  bizim özel ürünümüz, Türk kahvesi; Gönül Harmanı 4 ayrı kahve çekirdeğinden harmanlanarak yapılıyor. Gönül Harmanı formülümüz çok özeldir. Şubelerimizin  işleyişinden, ürünlerimizin kalitesi ve standardına, büyüme hedeflerimize, franchising şartlarımıza kadar  en ince ayrıntıyı; hesaplayarak, bir strateji doğrultusunda oluşturduk. Dünyanın her tarafına ulaşacak altyapımız, gerekli çalışmalarımız ve planlarımızı ona  göre  hazırladık. Gönül Kahvesi satışlarının yüzde  85  hatta yüzde  90’ını içecek oluşturuyor. İşletmelerimizde az sayıda ürünle çok ciro yapma yani  dikey  büyüme   taraftarıyız. Bu bakış açısı şubelerimize hakimiyet sağlamamızı, marka güvenilirliğini ve kalitesini  korumamızı sağlıyor. Biz dünya markası olmak için çalışıyoruz.”

Yaman Yardımcı, yurtdışının yanısıra Türkiye’de de büyüme hedeflerinden  söz ediyor: “2014 yılında  yurtiçi şube sayımızı 100’e çıkarmak  istiyoruz.  Türkiye’nin her yerinden talep geliyor. Franchiserımızın başarısı bizim başarımız demek, bu nedenle çok titiz davranıyoruz. Gönül Kahvesi olarak hiçbir kahve markasını kendimize rakip görmüyoruz, kendimizle yarışıyoruz. Biz kahvenin  sanatını yapıyoruz. Elimizde bir yudumda alışkanlık oluşturan  Türk kahvemiz Gönül Harmanımız var. Ürünlerimizin kalitesi, lezzeti, doğallığı tercih edilme sebebi. Kendi çocuğuma veremeyeceğim hiçbir ürün menümüzde yer  alamaz. Bütün ürünlerimiz yüzde yüz doğaldır. Gönül Harmanı Espresso  ürünümüz, 2007  yılında TÜYAP’ta düzenlenen  fuardaki yarışmada bir önceki  yıl dünya  birincisine  verilen 6 üzerinden 5 teknik puanı alarak Türkiye birincisi olduk.”

Yaman Yardımcı, franchise şartlarından da sözediyor:
“İlk adım; internetten www.gonulkahvesi.com.tr  adlı web sayfamızdan başvuru formumuzu doldurmak.  Bize telefonla  ulaşanları da web sayfamıza yönlendiriyoruz. Bizden franchise almak isteyenlerin  yaklaşık 400  bin  TL  artı KDV gibi bir bütçesi olmalı. Franchise adaylarımızdan açılacak şubeyi mutlaka kendilerinin yönetmelerini garanti etmelerini istiyoruz. Lokasyon önerisi adaylarımızdan da gelebiliyor, biz de lokasyonu belirleyebiliyoruz. Ancak öncesinde biz lokasyonu araştırıyoruz, kesin doğruyu oluşturmadan lokasyonu onaylamıyoruz. Franchise adayımızla anlaşma imzalandıktan sonra belirlenen lokasyona mimarlarımız gidiyor, projeyi iç ve dış detaylarıyla  çalışıyor, ödeme planlarımız belirleniyor. 45 gün içinde franchiserımıza şubemizin anahtar   teslimi  yapılıyor. Ortalama 7-8 çalışanla işe başlanıyor. Franchiser şube çalışanlarını kendi belirleyebildiği  gibi bizden  bu konuda  yardım alabilir. Şube açılmadan önce işletmecimize ve çalışanlarına eğitim veriyoruz, şube açılışında da eğitimin devamı olarak bir eğitmen arkadaşımız gereken  süre kadar  işletmecimize eşlik ediyor.  Yaklaşık 20-25  bin TL’lik ürün alımıyla işe başlanabiliyor. Siparişler internet  aracılığıyla bize bildiriliyor, biz de teslim gününü bildiriyoruz. İşletmecilerimize sıfır stok  takibini önermiyoruz. 100 metrekare  kapalı, 100 metrekare bahçesi  olan  bir şube için ortalama  ilk maliyet 280  bin TL artı KDV. Bu rakama makine, ekipman,  proje, iç dekorasyon  ve franchise bedeli dahil. 5 yıllık bir anlaşma  için franchise  bedelimiz.
30 bin Euro artı KDV, 15 yıllık bir anlaşma içinse 50 bin Euro artı KDV. Franchise  bedelini   sözleşmeyi imzalarken peşin alıyoruz, yatırımın yüzde 50’sini peşin, kalan  yüzde   50’sini  ise   30-60-90 gün vadeli çeklerle tahsil edebiliyoruz. Gönül Kahvesi Kanunnamemiz var. Oluşturduğumuz işletme klavuzuna harfiyen uyulması, standartlarımızın yüzde 100 uygulanması halinde franchiserımızın başarısı garanti.  İşletme klavuzumuz akıl süzgeci ve 30 yıllık tecrübelerimizin bileşkesi. Biz bu işi çok iyi biliyoruz. Şubelerimizde kendi ürünlerimizin dışında başka ürünlerin satışına izin vermiyoruz. Halkbankası, Gönül Kahvesi şubelerine  özel bir çalışma yaparak kredi uygulamalarının en esnek halini sunuyor.  Yeni girişimcilerimizi  KOSGEB’e yönlendiriyoruz. Şubelerimizin yüzde 40’ı kadın girişimci.”
Gönül Kahvesi’nin en çok tercih edilen ürünü Gönül Harmanı adlı Türk kahvesi.  Bu ürünün  yanısıra kahveserlerin  damak tadı, farklı kahve tadlarıyla da şenleniyor. Gönül Kahvesi’nde Türk kahvesi ve Espresso grubu ürünlerin yanısıra dünya kahveleri ve aromalı kahveler mevcut. Yöresel kahveler başlığı altındaysa  Brezilya, Kolombiya, Kosta Rika, Etiyopya, Kenya, Sumatra, Yemen Mocha, Zege, Jamaica Blue Mountain  olmak üzere adını aldıkları ülkelerin karakteristik  kahveleri var. Gönül Kahvesi’nin Türkiye’den yeni damak lezzeti Melengiç bir diğer adıyla Çitlembik Kahvesi  ileride  yöresel  kahveler adı altında yerini alacak.

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