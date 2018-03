IFS Applications 8 piyasada

Hız odaklı firmalar için “Geleceğin Gücü Şimdi Elinizde” sloganı ile lansmanı yapılan IFSS Applications 8, farklı özellikleri ve mobil uygulamaları ile ERP’nin yeni yüzü olmayı hedefliyor.





Global kurumsal yazılım çözüm sağlayıcısı IFS, uzun çalışmalar sonucu geliştirilen ve özellikle kolay kullanım ve geliştirme özellikleri ile mobil fonksiyonlarla donatılmış yeni versiyonu IFS Applications 8’in Türkiye lansmanını 30 Mayıs tarihinde The Ritz Carlton Otel’de gerçekleştirdi. Hız odaklı firmalar için “Geleceğin Gücü Şimdi Elinizde” sloganı ile lansmanı yapılan IFSS Applications 8, farklı özellikleri ve mobil uygulamaları ile ERP’nin yeni yüzü olmayı hedefliyor. Sunumun açılışını ve IFS’in son trend ve vizyonunu anlatan IFS Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk “IFS Roadmap” sunumunda IFS’in teknolojiye yaptığı yatırımlardan bahsetti. IFS’in kuruluşundan bu yana geçen sürede yaşananları da anlatan Öztürk, “IFS çağın önüne geçmek ve müşterilerine daha kullanışlı ve teknolojik fonksiyonlar sunmak için sürekli çalışıyor” dedi. Öztürk, şu bilgileri verdi: “Her yıl yeni bir versiyonumuz çıkıyor ama IFS 8 bizim için önemli. Çünkü IFS 8 bizim ERP’nin temelde kullanıcı arayüzleri; kolay, hızlı kullanım ile bir yandan da tipik bir kullanıcının uygulamayı sevmesi için en fazla emek ve zaman harcadığımız uygulamadır. Geliştirmesi yaklaşık 5 yıl sürdü. Endüstri tasarımcıları tarafından herşey baştan tasarlandı.”

ERP’de şu anda kullanıcıların ciddi anlamda bilgisinin arttığını kaydeden Öztürk, yapılan araştırmalarda 3 kullanıcıdan 2’sinin kullandığı üründen memnun olmadığını ve bu da işletmede verimsizliğe neden olduğunu aktardı. Öztürk, şu ifadeleri kullandı: “Bizim IFS 8’de tüm hedefimiz; kullanıcıların çok seveceği ve mutlu olacağı bir uygulama geliştirmek. Sürekli proaktif olarak çalışan bir yapı oluşturduk. Bizim uzmanlığımız endüstri şirketleridir. IFS ağırlıklı cirosu 20 milyondan başlayan ve yukarısı tarafından tercih edilir. Yeni ürünümüzün yine bu segmentte yer alan işletmelerce tercih edileceğini düşünüyorum.”



IFS 8 ile maliyetler düşecek

IFS 8’in genel özelliklerinden bahseden IFS Kıdemli Proje Yöneticisi Nihat Engin Özel ve IFS Çözüm Ortağı Egeria Yazılım Genel Müdürü İlhan Etemoğlu ise ERP alanında fark yaratacak özelliklere ilişkin bilgi verdi. IFS 8’in kullanıcıya özel kişiselleştirilebilir kullanıcı ekranları, kullanıcıların kendilerinin oluşturabileceği kısayollar ile ERP kullanıcıların zevkle kurumsal yazılımlarını kullanabileceği özellikleri aktaran Özel, Google like search ile aynen bir arama motoru kullanır gibi aranılan ekran yada bilgiye kolaylıkla ulaşılabileceğini belirtti. Sunumda sürükle bırak ile doğrudan doküman ekleme ve görüntüleme, yapışkan notlar, görev yöneticisi, analiz ekranları, IFS Talk, görev yöneticisi, bilgi kartları gibi kurumsal yazılımların kullanılırlığını daha da kolaylaştıran ekranlara yer verildi. Özellikle bilgi işlem yöneticileri tarafından büyük başarı olarak tanımlanan IFS’in en yeni özelliği ise koda hiç dokunmadan ihtiyaç duyulan alanların sisteme eklenebilmesi. Bu özellik sayesinde proje sürelerinde önemli bir yer tutan modifikasyon çalışmaları yüzde 40-50 oranında azaltılabilecek. Bu da proje maliyetlerinde ciddi anlamda düşüş sağlanması anlamına geliyor.

IFS Ar-Ge Yöneticisi Barış Özkan ise IFS’in tamamen buluta hazır yapısı, teknolojik yenilikleri ve mobil uygulamalarını anlattı. IFS Touch Apps adı ile ücretsiz deneme kullanımının ardından geçiş yapılabilirken mobil uygulamalar özellikle mobil olmak zorunda olan satış personeli yada yöneticilerin hayatlarını oldukça kolaylaştıracak. Kurumsal sisteme her yerde, her an ulaşabilmeyi mümkün kılan IFS Applications’ın tamamının tabletlerden kullanılabilmesi de diğer yeni özelliklerden.

IFS Finansal uygulamaları hakkında bilgiler veren Eray Hasköy de IFS’in global bir yazılım olmasına karşın yapılan yerelleştirmelerle Türk mevzuatına uygun birçok farklı uygulamanın sisteme eklendiğini vurguladı. Özellikle finans ve muhasebe tarafından yapılan geliştirmeler IFS’in standardına da eklenmiş durumda. Son olarak etkinlik sponsorlarından Oracle distribütörü Artım Bilişim Genel Müdürü Suat Sümer, Türkiye’deki IT pazarını ve sektörün gittiği yönü anlatan istatistiki bilgilere yer verdi. Etkinlik sponsorlardan Mobiletürk’un 2 katılımcıya verdiği tatil hediyesi çekilişi ile son buldu.