HASTEK’ten Güvenliğin adresi

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PowerFence ile müşterilerine sundukları ayrıcalıklı hizmet

HASTEK Elektronik ve Mühendislik Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. Satış Müdürü Sasan Yavari ile müşterilerine sundukları ayrıcalıklı hizmet; PowerFence üzerine konuştuk.



PowerFence nedir?

PowerFence 1930 yılında Yeni Zellanda’da Gallagher firması tarafından ilk kez üretilen dünyanın en güvenilir çevre koruma sistemidir. Bu elektrikli çit sistemi hem güvenilir ve hem son derece tehlikesizdir. PowerFence sistemi D.C. elektrikle çalışan yüksek voltajlı elektrikli çit sistemidir ve yüksek voltajına rağmen D.C. elektrikle çalışır olması onu tamamen tehlikesiz bir sisteme dönüştürüyor. Bu sistem çite dokunan kişiye caydırıcı bir şok verip çitlerden uzaklaşmasını sağlıyor. Bu sistemin engelleyici şokunun asıl etkisi psikolojiktir. Hepimiz çocukluğumuzdan beri öğrenmişizdir ki elektriğe yaklaşmak tehlikelidir. Bu inanç ve korku, doğal olarak herkesi elektrikli çitten uzak tutar. Tellerle temasa geçen insana kısa, acıtan, ama zararı olmayan bir şok çarpar ve bir daha yaklaşmamasını sağlar. Gallagher firması Elektrikli Çit sistemini yaklaşık 60 yıldır üretiyor ve şimdiye kadar dünyanın hiçbir yerinde bir insanın bu üründen zarar görmesi raporlanmamıştır. PowerFence sistemi tehlikesizlik konusunda uluslararası standarda sahiptir.



Sistemin özelliği ne?

PowerFence hem engelleyici hem keşif eden bir sistemdir. Bu elektrikli çit sistemi dokunan saldırganları uzaklaştırır ve aynı anda alarm verebilir ve saldırı yerini de tespit edip gösterebilir. Bu sistem bir bölgenin çevresini sarıp korumanın masraflarını düşürür ve güvenlik açısından eşsiz bir koruma sağlar. Sistemin alarmları farklı şartlar altında oluşabilir:

- Tellere dokununca

- Teller kesilince

- Teller kısa devre yapınca

- Tırmanmaya kalkışınca

- Kontrolörün kapağı izinsiz açılınca

- Kontrol klavyesinin bağlantısı

sistemden kesilince PowerFence çevre güvenliğinde dünyada tanınan en iyi sistemdir ve aynı zamanda dünyanın en az yanlış alarm veren çevre koruma sistemi olarak tanınır.



Nerde kullanılabilir?

PowerFence şimdiye kadar dünyanın dört bir yanında farklı yerlerde kullanılmıştır. Bu sistemi en çok kullanan yerlerden bazıları bunlar:

- Hapishaneler

- Karakollar

- Sınır hatları

- Konsolosluklar

- Askeri tesisler ve depolar

- Su arıtma tesisleri

- Elektrik üretim tesisleri

- Petrol tesisleri

- Telekomünikasyon tesisleri

- Havaalanları

- Ve güvenliği önemli olan her yer.