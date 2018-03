IBM, kurumsal dünyayı “bulut” ile kalkındırmaya kararlı

IBM Türk, ekonomik ve esnek bir BT çözümü sunan bulut bilişimle ilgili merak edilenleri, Türkiye pazarının buluta yaklaşımını ve IBM’in kurumsal pazarı dönüştürmek için gerçekleştirdiği bulut girişimlerini anlattı. Bugüne kadar bulut bilişime 6 milyar dolar yatırım yapan IBM, bulut ile ilgili uzman 17 şirketi bünyesine kattı.

IBM sadece Aralık ayından beri bulut çözümleri sunan 2 şirket satın aldı ve bulutta güvenlik konusunda yeni adımlar attı. Son olarak beş kıtada 40 Veri Merkezi ile dünyadaki işletmelerin kullanımı için Yerel bir Bulut Merkezleri Ağı oluşturacağını duyurdu. Bu girişim kapsamında IBM, küresel bulut ayak izini genişletmek için 1.2 milyar doların üzerinde bir bütçe ayıracak ve mevcut 25 bulut veri merkezine 15 tane daha ekleyecek. IBM Küresel Teknoloji Hizmetleri Ülke Müdürü Defne Tozan, “Bulut bir teknoloji değil iş modeli seçimidir. IBM olarak kurumsal pazarı bulut ile yeniden inşa etmeyi hedefliyoruz ve bu konuda çok iddialıyız” diye konuştu. IBM her gün 5.5 milyon bulut tabanlı hizmeti yönetiyor. Bulut konusunda çalışan 37 bin uzman/danışman kadrosu bulunuyor ve bulut alanında 1.400 patente sahip. 2013’te bulut gelirleri yüzde 69 artan şirket, Yol Haritası kapsamında 2015 sonuna kadar bulut alanındaki yıllık gelirlerinin 7 milyar dolar olacağını öngörüyor.

IBM Küresel Bütünleşik Teknoloji Hizmetleri Ülke Müdürü Levent Esensoy, ise şu bilgileri veriyor: “Verilerin her yerde ve her an ulaşılabilir olması gerekiyor dolayısıyla bu ortamı destekleyen veri merkezleri ve altyapı gereksinimleri var. Fakat maliyet baskısı nedeniyle bu alt yapılara yatırım yapmak kurumlar açısından zor ve verimsiz. Bulut bu noktada öne çıkıyor. Bulut tabanlı Veri Merkezleri; hizmetler açısından gelinen en ileri aşamayı temsil ediyor. Bulut tabanlı veri merkezlerinde müşteriye kullandığın kadar öde modeliyle donanım, altyapı ve ağ erişimi sunularak esnek maliyetli bir yapı sağlanabiliyor.”

IBM Bulut ve Yönetilen Hizmetler İş Geliştirme Yöneticisi Ali Gündüz ise IBM’in son dönemdeki en stratejik bulut yatırımı olarak gösterilen SoftLayer’ı ve sonraki süreçte neler hedeflendiğini anlattı.