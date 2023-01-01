Leaders' Coach Yola Çıktı
İş sahiplerine ve üst düzey yöneticilere satış artışı, karlılık, iş geliştirme, operasyonel iyileştirme ve organizasyonel yapılanma konularında işletme koçluğu ve danışmanlık hizmeti veren Leaders’ Coach, İstanbul, Ankara ve İzmir yapılanmasıyla faaliyetlerine başladı.
Küçük ve orta boy işletmelere ‘işletme koçluğu’ hizmeti veren Leaders’ Coach faaliyete geçti. Profesyonel çalışma hayatında kazandığı 28 yıllık deneyimiyle Baydu Veznedaroğlu liderliğindeki ekip, bankacılık, sigortacılık, sanayi ve hizmet sektörlerindeki deneyimlerinden oluşturduğu ortak aklı; iş sahiplerinin hizmetine sunuyor. Leaders’ Coach, KOBİ’lere hedefleri doğrultusunda satış artışı, gelir artışı, karlılık, büyüme, operasyonel iyileştirme, kurumsallaşma, rekabet üstünlüğü sağlama gibi konularda alternatif bakış açılı çözümler sunuyor. Leaders’ Coach hizmetlerinden düzenli yararlanan, emek ve zaman yatırımı yapan şirket sahiplerinin iş sonuçlarındaki farkı 3 ay içerisinde görmeye başladıklarını belirtiyor.
İşletme Koçluğu’nun dünyadaki tarihi 20 yıl önce Amerika Birleşik Devletleri’ne dayanıyor. Bugün başta Avrupa, Kuzey ve Güney Amerika olmak üzere dünya genelinde yaygın olarak kullanılan İşletme Koçluğu’nun danışmanlıktan farkı; bir şirketin sadece belli bir alanını değil bütün süreçlerini kapsıyor olması. Zira işletme koçluğunda; şirketin satış, pazarlama, insan kaynakları, genel yönetim, finansal durumu, karlılık, satış sonrası hizmet vb. tüm yapıları gözden geçiriliyor. İşletmenin gelir sağlayıp, karlılığını artırıp daha kolay yönetilebilir hale gelmesi için çalışan işletme koçları, daha anlaşılır bir ifadeyle; işletmeye balık tutup vermek yerine şirketin balık tutabilir hale gelmesine yardımcı oluyorlar. Leaders’ Coach’un Kurucusu Baydu Veznedaroğlu, temel ayrım noktalarını ise şöyle anlatıyor: “Danışmanlar belli bir noktada bir proje yapıp görevlerini sonlandırıyorlar. Uzman oldukları belli bir alanda bir çözüm önerisi geliştirip bunu şirkete sunuyorlar. İşletme koçluğunda ise biz şirketin tüm alanları ve süreçleri üzerinde çalışıyoruz. Söz konusu çalışmayı terzi usulü yürüterek, işletmenin kendine uygun elbiseyi giymesine yardımcı oluyoruz. İşletme koçları danışmanlardan farklı olarak hedefe ulaşma süreci boyunca şirket sahibine destek vermeye devam ediyor.”
KOBİ patronları işleriyle boğuşuyor
Baydu Veznedaroğlu’na göre Türkiye’nin hedeflediği hızlı büyümeyi sağlamasının yolu KOBİ’lerden geçiyor. Çeşitli istatistiki bilgilere göre Türkiye’de 3 milyon 200 bin ile 3 milyon 500 bin arasında KOBİ olduğunu hatırlatan Veznedaroğlu, çoğu aile şirketi olan işletmelerin büyümeye ihtiyacı olduğunu bunun yolunun da ‘her alanda gelişim’ den geçtiğinin unutulmamasını istiyor. İşletmeleri daha sistemli hale getirmek gerektiğinin altını çizen Veznedaroğlu, “İş sahibi; girişimci ruhu olan ve girişimi başlatan kişidir. Bu insanlara bakınca birçoğunun artık işin içinde boğulmuş olduğunu görüyoruz. Hepsinin zaman yönetimi konusunda sıkıntısı var. Birçok fonksiyon işletme sahibinin üstünde toplanmış” diyor. Oysa yetki ve sorumlulukların organizasyonda doğru biçimde paylaştırılması ve iş sahibinin ise işini büyütmek için stratejik önceliklere odaklanması gerekir. Bütün bu süreç iyileştirmesi için ise işletme koçluğu esas çözümü oluşturuyor. Veznedaroğlu’na göre diğer bir önemli nokta da ekonominin güncel durumu. Zira eskiden yüksek enflasyon ve yüksek faiz işletmelerin içindeki birçok verimsiz noktanın görülmesini perdeliyordu. Ancak şimdi düşük enflasyon ve düşük faiz dönemi bu perdelemeyi ortadan kaldırdığı için işletmelerin verimliliğe odaklanması gerekiyor.
Leaders’ Coach’tan 150 yıllık tecrübe
Leaders’ Coach’ta farklı alanlarda uzmanlıkları olan 6 işletme koçu bulunuyor. Tüm koçların ortalama 20 yıl iş tecrübeleri var ve bunun 10 yılını üst düzey yönetici olarak geçirmişler. Veznedaroğlu, bir işletmenin sorununu çözmeye ortalama 150- 200 yıllık tecrübeyle gittiklerini belirtiyor. Aynı zamanda dünyadaki iyi uygulamaları yakından takip ettiklerinin altını çizen Veznedaroğlu, şu bilgileri veriyor: “Dünyadaki iyi örnekleri Türkiye ihtiyaçları ile örtüştürüyoruz. Ayrıca her model her şirket için uygun değildir. Her şirketin vizyonu, hedefleri farklı. Sektör ve ölçek ayrımı yapmıyoruz. Koçlarımızın her biri Uluslararası Koçluk Federasyonu’na akredite olmuş, sertifikalı.” İşletme koçlarının çalışma stratejisi de farklı. Çünkü işletme koçları yüzde 80- 85 şirketle ilgili, yüzde 15’i de şirketin yöneticisiyle çalışıyor. Diğer koçluklarda ise durum tam tersi, kişinin gelişimine daha fazla ağırlık veriliyor.
Leaders’ Coach’un farkı 3 ayda görülüyor
Leaders’s Coach, KOBİ’lere işletme koçluğu hizmeti verirken; KOBİ üstü işletmelere ise proje bazlı yönetim danışmanlığı sunuyor. Bunun içinde stratejik plan hazırlama, şirket birleşme ve satın almaları da yer alıyor. Leaders’ Coach, KOBİ’lere şirket sahiplerinin de katkılarıyla 3 aylık sürenin sonunda iş sonuçlarında ölçülebilir ve gözle görülebilir gelişmeler vaat ediyor. Veznedaroğlu “Ne yaptığımızı ve nasıl yaptığımızı biliyoruz” diyor. Şu anda İstanbul, İzmir ve Ankara odaklı çalışan Leaders’ Coach, önümüzdeki dönemlerde Türkiye’nin sanayi yoğun şehirlerinde yapılanmasını sürdürmeye hazırlanıyor.
Veznedaroğlu’nun gözünden Türkiye’deki şirketlerin işletme koçluğundan en fazla yararlanabileceği alanlar:
1- Türkiye’de hemen hemen her işletmede bütün iş süreçleri şirketin sahibi üzerine toplanmış. Dolayısıyla aşırı bir iş yükü var. Etkin, insanların görev ve sorumluluklarının belirli olacağı bir organizasyon yapısı kurulmalı, performans değerlendirme sistemleri oluşturulmalı.
2- Kurumsallaşma sağlanmalı. Kuruculardan sonra şirkete daha fazla aile bireyi katılıyor. Bu süreçte ise şirketin yönetiminde sorunlar ortaya çıkıyor. Bu soruna farklı bakıyorum. Aile şirketleri kurumsallaşsın ama bu kurumsallaşmada illa profesyonel yönetici şart değil. Aile bireylerinin iki şapkası olmalı; hissedar ve profesyonel yönetici. Görev ve sorumluluklar bu iki şapkaya uygun düzenlenmeli. Ayrıca şirketin yönetiminde; kurucu veya yaşça en büyük olması zorunluluğu gözetilmeden yetkin kişilere sorumluluk verilmeli.
3- Ülke veya şirket şartları ne olursa olsun her boydaki işletmenin mutlaka bir stratejik planının bulunması gerekiyor. Hatta sadece şirketlerin değil tüm bireylerin bunu oluşturması gerekiyor. Şirket hangi boyutta olursa olsun kullanımı ve anlaşılması kolay olan 2 sayfalık bir stratejik ve uygulama planı olmalı. Bu hedefler tüm çalışanlarla paylaşılmalı.
4- Sistem sistem sistem. Sistemlerle yönetilen yapıların başarısı sağlanabilir, başarı yönetilebilir ve geliştirilebilir.
5- Bugünkü iş hayatında şirketlerin sahip olduğu en değerli şey insan. Çünkü farkı yaratan insanlardır. Çalışanlar geliştirilmeli, yeni yetkinlikler kazandırılmalı ve onları geleceğin üst kadrolarına hazırlamaya yönelik planınız olmalı. Ayrıca şirketlerdeki profesyonel ve orta kademe yöneticilerin çok fonksiyonlu insanlar haline getirilmesi gerekiyor.