Login Yazılım’dan Login ERP e-Fatura Entegrasyon Çözümü

Login Yazılım Projeler Müdürü Zeynep Gürdal, e-Fatura Sistemi’nin Türkiye’nin bilişim altyapısındaki gelişim zincirinin en büyük halkalarından biri olacağını söylüyor.

Gürdal, işletmelere, faturaların basımı, postalanması ve arşivlenmesi konusundaki sağlayacağı tasarrufların yanısıra günümüzde en değerli kaynaklardan biri olan zamanı geri vereceğini kaydediyor.

Zeynep Gürdal, “Faturalama süreçlerinin hızlanması operasyonlar arasında kaybedilen zamanı kurumlara geri kazandıracaktır. Fazla üzerinde durulmayan operasyonel kazanım aslında bu sistemin perde arkasındaki en büyük artısı olabilir. Kurumların e-Fatura sistemlerinden çekinmemeleri ve cesur hamlelerle gelişmiş bir sistem kurmalarını öneriyoruz. Bu sistem henüz yeni olmasına rağmen önümüzdeki yıllarda gelişmiş bir altyapısı olan şirketler e-Fatura yapısının nimetlerinden en güzel şekilde yararlanacaklardır” diyor.



Anahtar teslim Login e-Fatura Sistemi

Zeynep Gürdal şunları anlatıyor: “E-Fatura Sistemi’nin bizim gibi kendi yazılımlarını geliştiren şirketlere çok büyük faydası dokunacaktır. Yepyeni iş kolları yaratmasının yanısıra kendi geliştirdiğimiz Login Entegre ERP çözümünün daha da kapsamlı hale gelmesine öncü olacaktır. Login Yazılım olarak iş ortaklarımıza e-Fatura konusunda istedikleri yöntemle çalışmalarına olanak verecek sistemler sağlıyoruz.”

Kapsamlı bir analizden alacakları sonuçlar ışığında uygulanacak yönteme karar verdiklerini belirten Gürdal, şunları dile getiriyor: “Uygulanacak yöntem hakkında karar birliği sağlandığında konsept yapıyı sunuyoruz. Dizayn ettiğimiz konsept beğeni kazanırsa yol haritasını belirliyor ve çalışmalara başlıyoruz. Teknik yapıdaki uyarlama çalışmalarının ardından Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından istenen test aşamalarını iş ortağımızın adına tamamlıyoruz. Test aşaması da bittiğinde canlı kullanım ve sistem istikrarı konusunda son kullanıcı eğitimlerini verip Login e-Fatura Sistemi’ni anahtar teslim veriyoruz.”



24 yıllık web servisi tecrübesi

Zeynep Gürdal, sisteme toplu fatura yükleme yaparak başlamak isteyen firmalara Portal+ sistemiyle ve entegrasyon sistemi kurmaya hazır hissetmeyen firmalara entegratörlerle çalışmalarını sağlayacak aracı uygulamalarla ve kendi entegrasyon sistemini kurmak isteyen kurumlara kendi geliştirdikleri Login e-Fatura Entegrasyon Web Sunucusu ile cevap verdiklerini ifade ediyor: “Gerek fatura imzalama performansı olsun, gerek faturaların güvenli alışverişi olsun gerek de sistem güvenliği ve istikrarı olsun, Login Yazılım’ın 24 yıllık web servisi tecrübesiyle harmanlanmış bu sistem gelecekte e-Fatura konusunda Türkiye’nin en başarılı sistemlerinden biri olmaya adaydır.”