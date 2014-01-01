İş Arayan Değil, Aranan Olun!

Business Management Institute (BMI) 2014 yılında 2000 kişiyi meslek sahibi yapmayı hedefliyor.

Genç nüfusta işsizliğin bu kadar yüksek oranda seyretmesine karşın firmalar nitelikli eleman bulmakta sıkıntı yaşıyor. Eleman arayan firmaların yüzde 70’i nitelikli eleman bulamamaktan, kişiler, özellikle de yeni mezunlar iş bulamamaktan şikayetçi. Artık sadece üniversiteyi bitirmek kişileri bir meslek sahibi yapmıyor, iş dünyasının çeşitli alanlarında uzmanlaşmış insanlara ihtiyaç duyuluyor. Bilgisayar ve iletişim teknolojilerindeki gelişmeler ve bu gelişmelerin Türkiye’ye yansıması, teknolojinin, endüstrinin, sanayinin, enerji sektörünün ülkedeki hızlı gelişimi bu alanlarda nitelikli, bilgi ve beceri sahibi eleman ihtiyacını arttırıyor.

Business Management Institute (BMI), günümüz iş dünyasının öne çıkan alanlarındaki eğitim eksikliğini tamamlayan, firmalara ve bireylere katmadeğer sağlayan eğitimler sunan bir eğitim firması. 10 yıldan bu yana Türkiye’nin önde gelen üniversiteleriyle eğitim işbirliği yaparak yaklaşık 10.000 kişiye profesyonel uzmanlık eğitimi vermiş durumda.



BMI Genel Müdürü Hasan Altunkaya, 2014 yılı hedeflerini şöyle özetliyor: “Üniversitelerle işbirliği içerisinde 40 sertifika programı, birçok seminer programı düzenlemek. Bunun yanısıra kurumlara özel düzenlenecek eğitimlerle toplam 1.600 kişiye, iş dünyasının ihtiyaç duyduğu alanlarda eğitim olanağı sunarak onları meslek sahibi yapmak.”

Hasan Altunkaya, genel olarak İstanbul ve Ankara’daki üniversitelerle işbirliğinde düzenlediği sertifika programlarıyla tanınan Business Management Institute olarak 2014 yılında eğitim vererek yetiştirdikleri nitelikli eleman sayısını iki katına çıkartmayı planladıklarını açıklıyor. Bireysel, sınıfiçi eğitimler dışında; online eğitimler ve kurumiçi eğitimlere de ağırlık vererek, eğitim sektörünün büyümesini hedeflediklerini kaydeden Altunkaya, özellikle ileri teknoloji, dijital pazarlama, e-ticaret, enerji, inşaat, uluslararası ticaret, lojistik gibi gelişen ve Türkiye ekonomisinin gelecek 10 yıl içerisinde kalbini oluşturacak alanlarda, nitelikli insan ihtiyacının her geçen gün arttığını belirtiyor.

Hasan Altunkaya şunları dile getiriyor: “Bu gibi alanlarda alınacak uzmanlık eğitim programları meslek edinme konusunda adayları önplana çıkarıyor ve iş görüşmeleri için aranan kişiler olmalarını sağlıyor. Üniversite mezunu olmanın iş bulmak için yetersiz kaldığı zamanımızda fark yaratmak için bu gibi eğitimler önem kazanıyor. Özellikle üniversitelerin sertifika programları ile adayların kendilerini geliştirmeleri, belli alanlarda uzmanlık sahibi olmaları her geçen gün önem kazanıyor.”