Kuzeyyıldızı'ndan İş Dünyasına Özel

MONUMENTO Kartal





Kuzeyyıldızı Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş., 1995 yılından bu yana ağırlıklı olarak ofis dizaynı ve uygulamaları alanında faaliyet gösteren ‘Movipar Uluslararası İnşaat ve Yapı Malzemeleri Paz.Tic. ve San. A.Ş.’ ile 20 yılı aşkın bir süredir bankacılık ve finans sektörlerinde aktif olarak yer alan ‘Erten ve Erten İnşaat Turizm Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti.’nin iştirakleriyle 2010 yılında faaliyetlerine başladı. Kaliteli ürün ortaya çıkararak bulunduğu bölgeye değer katmak ve insanların yaşam standartlarına olumlu yönde katkıda bulunmak prensipleriyle faaliyetlerine devam eden Kuzeyyıldızı Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş., bugüne kadar İstanbul’un yatırım değeri yüksek semtlerinde, bölgelerin değişen özelliklerine ve ihtiyaçlarına uygun projeleri hayata geçirdi. Kuzeyyıldızı Gayrimenkul Geliştirme ve İnşaat A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı Ali Müfit Öget, Akaretler ve Tuzla’da hayata geçirdikleri projelerden sonra iş odaklı dizayn ettikleri Monumento Kartal ile iş dünyasına Anadolu Yakası’nda yeni bir buluşma noktası sağlamayı hedeflediklerini söylüyor. Çalışanların istek ve ihtiyaçlarına göre tasarlanan modern ofislerden, ticari alanlar ile toplantı alanlarından oluşan Monumento Kartal’ın 2013 yılı sonu itibarıyla teslim edilmesi planlanıyor. Hedeflerine ilişkin bilgi veren Öget, “Monumento Kartal projemizi zamanından önce tamamlayarak teslim edebilmek ve en kısa zamanda faal hale geçirebilmek istiyoruz. Uzun vadeli gelecek planlarımızda ise karma projelere yoğunlaşarak ilerlemek yer alıyor” diyor. İstanbul’un bir konut ve yaşam kenti olduğu kadar ticari ve sinai açıdan da büyük bir önem teşkil ettiğini hatırlatan Öget “İstanbul’un konumu, ticari yatırımlara yönelmeyi konuttan da fazla gerektirebiliyor” diyor.

Monumento Kartal’ın alanında önemli bir boşluğu dolduracak nitelikte bir mimarı olduğunun altını çizen Öget, “Çalışma ortamında işlevselliği ön planda tutan ergonomik ofisleri, yeni nesil teknolojilerle donatılmış güçlü donanımı ve kentsel dönüşüm projesi kavşağında hızla değerlenen bir konumda yer alması nedeniyle hem kurumsal hem de bireysel alıcıların dikkatini çekiyor” diye konuşuyor. İş yaşamının yeni nesil ihtiyaçlarını göz önüne alarak oluşturulan projede; resepsiyon, concierge, toplantı salonları, catering, shuttle, kurye ve temizlik gibi hizmetler ile ofis ihtiyaçlarının kolayca karşılanması hedefleniyor.

Kentsel dönüşüm iyi düşünülmeli

Kuzeyyıldızı kentsel dönüşüm sürecinde Anadolu Yakası’nda projelerde çalışmalar yapıyor. Ali Müfit Öget, projelerde seçici olmaya özen gösterdiklerini belirterek şu noktalara dikkat çekiyor: “İstanbul’un neredeyse tamamında kentsel dönüşüm projeleri ile birlikte bir hareketlenme gözlenmekte. Bu tabii ki olumlu bir gelişmedir. Ancak yeni yapılanma ile birlikte bölgeye göre değişken, ama her halükarda ciddi miktarda yeni bir arz doğmaktadır. Acaba yeterli talep mevcut mudur? Aksi takdirde müteahhitler, kendilerine kalan payların satışında ciddi zorluklar yaşayacaktır.” Kuzeyyıldızı olarak butik bir anlayışla, seçici davranarak az sayıda fakat daha kaliteli projeler üretmeyi tercih ettiklerinin altını çizen Öget, özellikle karma projelerdeki ciddi bilgi birikiminin kendilerini farklılaştıracağına inanıyor. Son olarak sektördeki sıkıntılarına da değinen Öget, şu bilgileri veriyor: “Sektörde en önemli sıkıntı maliyet, finansman ve satış üçgeni içerisinde yer almaktadır. Hedef kitle genelde genç nüfus ve yeni girişimcilerdir. Bu kitlenin alım gücü yükseldikçe gayrimenkul satışı kolaylaşacaktır. Maliyetlerin hızla yükselmesine karşılık hedef kitlelerin alım gücünün aynı hızla yükselmiyor olması hali, firmaların kar marjlarını sürekli düşürürken mali açıdan gelişmelerini de geciktirmekte ve finansman açıklarının doğmasına neden olmaktadır.”