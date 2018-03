İnformatik; müşterilerinin tüm sorunlarına anında müdahale ederek çözüm sunuyor

İNOKSAN’ın Ar-Ge Tasarımcısı Tayibe Hoşkondu, yürüttükleri Ar-Ge çalışmalarında İnformatik ürünlerini ...





Endüstriyel mutfak sektörünün öncü firmalarından İNOKSAN, yenilikçi adımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Profesyonel bir mutfak için hazırlık aşamasından pişirmeye, servisten bulaşıkhane ünitelerine varan yüzlerce çeşit endüstriyel mutfak ekipman ve cihazı üreten; mutfak profesyonellerinin taleplerine üst seviyede çözümler sağlayan İNOKSAN bunların yanısıra çamaşırhane ekipmanları, açık büfeler ve soğuk odalar da üretiyor. 20 bin metrekare kapalı alanda kurulu teknolojik bir mutfak üssüne sahip İNOKSAN, 5 kıtaya ihracat yapıyor, uluslararası bir marka olma yolunda hızla ilerliyor ve önümüzdeki 5 yılsonunda ihracat kapasitesini 5 katına çıkartmayı hedefliyor.

İNOKSAN Ar-Ge Tasarımcısı Tayibe Hoşkondu, yürüttükleri çalışmalarda ihtiyaç duydukları bilişim çözümlerinde, ihtiyaçlarını karşılama açısından aldıkları sonuçlara göre İnformatik ürünlerini tercih ettiklerini söylüyor. Hoşkondu, çalışmalarını şöyle özetliyor: “İnformatik ürünlerinde katı model, Sheet Metal, Drawing, Analiz, IsoDraw modüllerini kullanmaktayız. Ar-Ge bölümümüz, tasarımları önce CREO programında oluşturur, kontrol eder, tartışır, karar verir, detaylandırır, analiz eder ve bunları öğretir, gösterir. Tüm bu işlemlerde CREO bizim için yeterlidir. Hayalle başlar bizim işimiz. Kafamızda canlandırdığımız her bir noktayı CREO programında şekillendiririz. Montajla bütünleştirir ve teknik resimlerle her birini detaylandırırız. Mechanical Advanced ile ısı analizleri ve kuvvet analizleri yaparız. Yaptığımız analizlerle cihaz çalıştığında meydana gelebilecek bir arızayı ya da geliştirilmesi gereken noktaları çok daha önceden tespit ederiz. IsoDRAW programında hazırladığımız montaj talimatları, servis manuelleri ve eğitim dokümanlarıyla tüm servis ağımızı kontrol altında tutuyoruz. Tüm bunlar müşteri aşçılarımız için yol gösterici kılavuzlardır. Daha önce kullandığımız metodlara göre çok daha kısa sürelerde anlaşılması kolay bir program olan IsoDRAW’ın detaylandırma özelliği bizim için vazgeçilmez uygulamalardandır.

Biz CREO programını ve modüllerini her aşamamızda aktif olarak kullanmaktayız. Tasarım aşamasında CREO ile başlarız, analizler yapılır ve ilk kontroller böylelikle tamamlanır. Daha sonra detaylı teknik resimler hazırlanıp üretim aşamasıyla devam eder. Ürün tamamlanınca müşteri süreci başlar bizim için. IsoDRAW programında kullanım kitapçıkları, montaj şemaları, demonte montaj şemaları, eğitim dokümanları, yedek parça resimleri ve patlatılmış resimler hazırlanır ve müşteriye çok zengin bir bilgi kaynağı olarak sunulur. Tüm bu aşamalarda CREO ve çözüm modülleri bizim tüm ihtiyaçlarımızı karşılamaktadır.

Daha önce kullandığımız programlarda zaman kayıpları yaşardık. Belirtmek istediğimiz her bir detay için ayrıca uğraşmamız gerekiyordu. Şimdi ise çok daha kısa sürelerde yedek parça listelerimizi oluşturabiliyoruz. Bunun için ayrıca zaman ya da emek harcamamıza gerek kalmadan anlaşılır detaylar elde edebiliyoruz. Zamanımızı daha fazla araştırmaya ve yeniliklere ayırabiliyoruz. Biz 1000 kişilik 5000 kişilik cihazlar üretiyoruz. Ürünlerimiz 4000 adet parçadan meydana geliyor. Bu ürünlerin montajını ve herhangi bir arıza durumunda müdahale etmemiz gereken parçaları anlatmakta güçlük çekerdik. IsoDRAW programının kusursuz detaylandırma özelliğiyle anlatmak istediklerimizi çok kolay anlatıyoruz ve revize etmek istediğimizde de sorun yaşamıyoruz. Hedeflerimiz de hep bu doğrultuda ilerliyor. Daha az zamanda daha çok yenilik ve kolaylık.

Bizim için en önemlisi, soru ve sorunlarımıza zamanında müdahale edilmesi ve kısa sürede çözüme ulaştırılmasıdır. Sonrasında teknik yeterlilik ve ihtiyaçlarımızın görülmesi gelmektedir. İnformatik firması bu anlamda her zaman bizim isteklerimizin üstünde bir anlayışla hizmet vermiştir. Bilinçli ve konusuna hakim bir ekip tüm sorunlarımızla ilgilenip mutlaka çözüme kavuşturmuştur. Programımızla ilgili yaşadığımız tüm sorunlarda telefon ve e-posta yoluyla ya da bizzat kendileri gelerek anında müdahale ederler. Her zaman tüm yeniliklerden bizi haberdar ederler. İnformatik firması ile uzun yıllar birlikte çalışacağımızdan eminim.”