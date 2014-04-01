Güvenilir e-Fatura sistemi

E-Dönüşüm'ün en önemli halkası olan e-fatura uygulamasıyla Türkiye'de yeni bir dönem başlıyor. Gelir İdaresi Başkanlığı'ndan Özel Entegratör Lisansı alan Digital Planet, e-fatura'ya geçiş sürecinde şirketlere özel, hızlı ve güvenilir çözümler sunuyor.

Türkiye’de e-Dönüşüm hızlanıyor. E-Fatura uygulamasıyla kağıt fatura artık tarihe karışıyor. 1 Ocak’ta başlayan ve 1 Nisan 2014’te zorunlu olan e-Fatura uygulamasında Türkiye’nin öncü ve lider kuruluşu Digital Planet Şirketler Grubu, hızla büyümeye odaklandı. Yaklaşık 600 firmayı direkt ve özel entegratör yöntemiyle e-Fatura sistemine entegre eden, e-Defter ve e-Arşiv uygulamalarının entegrasyonunda da iddialı Digital Planet, yılsonuna kadar toplam 5 bin firmaya hizmet vermeyi hedefliyor.

Digital Planet Şirketler Grubu CEO’su Murat Pekmezyan, e-Fatura’da, baştan sona firmaya özel çözüm ürettiklerini söylüyor. Digital Planet’e özgü www.ozelentegrator.com bulut çözümü üzerinden kurumların tüm e-Fatura süreçlerini kurum içi süreçlerle birlikte kolayca takip edebildiğini belirten Pekmezyan, “Digital Planet öncü ve lider uygulamalarıyla yıllardır binlerce kuruluşa e-Fatura hizmeti veriyor. Türkiye’de ilk ve en fazla kullanılan e-Fatura çözümümüzle bilişim sektöründe ilklere imza atan lider şirketiz. E-Fatura’ya geçişte sisteme sahip olma maliyeti açısından Digital Planet, en optimum maliyetle en kapsamlı çözümü sunuyor” diyor.

En güvenilir ve istikrarlı e-Fatura sistemi: NetInvoice: Murat Pekmezyan, Digital Planet’in işletmelere özel e-Fatura Sistemi; NetInvoice çözümünden sözediyor: “Esnek veri modelleme ve firmaya özel fatura tasarımı yapabilen NetInvoice; tamamen kişiselleştirilebilir, ölçeklenebilir, web tabanlı iş akışına sahip. Maliye Bakanlığı e-Fatura standartlarıyla tamamen uyumludur. Elektronik İmza Sunucusu ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) posta kutusuyla entegre çalışarak e-Fatura alımı ve gönderimi süreçlerini, ERP sistemleriyle entegre şekilde otomatik olarak gerçekleştirir. Kaynak israfını ve faturalama prosedürlerindeki giderleri azaltır. GİB’e yapılacak yasal bildirim sürecini otomatikleştirir. Fatura verilerinin dijital olarak depolama, yasal kullanım ihtiyacı durumunda anlık erişim, tüm transfer ve veri hazırlama süreçlerinin kayıt altına alınması olanağını sağlar, performans artışı, gider azalımı ve hata payının düşmesini garanti eder. Daha az kaynak kullanımıyla faturalama işlemlerinde harcanan giderlerde düşüş gözlenir.”

Pekmezyan, ticareti hızlandıran ve vergi adaleti sağlayan e-Fatura sisteminin işletmeleri kayıtdışılıktan da uzaklaştırdığını vurguluyor: “Gönüllülüğün esas olduğu e-Fatura sistemine geçildiğinde bilanço kalemlerinde yüzde 2’ye varan tasarruf sağlanıyor.”

Pekmezyan, Digital Planet’in sunduğu çözüm mimarisinin her çeşit ERP sistemine (Logo, Link, SAP, Oracle, Netsis, IAS, Mikro v.b. olmak üzere yaklaşık 40’a yakın ERP yazılımıyla) kolayca entegre olduğunu, hızlı ve güvenilir geçiş sağladığını kaydediyor.

E-Fatura’da Özel Entegratör Hizmeti: Elektronik fatura uygulamasında özel entegratörün rolü büyük. Vergi Usul Kanunu (VUK) Genel Tebliği ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan veya kayıt olmak isteyen mükelleflerin teknik yeterliliğe sahip bir özel entegratörün bilgi işlem sistemi vasıtasıyla elektronik fatura alıp gönderebilme imkanı sağlanıyor. Bu süreçte Türkiye’nin ilk otomatikleşmiş e-fatura sisteminin de geliştiricisi olan Digital Planet, e-Fatura Sistemi’ne geçişte özel entegratörlük yapıyor. Özel entegratör, anlaşma yaptığı mükellefler için güvenli kullanıcı hesapları açarak yönetiyor ve bu mükelleflerin faturalarını başkanlık sistemi üzerinden alıcıya yönlendiriyor. Özel entegratör kullanımıyla kağıt fatura tedarik, depolama ve gönderim maliyetleri ortadan kalkıyor. Hatasız ve hızlı gönderim sağlanıyor ve faturayı işleyen personele ihtiyaç kalmıyor. Özel entegratör kullanımıyla ayrıca arşivleme işlemleri kolayca yapılıyor, ihtiyaç halinde arşiv faturası anında görüntüleniyor. Digital Planet tarafından sunulan özel entegratörlük hizmetiyle kurumlar bir protokol yaparak tüm e-fatura geçiş süreçlerini özel entegratöre devrediyor. Bu durumda kurumiçi herhangi bir kurulum olmaksızın her çeşit güvenlik ve gizlilik kurallarına uygun bir şekilde kurum ERP sistemi bulut üzerinden tamamen web tabanlı bir uygulamayla entegre edilerek gönderim/alım gibi tüm fatura süreçleri yönetiliyor. Bunun için bir veya iki günlük geçiş süresi gerekiyor. Böylece e-imza, başvuru ve sistem işletim gibi tüm süreçler entegratör sorumluluğunda yürütülüyor ve oluşabilecek aksaklıklarda kanuni yaptırımlara doğrudan özel entegratör olarak Digital Planet muhatap oluyor.

Digital Planet, Türkiye'nin öncü özel entegratör firması olarak e-Fatura'ya geçiş sürecinde en hızlı, kolay ve güvenilir geçişi sağlıyor. Murat Pekmezyan, “Özel Entegratör firmalarının yasal zorunluluklarını kapsayan; bilgi güvenliği için TS ISO IEC 27001 ve ISO 27001, İş Sürekliliği için ISO 22301 ve Bilgi Teknolojileri Hizmet Yönetimi için TS ISO IEC 20000 belgelerine sahibiz" diyor.

Murat Pekmezyan, Türk Telekom, TTNet, Media Saturn, Akkök, CarrefourSa, Ceva Logistic, Hakmar gibi birçok büyük ölçekli kuruluşun e-fatura sistemlerine geçişte NetInvoice’u tercih ettiğini ifade ediyor: “E-Fatura’ya geçişte geniş bayi ve distribütör ağına sahip kuruluşların fatura süreçlerini yüzde 80’e varan tasarrufla çok kısa sürelerde sisteme aktararak aylık 10 faturaya da 10 milyon faturaya da çözüm sunabiliyoruz.” Fatura hacimlerine göre müşterilerine çözümler sunduklarını, aylık fatura sayısı belli bir rakamın üstündeyse ciddi indirimler uyguladıklarını anlatan Pekmezyan, e-Fatura destek hattı 444 9328 ile müşterilerine 7 gün 24 saat destek hizmeti sunduklarını dile getiriyor.

NETVault e-Arşiv Sistemi ile yüzde 98’e kadar sıkıştırma: NetInvoice e-Fatura çözümü içerisinde konumlandırılan ve TÜBİTAK ödüllü; NETVault e-Arşiv ürünü, e-İmza ve Mali Mühür ile imzalanan e-Faturaların çoklu sanal veri tabanları ve indeksleri yardımıyla yüksek sıkıştırma ve açma performansı sağlıyor. GİB tarafından hizmete konulan e-Fatura uygulamalarıyla yüzde 100 uyumlu NETVault faturaların dijital olarak arşivlenmesini sağlıyor. Veri depolama ihtiyaçları NETVault ile sorun olmaktan çıkıyor, yapılandırılabilir sıkıştırma motoru, aynı anda online sunumlar için hazırlanan belgeleri yüzde 98 oranına kadar sıkıştırabiliyor. Sistemle dökümanlar üretildikleri şekilde saklanabiliyor. Dökümanlara ulaşmak için veriyi yeniden oluşturmaya gerek kalmıyor. Gerekli dökümanlar NETVault sisteminden çekilerek, yazıcı veya e-posta kanalına yönlendirilebiliyor. Yüksek seviyede güvenlikli, esnek endeksleme yapısındaki kolay ve hızlı uygulanabilen, bakım gereksinimi bulunmayan NETVault, dijital imza ve tarih damgası entegrasyonu sağlıyor. 2 milyon dijital olarak imzalanmış ortalama boyuttaki PDF/A dokümanı, 10 GB’lık disk alanı kaplayarak 3 saat içinde arşivlenebiliyor. ABD’de, Silikon Vadisi’nde bulunan Digital Planet Şirketler Grubu şirketlerinden Digital Planet Silicon Valley ile NETVault çözümlerini bulut üzerinden sunduklarını aktaran Pekmezyan, Londra merkezli şirketleri Digital Planet Technology ile İngiltere, İspanya ve İtalya’ya NETVault ürünlerini pazarlayacaklarını ve yazılım ihraç edeceklerini açıklıyor.

Digital Planet, Türkiye'de ilk e-fatura sistemi, ilk hybrid mail sistemi, ilk yüksek oranda sıkıştırma yapabilen e-arşiv sistemi ve e-posta faks sms dağıtımı, e-mesajlaşma sistemi ile birçok ödülün sahibi ve toplu döküman üretimi, yönetimi alanında Türkiye’deki pazar payının yüzde 90’ına sahip. Digital Planet’in NetPOST e-Posta Sistemi’nin Türkiye’deki ilk karma posta yazılım çözümü olduğunu ifade eden Pekmezyan, sistemin istenilen yerden istenilen yere mesajların en pratik çözümü olduğunu söylüyor. Pekmezyan bir başka önemli çözümleri NETGateway e-Mesaj Sistemi’nin e-posta, faks ve SMS dağıtımıyla bunların izlenmesini sağlayan modül olduğunu kaydediyor.Türkiye’de e-Fatura’ya dönüşümMurat Pekmezyan’ın verdiği bilgilere göre; Türkiye’de yaklaşık 20 bin işletme yılın başında e-Fatura’ya geçti. Bu uygulamaya geçmeyenlere GİB ceza uygulayacak. Türkiye’de e-Fatura pazarı yaklaşık 250 milyon dolar, 2015’te bu pazar 500-600 milyon dolar büyüklüğüne ulaşacak. GİB, 2015’te 50-60 bin işletmeyi e-Fatura’ya geçirmeyi hedefliyor. E-Fatura’nın ardından 2014’te şirketler e-Defter’e yoğunlaşacak, sonrasında e-Arşiv gelecek. İşletmelere özel entegratör hizmeti almalarını öneren Pekmezyan, Digital Planet’in hizmet sunduğu işletmelerin verilerini 10 yıl boyunca teminat altına aldığını dile getiriyor.