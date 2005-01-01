KOBİ’ye kurumsal kalitede bilişim
TREO’nun farkı nerede?
Treo, ‘doğru proje, uygun satış ve 7x24 teknik destek’ farklılığıyla...
Türkiye’nin, alanında önde gelen firmalarından olan Treo, 2012 yılında 10 milyon dolarlık ciroya ulaştı. Treo’da 2013 yılı büyüme hedefi yüzde 35-40 olarak hedeflendi. Bu da 13-15 milyon dolarlık ciro demek.
Treo işletmelere şu hizmetleri veriyor: Network ve güvenlik, sunucu ve depolama, sanallaştırma, otomasyon, kurumsal yedekleme çözümleri, teknoloji servisleri ve kişisel sistemler, Microsoft lisanslama danışmanlığı.
Treo Bilgi Teknolojileri Genel Müdürü Evren Ballı, ‘Kaliteli hizmet kaliteli çözüm’ anlayışıyla işletmelerin bilişim maliyetlerini düşürüp, karlılığını artırmaya odaklandıklarını söylüyor. Kurumsala sunulan ürün ve hizmet kalitesinden taviz vermeden küçük ve orta boy işletme kategorisinden bugüne kadar 300 müşteriye ulaştıklarını kaydeden Ballı, Treo’nun yüzde 80 KOBİ yüzde 20 kurumsal firmalar ile çalıştığını belirtiyor. Treo, her iki segmentte niceliği ve niteliği artıracak projelere yoğunlaşarak yüzde 50 KOBİ, yüzde 50 kurumsal ağırlığına ulaşmak istiyor.
Bugüne kadar referans ağırlıklı büyüyen Treo; proje, satış ve teknik destek ekibiyle çözüm sunuyor. Satış sonrası hizmet anlayışının temel farklılıkları arasında yer aldığını kaydeden Ballı, kuruldukları günden bu yana sürdürülebilir bir büyüme yakalamaya çalıştıklarını, bu anlamda 2005’te faaliyete başlayan bir firma olarak 2007 yılında Microsoft’un en fazla büyüyen iş ortağı ödülünü aldıklarını hatırlatıyor. Aynı yıl HP’den de benzer ödül alan Treo ardından 2009 ve 2010 yılında aynı başarıyı tekrar etti. Geçen yıl HP’nin ‘2012 yılının Fark Yaratan Projesi’ ödülüne layık görüldüklerini kaydeden Ballı, niceliğin yanında niteliğin de kendileri için önemli olduğunu aldıkları ödülle gösterdiklerini söylüyor. Müşterilerine sundukları katma değerli ürünlerin artırılması için çalıştıklarını anlatan Ballı, şöyle konuşuyor: “IT sektöründe gidecek yol halen daha çok. Dolayısıyla sektörde büyümek gerçekten kolay ama önemli olan niceliğin yanında nitelik olarak da büyümektir. Bunun için müşterilerimize sunduğumuz katma değerli ürünlerin artırılmasını hedefliyoruz. Sadece kutu teslimatı ile değil müşterilerimizin iş süreçlerine yansıyacak projelerde de yer almak istiyoruz.”
Özel veya genel bulut hizmeti
Müşterinin ihtiyacını anlayıp en uygun çözümü sunmanın önemli olduğunu belirten Ballı, işletmelerin bu noktada dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuyor. Zira her zaman son teknoloji kullanmanın en iyi veya en uygun çözüm olmayacağının altını çizen Ballı, özellikle bulut bilişimin KOBİ çerçevesinde iyice düşünülmesi gerektiğini paylaşıyor. Yatırım gerçekleştirmek istemeyip sadece çözümden yararlanmak isteyen işletmeler için ‘Özel ve Genel Bulut’ hizmeti önerdiklerini belirten Ballı, şöyle anlatıyor: “Genel Bulut’ta Microsoft ile birlikte ‘office 365’i yürütüyoruz. Ayrıca 10 bin dolardan 600 bin dolara çıkan çözümlerde yatırım yapmadan hizmet almak isteyen işletmelere Özel Bulut ile çözüm sağlıyoruz. Müşteri nasıl genel bulutta kira öder gibi hizmete/çözüme sahip oluyorsa özel bulutta da sahip olabiliyor. Donanım-yazılım ve hizmeti kuruyor ve işler hale getiriyoruz.”
Treo cirosunun yüzde 7 ve 8’ini buluttan sağlıyor. Ballı, KOBİ’lerin kurumsal firmalar gibi para ve kaynağa sahip olmadığının altını çizerek işletmelerin yüzde 70-80’ini buluta taşıyarak kaynağını esas büyüme alanında kullanabileceğini belirtiyor.
Treo bilgi ihraç ediyor
1 Mayıs itibarıyla HP’nin ‘yetkili servis merkezi’ kontratını alan Treo, yeni gelişmeyle beraber bölgesel yatırım kararını 2014’te hayata geçirmeyi planlıyor. Geçmişte Akdeniz ve İç Anadolu’da projeler geliştirdiklerinin altını çizen Evren Ballı, önümüzdeki dönemlerde ayrıca yurtdışı çalışmalarına da ağırlık vereceklerini duyuruyor. Geçen yıl Kuzey Irak, Azerbaycan ve İsviçre’de proje yürüten Treo, bu yıl Kuzey Irak’taki projenin devamını yürütürken Azerbaycan dışında diğer Türk Cumhuriyetleri’ne de yoğunlaşacak.