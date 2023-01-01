Kişisel ve kurumsal gelişim için; DEA GELİŞİM
Hedef; etkin, verimli ve karlılığı yüksek şirketler, kurum aidiyeti yüksek, motivasyonlu ve hedef odaklı yönetici ve çalışanlar.
DEA Gelişim, sunduğu eğitimlerle bireylerin ve kurumların gelişimi ve farkındalığı için birçok farklı ihtiyaca yönelik tasarlanmış eğitim ve workshoplar düzenliyor. Hedef; etkin, verimli ve karlılığı yüksek şirketler, kurum aidiyeti yüksek, motivasyonlu ve hedef odaklı yönetici ve çalışanlar.
Ankara’da doğan, Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nda Opera eğitimi alan, uzun yıllar opera sanatçısı olarak görev yapan Aslı Gökçe, kendi deyimiyle “girişimci ruhunun dürtmesiyle” Tasarım Pasta Evi’ni açmış. Amacı; keyif aldığı bir mesleği yaparken Psikoloji ve Kişisel Gelişim Eğitimleri ile kendini bu alanda daha da ilerletmek. Eğitimlerinin ardından kurumsal yönde ilerlemek için birçok farklı sertifika programını tamamlamış, bugün bireysel koçluk ile birlikte bireysel ve kurumsal alanda eğitmenlik yapıyor, büyük kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti veriyor.
Dea Gelişim’in “Dostluk, samimiyet ve heyecan tohumlarının başarıya dönüşmesi ile oluşturulmuş bireylerin ve kurumların gelişimi ve farkındalığı için birçok farklı ihtiyaca yönelik tasarlanmış eğitim ve workshopların düzenlendiği bir Gelişim Akademisi” olduğunu belirten Gökçe işe dönüşen felsefeyi şöyle özetliyor: “DEA Gelişim Akademisi, çok değerli arkadaşım, kardeşim aynı zamanda şu andaki ortağım Esra Hanım’la birlikte 4 yıl önce yazdığımız kitaplarımız, makale ve köşeyazılarımız için oluşturduğumuz bir web sitesinden doğan bir başarı hikayesidir. 2 kadın girişimci olarak amacımız insanların giderek birbirlerinden uzaklaştıkları toplumumuzda; sevgi ve deneyimlerimizi katarak tasarladığımız bireysel ve kurumsal eğitimlerle daha mutlu kişiler, daha verimli, etkin ve vizyoner kurumlar yaratmaktır.”
Aslı Gökçe, eğitimlerinin bireysel ve kurumsal olarak iki yönde ilerlediğini anlatıyor: “Bireysel kısımda Koçluk, Nlp, hipnoz ve daha birçok disiplinde hizmet verirken kurumsal yapıda aynı eğitimlere ek olarak mentörlük, kurumun ihtiyaç analizi doğrultusunda kuruma özel; satış, liderlik, beden dili, karar verme, kişisel marka yaratma, yöneticilik gibi birçok farklı içerikte eğitimler tasarlıyoruz. Şu anda en fazla odaklandığımız konu KOBİ Koçluğu. Daha karlı büyüyen daha verimli bir şirket, daha yetkin liderler ve başarılı bir takımın yaratılması için kurum bünyesinde yapılan uzun soluklu çalışmalardır KOBİ Koçluğu. Stratejik yol haritası belirleme, verimlilik ve kar artışı, satış ekiplerinin motivasyonu, aile şirketlerinin kurumsallaşma çalışmaları, takım olma, etkin lider ve yöneticilik gibi birçok farklı eğitim ve koçluk hizmeti bu çalışmanın kapsamına giriyor.”
DEA Gelişim Akademisi, bireysel eğitimlerde kendi kişisel gelişimine önem veren bireyler, yaptıkları işte daha verimli ve hedefli olmak isteyen çalışanlar, iş yaşamından önce insanları daha yakından tanımak isteyen öğrenciler, yönetim konusunda kendini daha da geliştirmek isteyen yöneticiler, işi insan olan tüm meslek sahipleri, doktorlar, avukatlar, diyetisyenler ve öğretmenler ve ‘Koçluk’ mesleğini fiilen yapmak isteyen tüm gelişime inanan girişimcilere hizmet sunuyor.
Kurumsal alandaysa bir kurumun büyüme aşamasında veya varolan sistem içerisinde farkındalıklarını arttırmalarına eşlik ediyor. Gökçe şöyle diyor: “Bu alanda hizmet alan kurumlar ve özellikle KOBİ’ler kendi iş süreçlerine yeniden odaklanıyorlar. Organizasyon yapıları, kurumsallaşma sürecinde, aile şirketinden kurumsal şirkete geçişte yapılması gerekenler öne çıkıyor. Özellikle liderlik ve yöneticilik alanlarındaki uygulamalı eğitim ve çalışmalarımız bireylerde çok ciddi bir açılım sağlıyor.”
Aslı Gökçe’nin KOBİ’lere ilişkin tespitleri ise şöyle: “KOBİ’ler genelde aile şirketleridir. Bu yapı altında şirket kurucusunun işin tüm süreçlerine hakim olması nedeniyle süreçler el yordamıyla da olsa kontrol altındadır. Büyüme başladıkça kontrol kaybolmaya başlar. Profesyonel yöneticilerin ve diğer aile üyelerinin yönetimsel olarak farklı bakış açılarına ve yetkinliklere sahip olması gerekiyor. Sistematik düşünebilme ve karar verme becerisine sahip olmayan bir ekip yönetimsel olarak büyümenin hızına ayak uyduramayabilir.”