IFS Otomotivde İleri ERP Uygulamaları’nı 25 Eylül’de tanıtacak

Global kurumsal yazılım şirketi IFS, yoğun rekabet, yüksek kalite beklentileri, düşük kar marjları, uluslararası üst düzey standartlar ve ana sanayi baskısı ile her geçen gün daha kontrollü ve verimli üretim yapmak zorunda olan otomotiv sektörü için geliştirdiği ileri ERP çözümünü 25 Eylül 2014 Perşembe günü The Ritz Carlton İstanbul Otel’de düzenleyeceği etkinlikte kamuoyuyla paylaşacak.

Ürün Tasarımından (PLM), sonlu kapasite planlamaya, kanban uygulamalarından, üretimden veri toplamaya, bakım yönetiminden EDI ile sipariş yönetimine, depo yönetiminden kalite uygulamalarına kadar otomotiv sektörüne özel pek çok gelişmiş IFS çözümünün anlatılacağı etkinlikte IFS’in otomotiv sektörü referansları ile son versiyonu IFS Applications 8’in kolay kullanım özellikleri ve kullanıcı dostu ekranları hakkında da bilgi verilecek.

Global ve yerel alanda pek çok otomotiv sektörü referansı, 20 yılı aşkın süredir otomotiv sektörü tecrübesi ve farklı ölçekteki işletmelerin ihtiyaçlarına uygun çözümleri ile IFS’in otomotiv sektöründeki etkin gücünü anlatacağı etkinlikte, IFS otomotiv müşterileri de yaptıkları çözüm ve uygulamalar hakkında paylaşım yapacaklar.

IFS dünyada BMW, Volvo, Scania, Mini, Linamaar, Fev, VBG Group ve Türkiye’de de Teknorot, Yeşilova Holding - Canel Otomotiv, SIO Otomotiv, Formpart, Maysan Mando, Feka, SKT Otomotiv, FSS Fren, NSK Group-Rota, Atak Taşıt, Güçsan, Şahin Motor Yatakları ve Şafak Makina gibi firmalar tarafından kullanılıyor.

Ayrıca IFS’in Almanya’da tamamen otomotiv sektörü için ürün geliştiren bir Ar&Ge merkezi de bulunuyor.

IFS Türkiye’nin düzenlediği ‘Otomotivde İleri ERP Uygulamaları’ etkinliği 25 Eylül 2014 Perşembe günü The Ritz Carlton, İstanbul Otel’de yapılacak. Tüm gün sürecek etkinliğe katılım ücretsiz olup, kayıt yaptırmak zorunlu. Detaylı bilgileri www.ifs.com.tr adresinden alabilirsiniz.



IFS hakkında;

IFS, büyüyen işletmelerin verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı ERP sistemleri geliştiren global yazılım firmasıdır. Sunduğu ürün ve hizmetler işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanarak daha iyi bir işletme performansı, büyüme ve rekabet avantajı yakalamasını sağlar.

IFS, 1983 yılında İsveç'te kurulmuştur ve dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet göstermektedir. IFS'in yeni nesil ürünü “IFS Applications 8” benzersiz kolay kullanım özellikleri, işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçları kapsayabilen fonksiyonalitesi ve esnek mimari altyapısı ile her ölçekteki işletmelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmıştır. IFS ERP Uygulamaları’nın bileşen tabanlı yapısı işletmelere adım-adım kurulup devreye alınma imkanı vermektedir.

Günümüzde aralarında BMW, Volvo, Saab, Emirates, Lockheed Martin, Amerikan Hava Kuvvetleri, Jotun gibi firmaların bulunduğu 3000’den fazla şirket 800.000’den fazla kullanıcı işlerini IFS Uygulamaları ile yönetmektedir. IFS ERP Uygulamaları Türkçe dahil 23 dilde kullanılabilmekte ve çoklu şirket, çoklu döviz ve uluslararası muhasebe sistemleri yapısına tam destek sağlamaktadır.

IFS Türkiye ofisi 2004 yılında kurulmuştur ve bu tarihten itibaren hızlı bir büyüme göstererek aralarında Durmazlar Makina, KVK Teknoloji, Hakan Plastik, Aytaç Gıda, AGT, Samet Kalıp, Makel Elektrik, Bursa Beton & Çimento, Çemtaş, Noki, Teknorot Otomotiv, FNSS Savunma, SKT Otomotiv, Sinpaş İnşaat, Seranit, Müzekart, Dearsan Tersanesi gibi farklı sektörlerde 170’in üzerinde müşteri, 300’ün üzerinde kurulum ve 10.000’in üzerinde kullanıcıya ulaşmıştır.