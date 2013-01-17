KOBİ'ler de evleniyor

Büyümek isteyen ve strateji olarak da şirket ortaklığını düşünen firmaların artık yeni bir yöntemi var. Geçen yıl kurulan www.sirketortagim.com ile işletmeler Türkiye'den www.mergeinturkey.com portalı ile de yurtdışından yatırımcı bulma şansına kavuşuyor.





TÜRKİYE’DEN VE YURTDIŞINDAN YATIRIMCI BUL

Büyümek isteyen ve strateji olarak da şirket ortaklığını düşünen firmaların artık yeni bir yöntemi var. Geçen yıl kurulan www.sirketortagim.com ile işletmeler Türkiye’den www.mergeinturkey.com portalı ile de yurtdışından yatırımcı bulma şansına kavuşuyor.

Şirket evlilikleri ve bağımsız yönetim kurulu üyelikleri alanında faaliyet gösteren MBCO Stratejik Danışmanlık, Mart 2011 yılında kuruldu. Kuruluş yıllarında şirket evlilikleri ve bağımsız yönetim kurulu alanında eşit çalışmalar yapan firmanın, şirket evlilikleri faaliyetleri ağırlık kazanıyor. Firma, sözkonusu alanda iki portalla iddialı. Türkiye’nin ilk ve tek şirket evliliği portalı olan 2012 yılında lansmanı yapılan www.sirketortagim.com web sayfası ve Ocak 2013 itibarıyla dış yatırımcılara açılan www.mergeinturkey.com KOBİ’lerin şirket evlilikleri yapmasının kapısını açıyor. Sirketortagim.com ve mergeinturkey.com’un sahibi Mehmet Buldurgan, 2013’ü şirketin çıkış yapma ve büyüme yılı olarak belirlediklerini açıklıyor. Bugün MBCO’nun İstanbul ve Adana’da iki ofisi bulunuyor.



Sirketortagim.com KOBİ’lerin şansıdır

Mehmet Buldurgan’a göre büyük şirketlerin şirket evliliklerini imkanları dahilinde rahatlıkla yapsa da küçük şirketler bu imkanı pek bulamıyor. Buldurgan, “KOBİ’lerimiz, sunmuş olduğumuz bu hizmetle, bilgisayarlarının tuşlarına kadar getirdiğimiz şirket çöpçatanlığı ile sağlam ve güvenilir ortak bulma, yeterli sermayeye kavuşma, yeni pazarlar ve yeni teknoloji gibi sınırsız imkanlara ulaşacaklardır” diyor. Buldurgan, sektördeki iddialarını ve farklarını şöyle açıklıyor: “Bana göre fark yaratacak en önemli unsurlardan biri; ilk ve tek olan inovatif bir girişimin, arkasında tecrübeli ve güvenilir bir kurucu ile birbirini bütünlemesidir. Bir diğer unsur da; daha önceki tecrübelerimden yaşadığım dışa açılma ve yurt dışında iş imkanları yaratmayı da web portalımıza yansıtmak için çok önemli adımlar atmakta olduğumuzdur. 14-17 Ocak 2013 tarihleri arasında ABD’de düzenlenen AM&AA Uluslararası Şirket Evliliği Konferansı’nda, 500’ e yakın katılımcıya www.mergeinturkey.com girişimimizi tanıtma imkanı buldum ve çok önemli gelişmeler sağlandığını söyleyebilirim.”



KOBİ’ler bilançolarını denetletsin

www.sirketortagim.com ve www.mergeinturikey.com inovatif ve yenilikçi bir işkolu olarak dikkat çekiyor. Portallardan tam olarak yararlanabilmek için üyelerin önce kendisine güvenmesi gerekiyor. Buldurgan, “İşletme cesurca taleplerini yapmalı, büyük şirketlerin yaptığı bu kültür değişimini kendilerine uygulamalıdırlar. Bu iş, güven işidir; bu konuda benim de kendime güvenim tamdır. 35 sene boyunca büyük şirketlere verdiğim hizmeti, şimdi yeni bir heyecanla ekonomimizin bel kemiği olan KOBİ’lerimize vermek için ben ve ekibim canla başla uğraşıyoruz. KOBİ’lerimizde bu cesur adımları atmak zorundadırlar” açıklamasını yapıyor. Ekonominin bel kemiği ve can damarı olan KOBİ’lerin değişime istekli olmadığını ve direnç gösterdiğini dile getiren Buldurgan, KOBİ’lerin karşı karşıya olduğu sorunları şöyle dillendiriyor:

KOBİ’ler artık küçük olsun benim olsun ya da benden sonra tufan deme şansına sahip değiller. Çünkü esasen her KOBİ milli servetin bir parçasıdır ve desteklenmek zorundadırlar. Yapacakları en önemli şey, cesurca stratejik adımlar atmaktır. Yine aynı şekilde, evlilik için çeyiz hazırlamak, “tek defter tek bilanço” esasıyla sistemlerini yeni TTK’nun da etkisi ile yenilemeleri gerekmektedir. Eğer yabancı şirket evliliği ilgileri varsa da mutlaka bilançolarını denetletmek zorundadırlar. Bunları yaptıkları takdirde şirketleri nesilden nesile devam etme şansı bulur, kurucular da çocuklarının ve torunlarının hayır dualarını alırlar.”