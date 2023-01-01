Login Yazılım ile; Limitleri zorlamadan ERP’ye geçmek

Login Yazılım İş Geliştirme Yöneticisi Levent Sılay, Login Yazılım’ın 25 yıldır orta ve büyük ölçekli kuruluşlara sağladığı çözümleri KOBİ’lerin de ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde yapılandırdığını söylüyor.

Levent Sılay, “Dört ana kolda onlarca modülüyle şirketlerin kontrollü büyümesini sağlayan Login Entegre ERP Çözümü artık KOBİ’lerin kolaylıkla kullanabileceği bir yapıya sahip” diyor.

KOBİ’lerin ihtiyacı olan modüllerden oluşan ve aslında ERP sistemlerinin omurgasını oluşturan bu uygulama, şirketlerin kapsamlı bir yönetim bilişim sistem çözümüne sahip olmalarını sağlıyor. Levent Sılay, “Login Yazılım’ın en büyük artılarından biri olan özelleştirilebilirlik ilkesi, böylece daha çok firmaya kazanç sağlatabilir hale geliyor. Limitleri zorlamadan özelleştirilebilir ERP sistemine sahip olan kullanıcılar gelecekte kurumlarını büyüttükçe ERP sistemlerini ihtiyaçlarına özel çözümlerle zenginleştirebilecekler” diye konuşuyor.

Login Yazılım’ın son yıllarda yaptığı kapsamlı çalışmalar sonucunda Login Entegre ERP Sistemi’ne bütünleşik e-Defter ve e-Fatura Yöneticileri’ni kazandırdığını aktaran Sılay, kullanıcıların bu süreçte başka kurumlarla çalışmaya ihtiyaç duymadan kendi e-Fatura’larını ve kendi e-Defter’lerini sistemden otomatik hazırlayıp gönderebileceklerini, böylece gider kalemlerini azaltacaklarını anlatıyor.

Sermaye, makina-teçhizat, insan, zaman, mekan gibi tüm kaynakların bütünleşik bir yapıda yönetilmesine, bir işletmede olabilecek tüm işlemlerin raporlanabilir veriye dönüştürülmesine olanak sağlayan çözümleri ile Login Yazılım, karar destek sistemlerinin altyapısını sunuyor. Doğru zamanda doğru kararlar verebilmek için doğru bilgiye doğru yerde ulaşabilmek gerektiğini vurgulayan Levent Sılay, “Login Entegre ERP bu konuda KOBİ’lere büyümeleri için büyük bir olanak sağlıyor. Kurumları kapsamlı mekanizmalar halinde kabul eden özelleştirilmiş ERP uygulamaları, işleyiş içindeki tüm bölümleri teker teker ele alır, kapsamlı mühendislik çalışmaları ile en doğru işleyiş yöntemlerini geliştirirler” diyor.

Levent Sılay, işletmelere şunları öneriyor: “İlerlemeyi amaç edinmiş kuruluşlar işleyişlerindeki mühendislik çalışmalarına destek olmalı, uzun dönemde kazanılacakları kısa dönemde gereken emek, çaba ve zaman gibi bedellerin gölgesi altında bırakmamalıdırlar. Tatbiki doğru yapılmış uygulamalar, güvenilir onay mekanizmaları ile insan hatalarını minimize eder, öngörülerin en az hatayla analiz etmesine yardımcı olurlar ve bu analizler ışığında kararların kurumun tamamı ele alınarak verilmesini sağlarlar. Kaynakların doğru yönetilmesi sözkonusu olduğunda güçlü bir uygulama sahibi olmayan kurumlar, kaçınılmaz sonu yaşayacaktır. Sözkonusu kargaşadan en az kayıpla sıyrılmak isteyen yöneticiler kurumun tamamında veri bütünlüğünü sağlamalı, kapsamlı şekilde tanımlanmış kaynakları en verimli şekilde atamalı ve denetimini güvenilir bir sistemle takip etmelidir. Gelecek planlamalarının güçlü analizler eşliğinde yapıldığı şirketler er ya da geç verimliliği arttıracak, sürdürülebilir karlılığa erişecektir. Gücünü insan zekası, teknolojinin hatasızlığı ve hızından alan ERP uygulamaları günümüzde olduğu gibi gelecekte de şirketlere büyük katkıda bulunacaktır. Daha fazla bilgi için www.login.com.tr adresini inceleyebilir, sorularınızı yöneltebilirsiniz.”