Kurumsal Eğitimin Adresi; Network Academy (Bilgi Teknolojileri Akademisi)

Günümüz teknoloji çağında kurumsal anlamda ilerlemek isteyen firmalar bilgi teknolojisi alanındaki eğitimlere fazlasıyla ilgi gösteriyor ve bu alanda yatırım yapıyor. Network Academy ailesi, 14 yıldır müşterilerine bilgi teknolojileri adına en yeni ve en güncel eğitimleri veriyor.

Network Academy Microsoft Eğitmeni (MCT) Sadık Şahin, Network Academy olarak 14 yıldır başta Microsoft ailesi olmak üzere Linux, Cisco, Adobe, ITIL, Cobit ürün eğitimleri verdiklerini anlatıyor. Network Academy’nin, Microsoft Certified Learning Partner (Microsoft Yetkili Eğitim Ortağı), Linux Prefessional Institute (LPI), Linux Eğitimleri’nin Türkiye’deki tek yetkili eğitim merkezi olduğunu belirten Sadık Şahin, “Ayrıca Network Academy; Prometric Testing Center ve Pearson Vue yetkili sınav merkezidir. Türkiye genelinde bilişim teknolojileri alanında Microsoft’un desteğiyle teknik hizmet verme ve sertifika eğitimleri düzenleme yetkilerine sahip şirketimiz, Prometric ve Pearson Vue şirketlerinin desteğiyle de uluslararası uygulanan ilgili sınavları Türkiye genelinde düzenler” diye konuşuyor.

Sadık Şahin, dünyanın dört bir yanında faaliyet gösteren, bilişim sektöründe eşsiz dinamizme sahip, piyasa rekabetinin isteklerine eksiksiz yanıt verebilen ve adından saygıyla bahsedilen vazgeçilmez uzmanların ortaya çıkmasına yardımcı olmak vizyonuyla hareket ettiklerini söylüyor. Şahin, şunları dile getiriyor: “Network Academy olarak size ve kurumunuza özel, ihtiyaç ve isteklerine yönelik ‘Kurumsal Çözümler’ sunmaktayız. Eğitimlerin standart kalıplarına bağlı değil, tamamen size yönelik güncel eğitim içerikleri ile hizmet vermekteyiz. Böylece istekleriniz doğrultusunda maksimum verimliliğe ulaşma yolunda en büyük destekçiniziz. Bilgi işlem teknolojileri alanında sahip olduğumuz deneyimi, birlikte çalıştığımız kurumların yararına kullanarak onlar için değil, onlarla birlikte çalışıyoruz.”