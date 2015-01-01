Kontakt Gayrimenkul

Gebze’de kurulan Kontakt uluslararası arenaya çıkacak

Gebze’de gayrimenkul dendiğinde ilk akla gelen isimlerden olan İlker Çakır, babası Salih Çakır’ın44 yıllık sektör tecrübesini uluslararası boyuta taşıyacak. Kontakt markasıyla bayilik vermeye hazırlanan Çakır, hem sektörün hizmet kalitesini yükseltecek hem de insanlara konfor ve kazanç sağlayacak projelere odaklanacak.

Gebze merkezli Kontakt Gayrimenkul ve Yatırım Borsası’nın temelleri 44 yıllık geçmişe dayanıyor. 2013 yılında Kontakt adını alan firmanın Genel Müdürlük koltuğunda sektörün marka isimlerinden İlker Çakır oturuyor. İlker Çakır, sadece bölge ile sınırlı kalan bir yatırımcı değil. Gayrimenkul, müteahhitlik, filo kiralama gibi alanda çalışmalar yürüten Çakır, sadece Gebze’nin değil tüm Türkiye’nin kurumsal firmalara dönmesi gerektiğini belirterek, Türkiye geneline ‘Kontakt Gayrimenkul’ markasıyla bayilik vermeye hazırlandıklarını açıklıyor. Bayilik çalışmalarına bu yıl başlayacaklarını, 2015 ve 2016 gibi yoğunlaşacaklarını anlatan İlker Çakır, şu bilgileri veriyor: “Türkiye önemli bir dönüşümden geçiyor. Bu dönüşümde şirketlerin geleceğe taşınması ve hizmet kalitesinin sürdürülebilir olması hayati bir konu. Bu noktada şirketimize kurumsal bir kimlik kazandıracağız. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır. Sadece Gebze’nin değil Türkiye’nin alanında en güvenilir markalarından biri olacağız.”



KONTAKT örnek olacak

Türkiye’de gayrimenkul kiralama alanında ağırlıklı uluslararası firmalar faaliyet yürütüyor. Yerelin değeri ve uzmanlığıyla kurulan ama ulusalın iş yapış şekliyle faaliyet yürüten Kontakt, Türkiye ile sınırlı kalmayacak. Çakır, uluslararası bir marka olacaklarını belirterek, şu bilgileri veriyor: “Güçlü bir sermaye yapımız var. Bayilik vereceğimiz şirketlerin tüm süreçlerine destek olacağız. Hem tanıtım hem fiziki imkanlarda Kontakt’ın uzmanlığını sunacağız. Bayilerimizin nitelikli istihdam yapısını oluşturmak içinde üniversiteler ile görüşmelere başladık. Gayrimenkul alanında dersler almasını sağlayacağız.” Kontakt’ın isim hakkında; inşaat ve her türlü gayrimenkulün kiralanması ve satışı yer alıyor.



Gebze Türkiye’nin kalbi

Gebze’de gayrimenkul satışı denildiğinde ilk akla gelen markalardan olan Kontakt, bundan sonra kentsel dönüşümün de etkisiyle hizmet yelpazesini daha da zenginleştirecek. Hedeflere ulaşmada Gebze’nin kendileri için avantaj sağlayacağını dile getiren İlker Çakır, “Gayrimenkul dönem dönem hareketlenen bir yapıdadır. Bu dönem biraz durgunluk var. Kısa süre sonra bu alanda hızlı bir gelişim yaşanacak. Gebze bu dönüşümün en önemli merkezlerinden biri olacaktır” diye konuşuyor. Faizlerin yüksek olmasının durgunluğa neden olduğunu hatırlatan Çakır, şu anda yatırımcıların önünü göremediği için gayrimenkul yatırımını ertelediğini açıklıyor. Yıllık 20 bini aşkın gayrimenkul satışı gerçekleştirdiklerini belirten İlker Çakır, “Gebze’de ne kadar büyük yatırımlar varsa tümünün arsa satışını ben gerçekleştirdim. Gebze’nin dönüşümüne tanıklık ettim. İnsanlarımıza konfor sağlayacak tüm projelerde imzam vardır. Bundan sonra daha fazla projede Kontakt’ın imzasını göreceksiniz” diye konuşuyor. Kontakt markasının hizmet yelpazesinde filo kiralama da yer alıyor. İlker Çakır, şu anda 91 araçları olduğunu ve filo hizmeti verdiğini belirterek 2015’ten sonra bayilik sisteminin oturmasıyla filo sayısını bine araca çıkacaklarını duyuruyor.