Leaders’ Coach’tan KOBİ’lere 3 Ayda Çözüm

Leaders’ Coach işletmelerin sürdürülebilir karlı büyüme hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olmak ve iş sahipleri ile yöneticilere rehberlik ederek gelişmeleri için çalışmalarını hızlandırdı.

3 ay içinde KOBİ’lere ölçülebilir ve gözle görülür çözümler sunan Leaders’ Coach’un Kurucusu ve İşletme Koçu Baydu Veznedaroğlu, iş dünyasının hızla değiştiğini ve KOBİ’lerin bu değişime ayak uyduracak sistemler geliştirmesinin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor. Veznedaroğlu şöyle diyor: “Aksi halde uzun vadede işletmelerin çeşitli darboğaz ve krizlere yenik düşmesi işten bile değil. Leaders’ Coach, ABD’de 20 yılı aşkın bir süredir uygulanmakta olan sistemi Türkiye’ye getirerek işletmelerin sürdürülebilir karlı büyümesine yardımcı olmayı hedefliyor.”

Leaders’ Coach İşletme Koçu bir şirkete hizmet verirken;

- Şirketin ve yöneticinin gelişime açık alanlarını analiz eder,

- Değerlendirme sonrası şirket sahibinin vizyonuna en uygun sistemler konusunda mutabakat sağlar,

- İlk üç ayın sonunda sistemlerimizin iş sonuçlarına olumlu yansımaları gözlemlenir,

- Şirkete değer yaratmanın yanı sıra, iş sahibinin etkin bir liderlik sergilemesi için kişisel gelişimine destek sağlar.



İş sahibine güveneceği bir sistem: Baydu Veznedaroğlu, İşletme Koçluğu çalışması ile şirketlerin finansal itibarını, verimlilik ve karını arttırdığını, objektif değerlendirme ve etkin bir takım oluşturmanın önündeki engellerden kurtulduğunun altını çiziyor. Günümüzde işletme sahiplerinin iş rutini içinde kaybolduğunu belirterek sundukları çözümleri şöyle detaylandırıyor: “Türkiye’de, çoğu aile şirketi olan yaklaşık 3.5 milyon KOBİ bulunuyor. Büyüme yolunda en önemli kriter ‘her alanda sistemli bir gelişim’dir. İş sahipleri, büyük bir heyecanla çıktıkları yolculukta zamanla işin rutininde boğulabiliyorlar. İşyerinde delegasyon önemli bir sorun hala. Doğru tanımlanmış roller ile iş sahibinin stratejik önceliği olan işlere odaklanması esastır. Uyguladığımız destek sistemleri ile bu konuya çözüm sunuyoruz.”



Başarının sırrı stratejide

Strateji ve taktik başarı getirir: Şirketleri ve spor takımlarının birçok ortak yanlarının olduğunu kaydeden Veznedaroğlu, sporda ortak amaç ve hedeflere kilitlenmiş, disiplinli, strateji ve taktik geliştirme becerisi olan, bireysel yetenekleri takım olma ruhu etrafında toplamış olanların zafer kazandığını hatırlatıyor. Veznedaroğlu şöyle konuşuyor, “Spor koçlarının zaferdeki en büyük katkısı takımın toplam performansını geliştirirken, bir yandan da bireylerin kendilerinin bile farkında olamadığı potansiyellerini ortaya çıkartmalarıdır. İşletme koçları da spor koçlarınınkine benzer yollar ve taktikler kullanarak şirketlerin ve iş sahiplerinin potansiyellerinin arttırılmasına yardımcı olur”.



“Şirketinize özel işletme koçluğu çalışmasını (ücretsiz) talep etmek için ‘Leaders’ Coach’la iletişime geçin;

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