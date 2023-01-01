HASTEK’ten Güvenliğin adresi

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PowerFence ile müşterilerine sundukları ayrıcalıklı hizmet
HASTEK Elektronik ve Mühendislik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Satış Müdürü Sasan Yavari ile müşterilerine sundukları ayrıcalıklı hizmet; PowerFence üzerine konuştuk.
PowerFence nedir?
PowerFence 1930 yılında Yeni Zellanda’da Gallagher firması tarafından ilk kez üretilen dünyanın en güvenilir çevre koruma sistemidir. Bu elektrikli çit sistemi hem güvenilir ve hem son derece tehlikesizdir. PowerFence sistemi D.C. elektrikle çalışan yüksek voltajlı elektrikli çit sistemidir ve yüksek voltajına rağmen D.C. elektrikle çalışır olması onu tamamen tehlikesiz bir sisteme dönüştürüyor. Bu sistem çite dokunan kişiye caydırıcı bir şok verip çitlerden uzaklaşmasını sağlıyor. Bu sistemin engelleyici şokunun asıl etkisi psikolojiktir. Hepimiz çocukluğumuzdan beri öğrenmişizdir ki elektriğe yaklaşmak tehlikelidir. Bu inanç ve korku, doğal olarak herkesi elektrikli çitten uzak tutar. Tellerle temasa geçen insana kısa, acıtan, ama zararı olmayan bir şok çarpar ve bir daha yaklaşmamasını sağlar. Gallagher firması Elektrikli Çit sistemini yaklaşık 60 yıldır üretiyor ve şimdiye kadar dünyanın hiçbir yerinde bir insanın bu üründen zarar görmesi
Sistemin özelliği ne?
PowerFence hem engelleyici hem keşif eden bir sistemdir. Bu elektrikli çit sistemi dokunan saldırganları uzaklaştırır ve aynı anda alarm
- Tellere dokununca
- Teller kesilince
sistemden kesilince
Nerde kullanılabilir?
PowerFence şimdiye kadar dünyanın dört bir yanında farklı yerlerde kullanılmıştır. Bu sistemi
- Hapishaneler
- Su arıtma tesisleri