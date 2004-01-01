IFS Türkiye Kurumsal Web Sitesi www.ifs.com.tr yenilendi

Dünyanın öncü kurumsal iş uygulamaları firması IFS’in kurumsal web siteleri yenilendi. Türkçe dahil 37 dilde yayın yapan IFS Global’in Türkiye web sitesi www.ifs.com.tr yeni dizaynı, hızı ve içeriği ile ziyaretçilerine ERP hakkında pek çok detaylı bilgi verirken mobil uyumu ile her an heryerden erişime ve site içi kolay dolaşıma imkan tanıyor.

Yeni teknolojik araçlara uygun olarak hazırlanan web sitesi, kullanıcıları bilgisayar dışındaki cihazlardan gerçekleştirilen görüntülemelerde yaşanan sorunlardan da kurtarıyor. IFS Türkiye resmi web sitesi www.ifs.com.tr bu özelliği ile yalnızca bilgisayar değil, tablet ve telefon gibi internete bağlı tüm cihazların ekran boyutlarına uygun olarak kendini konumlandırabiliyor. Yeni www.ifs.com.tr sosyal medya web siteleri ile de daha entegre bir biçimde çalışıyor.



IFS Hakkında;

IFS™; büyüyen işletmelerin verimlilik sorunlarını çözmeye yardımcı ERP sistemleri geliştiren global yazılım firması. Sunduğu ürün ve hizmetler işletmelerin kaynaklarını daha verimli kullanarak daha iyi bir işletme performansı, büyüme ve rekabet avantajı yakalamasını sağlıyor. 1983’te İsveç’te kurulan IFS, dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet gösteriyor. IFS'in yeni nesil ürünü “IFS Applications 8” benzersiz kolay kullanım özellikleri, işletmenin uçtan uca tüm ihtiyaçları kapsayabilen fonksiyonalitesi ve esnek mimari altyapısı ile her ölçekteki işletmelerin ihtiyacını karşılayacak şekilde tasarlanmış. IFS ERP Uygulamaları’nın bileşen tabanlı yapısı işletmelere adım-adım kurulup devreye alınma imkanı veriyor. Günümüzde aralarında BMW, Volvo, Saab, Emirates, Lockheed Martin, Amerikan Hava Kuvvetleri, Jotun gibi firmaların bulunduğu 3000’den fazla şirket 800.000’den fazla kullanıcı işlerini IFS Uygulamaları ile yönetiyor. IFS ERP Uygulamaları Türkçe dahil 23 dilde kullanılabiliyor ve çoklu şirket, çoklu döviz ve uluslararası muhasebe sistemlerinin yapısına tam destek sağlıyor.

IFS Türkiye Ofisi 2004 yılında kuruldu ve bu tarihten itibaren hızlı bir büyüme göstererek aralarında Durmazlar Makina, KVK Teknoloji, Hakan Plastik, Aytaç Gıda, AGT, Samet Kalıp, Makel Elektrik, Bursa Beton & Çimento, Çemtaş, Noki, Teknorot Otomotiv, FNSS Savunma, SKT Otomotiv, Sinpaş İnşaat, Seranit, Müzekart, Dearsan Tersanesi gibi farklı sektörlerde 200’ü aşkın müşteri ve 10.000’in üzerinde kullanıcıya ulaştı.



ERP’nin liderleri belli oldu!

Gartner araştırma kuruluşu, pazarı değerlendirerek dünyada ERP’nin liderlerini seçti. Buna göre, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da dünyada ERP alanındaki lider yazılımlar IFS ve SAP oldu. Gartner araştırma kuruluşu, ERP yazılımlarını teknoloji, uzmanlık, müşteri referansları, fonksiyonalite, vizyon gibi birçok farklı kritere göre değerlendiriyor ve ciro bağımsız olarak puanlıyor. Daha sonra ERP pazarının global oyuncularını Magic Quadrant denilen tabloya yerleştiriyor. Bu tablonun en prestijli alanı ‘Liderler’ bölümüne ise bu yıl yine sadece IFS ve SAP girebildi.

1 milyona yakın kullanıcı:

IFS Türkiye Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ergin Öztürk, dünya genelinde 60 ülkede 80 ofiste faaliyet gösteren IFS’in vizyoner bir şirket olduğuna işaret etti: “IFS global alanda ve ülkemizde hızla büyüyor. Klasik yazılımların aksine son derece modern teknolojik altyapıya sahip, esnek ve kolay bir ürün. Bu nedenle büyümek ve değişikliğe kolay adapte olmak isteyen müşteriler için önemli bir seçenek. Global ve yerel müşterilerimizin memnuniyeti bizim için çok önemli.” Öztürk, IFS’in dünyada 1 milyona yakın kullanıcıya ulaştığını anlattı: “Türkiye'de son 3 yıldır ortalama yılda yüzde 30 büyüyoruz. 2015’te de aynı şekilde yüzde 30’luk büyüme hedefliyoruz. Şu anda 200’ü aşkın müşteri ile Türkiye’de en yaygın kullanılan ikinci global ERP yazılımı olduk.”