Leaders' Coach Yola Çıktı

İş sahiplerine ve üst düzey yöneticilere satış artışı, karlılık, iş geliştirme, operasyonel iyileştirme ve organizasyonel yapılanma konularında işletme koçluğu ve danışmanlık hizmeti veren Leaders’ Coach, İstanbul, Ankara ve İzmir yapılanmasıyla faaliyetlerine başladı.