İş Leasing, 2015’te de iddialı

İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat, gelişen şube ağı, yaygın portföy oluşturma stratejisi ve yeni ürünleri sat-geri kirala ile İş Leasing’in 2014 yılı hedeflerinin üzerinde büyüdüğünü belirterek, “Müşterilerimize hızlı ve kaliteli hizmet verme, hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza katmadeğer yaratma taahhüdümüzü 2015 yılında da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat, İş Leasing olarak 2014 yılını hedeflerinin üzerinde büyümeyle kapattıklarını söylüyor. 2014 yılında net leasing alacaklarının bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 2 milyar 841 milyon TL’ye ulaştığını belirten Hasan K. Bolat, “Konsolide net karımız yüzde 98 artışla 78.5 milyon TL’ye, konsolide aktif toplamımız ise yüzde 31 artışla 4 milyar 580 milyon TL’ye yükseldi. Özkaynaklarımız da yüzde 10 artış göstererek 666.8 milyon TL’ye ulaştı” diyor.

Hasan K. Bolat, 2014 yılında Şişli, Gebze, Denizli, Diyarbakır, Kayseri ve Ostim Ankara Şubeleri’ni, faaliyete geçirmek suretiyle şube sayılarını 16’ya çıkardıklarını anlatıyor: “Bu dönemde yaygın hizmet ağımızla her ölçek ve sektördeki müşterimize sağladığımız finansman imkanlarıyla hizmet verdiğimiz müşteri adedini yüzde 23, işlem adedini ise yüzde 16 artırarak tabana yaygın olarak büyümeye devam ettik.”

Mevcut ürünlerine ek olarak 2014 yılında, yeni ürünleri sat-geri-kirala ile müşterilerinden yüksek talep gördüklerini ifade eden Bolat, “Bu üründe ihtiyaca yönelik sergilediğimiz çözüm odaklı ve yapılandırılmış yaklaşım başarımızda önemli rol oynadı. Gelişen şube ağımız ve yaygın portföy oluşturma stratejimiz ile sektörümüzün üzerinde bir büyüme sağladık. Gerek müşterilerimize hızlı ve kaliteli hizmet verme, gerekse hissedarlarımıza ve paydaşlarımıza katmadeğer yaratma taahhüdümüzü 2015 yılında da aynı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuşuyor.

Hasan K. Bolat, 2015 yılının Rusya dahil komşu ülkelerde yaşanan siyasi istikrarsızlıklar ve jeopolitik riskler, Amerikan Merkez Bankası FED’in faiz arttırım süreci ve genel seçimler gibi tüm belirsizliklere rağmen leasing sektörü açısından büyüme ile tamamlanacak bir yıl olacağını düşündüğünü kaydediyor. Bolat, bu düşüncesini destekleyen gelişmeleri ise şöyle özetliyor: “Bu düşüncemizin arkasında mevzuat değişiklikleri ile hayatımıza giren sat-geri-kirala, operasyonel leasing, yazılım leasingi gibi yeni ürünler ve yakın bir süre önce başlayan finansal kiralama işlemlerinde noter zorunluluğunun kaldırılması gibi müşteri maliyetlerini azaltıcı ve servis hızını arttırıcı uygulamalar ile ayrıca sektörün sorunlarının ve tanıtımının Finansal Kurumlar Birliği (FKB) çatısı altında daha ekin bir şekilde yapılıyor olması unsurları yeralmaktadır.”

Sat-geri kirala ürününün, sağladığı vergi avantajları, şirketlerin bilanço kalitesini arttırıcı özelliği ve işletme sermayesi ihtiyacını gidermesi unsurlarıyla bu yıl da yeni müşteri kazanımında önemli bir rol oynamaya devam edeceğini öngören Bolat, şunları dile getiriyor: “Bunun yanısıra iş ve inşaat makinaları, metal işleme makinaları ve tekstil makinaları alanında da ülkemizin ekonomik büyümesine paralel bir şekilde yeni müşteri kazanımı ve işlem hacmi artışının olacağını öngörmekteyiz.”