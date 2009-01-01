İşletmelerin A’dan Z’ye tüm ihtiyaçları için tek adres: Avansas.com

Ofis malzemeleri pazarında Türkiye’nin en geniş yatırımlı ve organize şirketi olan Avansas.com, işletmelerin ihtiyacını A’dan Z’ye karşılayarak farkındalık yaratıyor. 2015 yılında pazar paylarını ve cirolarını artırmayı amaçlayan Avansas.com, uzun vadede pazar payını yüzde 35'e, cirosunu ise 1 milyar TL'ye yükseltmek istiyor.

Büyük ve KOBİ ölçeğinde kurumların ihtiyaç duyduğu ofis malzemelerini stoğunda bulunduran Avansas.com, 2009’da Merter’de küçük bir depoda, 18 çalışan ve 300 ürün çeşidiyle kuruldu. Hizmet kalitesi ve bu kaliteye paralel büyüme hızıyla 2014 yılında 160’ın üzerinde çalışanı, 5 bin 500’e yakın stoklu ürün çeşidi ve 40 binin üzerinde müşteri sayısı ile Türkiye’nin lider online ofis marketi olarak operasyonlarına devam eden Avansas.com, ofis kırtasiye malzemeleri, kağıt ürünleri, kartuş-toner, temizlik, gıda-mutfak, ofis cihazları, teknoloji, mobilya ve dekorasyon gibi 8 ana kategoride müşterilerine hizmet sunuyor. Avansas Pazarlama Direktörü Sedat Anak, ofis malzemeleri pazarında Türkiye’nin en geniş yatırımlı ve organize şirketi olduklarının altını çizerek, “3 ila 4 milyar TL arası olduğu tahmin edilen Türkiye ofis malzemeleri pazarında kısa sürede lider konuma yükseldik” diyor.

2015 yılında da pazar paylarını ve cirolarını artırmayı amaçladıklarını kaydeden Anak, uzun vadede hedeflerini ise şöyle açıklıyor: “Pazar payımızı yüzde 35'e, ciromuzu ise 1 milyar TL'ye yükseltmek istiyoruz. Gelecek 5 yıldaki hedefimiz, ülkemizin en büyük 500 şirketine hizmet vermek. 2015 yılında teknolojik ve operasyonel yatırımlarımıza devam ederek, şu an 160 olan çalışan sayımızı önümüzdeki yıl 250’ye çıkartmayı planlamaktayız.” Avansas.com’un ofis malzemeleri pazarında oldukça geniş bir ürün portföyüne sahip olduğunun altını çizen Anak, bu alanda pazar lideri konumunda olduklarını, İstanbul’daki 6000 metrekarelik depolarında 5 bin 500’den fazla ürünü stoklarında hazır olarak bulundurduklarının kaydediyor. Sektördeki en önemli farklılıklarının stok olduğuna dikkat çeken Anak, şu bilgileri veriyor: “Stoklu hizmetimiz, koşulsuz iade, satış sonrası destek mekanizmamız ve güçlü lojistik altyapımız, bizi diğer firmalardan ayıran en önemli özellikler arasında yeralıyor. Bu konu oldukça önemli, çünkü güçlü lojistik ağımızın en önemli unsuru İstanbul içinde kendi araçlarımıza ve kendi sevkiyat personelimize sahip olmamız. Bu da müşterilerimize daha yüksek bir hizmet kalitesi sunabilmemize imkan veriyor. Satış sonrası müşterilerimize mükemmel hizmet verebilmek adına çağrı merkezi operasyonumuzu, depo ve lojistik operasyonlarımızı genel merkez ofisimizde konumlandırdık. Bu da müşterilerimize daha hızlı ve doğru bilgi vererek olası ihtiyaçları daha hızlı şekilde çözmemize olanak tanıyor.”



Stoksuz ürün bulundurmuyor

Avansas.com için KOBİ’ler iş modelinin kalbini oluşturuyor. Sedat Anak, işletmelerin tüm ofis tüketimi ihtiyaçlarını tek bir elden, tek bir fatura ile en kısa sürede eksiksiz olarak almalarını sağladıklarını belirterek, “Stoklu çalışma prensibimiz sayesinde KOBİ’ler dahil tüm işletmelerin depolama alanlarından tasarruf etmelerini sağlıyoruz. Kendi araçlarımız ile İstanbul içine 1 iş gününde, İstanbul dışına ise anlaşmalı kargolar ile ertesi iş günü kargo gönderimi yaparak işletmelerin yakıttan ve zamandan tasarruf etmesine, böylece maliyetlerini gözle görülür bir şekilde düşürmelerine yardımcı oluyoruz” açıklamasını yapıyor. Anak, şirketlere özel hizmet veren satış temsilcileri ve özel tasarlanmış online alışveriş paneli sayesinde tüm alışveriş süreçlerini mümkün olduğunca hızlandırarak basitleştirdikleri, müşterilerin maliyetlerini düşürecek nitelikte hizmet verdiklerinin altını çiziyor.



Koşulsuz müşteri memnuniyeti kazandırıyor

Sektöre ilişkin sıkıntılarına da değinen Sedat Anak, Türkiye’de ofis tedariğinin biraz sıkıntılı olduğunu belirterek, “Bunun en büyük sebebi, ofislerin ihtiyacı olan malzemelerin işletmelere tedarikçilerin söz verdiği zamanlamada ve eksiksiz olarak iletilememesi. Pazarda ofis tedariği işi yapan firmalar, stoklu çalışmamaları ve kendi lojistik ağlarına sahip olmamaları sebebiyle tedarik süreçlerinde müşterilerine memnuniyetsizlik yaşatarak sektöre de zarar vermektedirler”dedi. Anak, farklılıklarını şöyle anlatıyor:“Sonuç olarak müşterilerimiz, ‘stok yok’ korkusu yaşamadan aldığı her ürünün en hızlı şekilde kapısına geleceğini biliyor. Bu sayede Avansas.com olarak müşterilerimizin hem yakıt hem zaman hem de depolama alanlarında toplam yüzde 30’a varan tasarruf sağlamalarına yardımcı oluyoruz. Avansas.com olarak müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak amacıyla oluşturduğumuz çağrı merkezi departmanımızın amacı sadece şikayet dinlemek yada sorun çözmek değil teşekkür eden müşteri hedeflemektir.”