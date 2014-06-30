İş Leasing, KOBİ’lere odaklanıyor

İstikrarlı büyümesini sürdüren İş Leasing, büyüme stratejisini KOBİ’lere odakladı. İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat, yaygınlaşan şube ağları kanalıyla müşterilerine daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi hedeflediklerini söylüyor.

İş Leasing, 2013 yılı sonunda 3.492 milyon TL olan aktif toplamını 30.6.2014 itibarıyla yüzde 14 artışla 3.999 milyon TL’ye, 30.6.2014 dönemine ilişkin net karını ise bir önceki yılın aynı dönemine göre göre yüzde 91’lik artışla 45.4 milyon TL’ye çıkartarak yılın ilk yarısında öngörülenin üzerinde bir büyüme gerçekleştirdi. Şirketin net leasing alacakları 2013’ün ilk yarısına göre yüzde 43.4 oranında artarak 2 milyar 285 milyon TL’ye, özkaynakları ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8 civarında artış göstererek 633 milyon TL’ye ulaştı.

İş Leasing Genel Müdürü Hasan K. Bolat, “Müşterilerimizin ihtiyaçlarına yönelik çözüm odaklı yaklaşım ve yaygın portföy oluşturma stratejimizle pazardaki konumumuzu güçlendirmeye devam ediyoruz. Yaygınlaşan şube ağımız kanalıyla müşterilerimize daha hızlı ve kaliteli hizmet vermeyi hedefliyoruz” diyor. Bolat, daha çok KOBİ’lerin ağırlıklı olduğu bölgelerde olmak istediklerini ve Organize Sanayi Bölgeleri’ne (OSB’lere) özellikle önem verdiklerini söylüyor: “Stratejimiz; KOBİ’ler üzerinde yaygın ve olabildiğince fazla müşteriye ulaşmak ve onların büyümesine gelişmesine katkıda bulunmak üzerine kurulu. Leasing işi bir yatırım işidir, yatırım da daha çok büyüme arzusunda olan özellikle KOBİ’lerin ihtiyacıdır. KOBİ’lere bu alanda destek olmak ve birlikte büyümek amacıyla stratejimizi bu alana kurduk. Müşteri tabanımızın önemli bir kısmını KOBİ’ler oluşturuyor.”

OSB’lerde yatırımcıya ‘sat-geri-kirala’ çözümü: Yeni yasal düzenlemeyle OSB’lerde ‘sat-geri-kirala’ işlemi yapılabildiğine değinen Bolat, bu çerçevede OSBDER ile yaptıkları anlaşma hakkında bilgi veriyor: “OSBDER üyesi OSB’lerle anlaşmalarımız var. OSB’lerde inşaat yapmak isteyen veya mevcut yaptıkları gayrimenkul yatırımlarını likitide etmek isteyen firmalara çözüm önerileri sunuyoruz, özellikle gelişmekte olan OSB’lerle görüşerek, KOBİ’lerin taşa, toprağa gömdüğü parayı tekrar işletme sermayesine ekleyecek çözümler geliştiriyoruz. Sabit kıymetlerini likitide etmek isteyen müşterilerimizin taleplerini değerlendiriyoruz. Bu yılın ürünü; ‘Sat-geri-kirala’da en önemli avantaj şu; Alım işlemi yapılırken yalnızca bir kez alınan harç binde 4.55’e düşüyor, KDV ve Kurumlar Vergisi’nden ise muaf. Bilançoda kayıt değeri üzerinden duran pekçok gayrimenkul, güncel değerini bulmasıyla işletme aktif büyüyor, özkaynağı, işletme sermayesi artıyor, firmanın bilanço rasyoları düzeliyor. Firma, böylece finansmana daha uygun koşullarda ulaşabiliyor. Daha çok sağladığı finansmanla yeni yatırım yapacak firmalarla çalışmayı tercih ediyoruz.”

Şubeler artıyor: Bolat, stratejileri doğrultusunda mevcut şubelerine ek olarak 2014 yılında Şişli, Gebze, Denizli, Diyarbakır, Kayseri ve Ostim Ankara Şubeleri’ni de faaliyete geçiren İş Leasing’in şube sayısını 16’ya çıkardığını anlatıyor. Bolat, “Pazar payımızı KOBİ’ler vasıtasıyla tabana yaygın büyüyerek arttırma hedefindeyiz. Sektördeki büyümeye paralel; sürdürülebilir, sağlıklı büyümeyi hedefliyoruz”diyor.

Her zaman müşterinin yanında: Her zaman müşterilerinin yanında olduklarını vurgulayan Bolat, onların sıkıntılarını aşacak tedbirleri aldıklarını, nakit akışlarına uygun ödeme planlarını revize ettiklerini ifade ediyor.

Yeni işbirlikleri: Bolat, geçen yıl iş, inşaat ve makine sektörü ağırlıklı çalıştıklarını, yüzde 40’lık daralma yaşanan sektörde işlerin yeniden açılması halinde bu sektörler ağırlıklı çalışmaya devam edeceklerini anlatıyor. Bolat, CNC ve tekstil makineleri üreticilerine özel çalışmalar yürüteceklerini ve bazı işadamları dernekleriyle de işbirliği yapmak üzere görüşmeler yaptıklarını dile getiriyor.