Kaliteli, ekonomik ve moda; MUYA'da

Sektörün iddialı markalarından MUYA; terlik üretiminin yanısıra yağmur çizmesinden iş güvenliği ayakkabısına, suniden deriye kadar her çeşit ayakkabıyı üretiyor. Kaliteyi ekonomik fiyata sunduklarını belirten MUYA Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Acar, dünya markası olma yolunda koştuklarını anlatıyor.





Küresel markalaşmaya doğru

Yirmili yaşlarındaki iki çocukluk arkadaşının girişimcilik öyküsü bir plajda başlar. Terlik üretmeye karar verilir. Baba isimlerinin baş harfleri alınır; MUYA doğar. İstanbul Yenibosna'da küçük bir atölyede 15 işçi ve 3 idari personelle, günde 7 bin çift üretim kapasiteyle 1995'te yürüyüş başlar. MUYA, bugün İstanbul Gülpınar'daki modern tesislerinde 500 işçi ve 65 idari personelle günlük 20 bin çift termo taban, 20 bin çift ayakkabı, 40 bin çift poliüretan taban ve 70 bin çift terlik olmak üzere günde 150 bin çift üretim kapasitesiyle sektörünün liderlerinden.

MUYA Yönetim Kurulu Üyesi Özkan Acar, yaptıkları işin en iyisini, en kaliteli ürünü, en ekonomik fiyata üretmek için yola çıktıklarını söylüyor. Terlik üretiminde Türkiye'nin en geniş koleksiyonuna sahip olduklarını belirten Acar, "Kaliteyi, ekonomik fiyata satmayı amaçladık. Poliüretanın yanısıra deri terlik de üretiyoruz. "İnsanlar ben rahat terlik giyeceğim" diyorsa MUYA giyecek" diyor. 2000 yılından beri ürettikleri altı nokta terlikler 12 yıldır sürekli talep görüyor. MUYA Pierre Cardin, Fenerbahçe ve çocukların sevgilisi Şirinler (Smurf) ve Snoppy'nin de lisansörü.

İtalya, Fransa, Almanya, Japonya başta olmak üzere üretiminin yüzde 50'sini 30 ülkeye ihraç eden MUYA'nın Azerbaycan'da 3 franchising mağazası, Amerika ve Almanya'da satış ofisleri mevcut.

Yurtdışında yeni franchising mağazalar açmayı planladıklarını aktaran Acar, uzun vadeli hedeflerini açıklıyor: "İtalya'da, Paris ve New York'ta mağazalar açmak, Rusya'da yakaladığımız başarıyı Avrupa'da da kendi markamızla yakalamak istiyoruz. İsviçre ve Macaristan piyasasına girdik. İlk etapta 5 yeni mağaza açmak istiyoruz. Mağazalaşarak Türkiye'de kaliteli ürettiğimiz ürünlerimizi dünyayla paylaşacağız. Moskova'nın 100 kilometre dışındaki Vladimir Petuşki'de, ikinci fabrikamızda 15 bin metrekare alanda, 400 işçimizle 30 bin çift üretim kapasitesiyle faaliyetteyiz. Moskova satış ofisimizin 4.5 milyon çift yıllık satışı var. Rusya'daki yatırımlarımız her gün kendini yeniliyor, (ortağımız) MUYA Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Bilgiç'in, canımızdan birinin orada işin başında bulunması, başarımızın sırrı."



Yozgat, Kayseri, Bozüyük, Artvin-Hopa, Tekirdağ, Edirne, İzmir, Mersin?de mağazası bulunan MUYA yeni mağazalarını, Antalya, İzmir, Ankara?da, ardından Şanlıurfa, Adana, Kahramanmaraş ve Diyarbakır'da açacak.



MUYA, 500 ayakkabı, 1000 terlik ve 200 kışlık terlik modelini Türkiye'de 15 mağazada ve 2 bin satış noktasında sunuyor. MUYA ayrıca Carrefour, Migros, Kipa gibi süpermarketlere özel üretim yapıyor. MUYA yalnızca kendi için değil, sektör için de üretim yapıyor. Özkan Acar, taban üretme kararını Türkiye ayakkabı yan sanayisindeki yetersizlik nedeniyle aldıklarını dile getiriyor. MUYA, ayakkabıda da yağmur çizmesinden iş güvenliği ayakkabısına kadar geniş bir yelpazede üretiyor.

Sektörde Avrupalı'nın sayılı üretim tesislerinden biri olduklarını vurgulayan Acar, yeni ürünlerinden de sözediyor: "Bestwalk markalı tamamen deri, en iyi kalitede, konforlu yürüyüş ayakkabıları, çelik burunlu, çelik tabanlı, anstatik Yellowroad markalı iş güvenliği ayakkabıları üretiyoruz. Bu ürünlerimizi de yalnızca mağazalarımızda sunuyoruz. Doktor ve hemşireler için antibakteriyel ve deri yeni bir sabo grubu ürettik. Tabanına topuk dikenine faydalı olabilecek bir yastık koyduğumuz terlik ürettik, ayakta süspansiyon etkisi yaratıyor, faydalı ürün modeli belgesini alma çalışmalarımız sürüyor, 2013 yılının Nisan ayında ürünü piyasaya sunmayı planlıyoruz. Günlük 3 bin çift üretim kapasiteli, ekstra light ayakkabı taban üretimi tesisi kurduk. Tabanı hafiflettik, bu hafif tabanları kendi ürünlerimizde de kullanacağız."