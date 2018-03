Lojistik sektörüne ETA devrimi

Kamyoncu esnafına “yük yok!” yok





Borusan Lojistik, 5 milyon dolar tutarındaki inovasyon yatırımıyla KOBİ’ler ile kamyoncuları yeni bir sistemde buluşturuyor; KOBİ’ye maliyet avantajı, kamyoncu esnafına iş sürekliliği ve verimlilik kazandırıyor.



ETA'NIN YENİLİKÇİ İŞ MODELİ

ETA KOBİ'lere yüklerini taşıyacak güvenilir, sigortalı, maliyet avantajı yaratan, 7x24 izlenebilen nakliye hizmeti sağlıyor. Kamyoncu esnafına ise ödemelerini zamanında, güvenli bir şekilde ve istedikleri noktalarda almasını ve daha yoldayken bir sonraki işlerini planlama kolaylığını getiriyor.



ETA’NIN KAPSADIĞI İLLER

Afyon, Ankara, Antalya, Aydın, Batman, Bursa, Çanakkale, Denizli, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Isparta, Mersin (İçel), İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Siirt, Tekirdağ, Trabzon, Uşak, Van, Adana, Zonguldak ve Düzce.Borusan Lojistik, geliştirdiği elektronik taşımacılık ağını sektörün hizmetine sundu. Bu yıl faaliyete başlayan ve kısa sürede 2 bin kamyoncu ile 100 KOBİ’ye ulaşan Borusan Lojistik kuruluşu ETA, işletmelerin lojistik maliyetini yüzde 20 indirmeyi başarıyor. 5 milyon dolar yatırımla kurulan ETA, aynı zamanda kamyoncu esnafını Türkiye’nin en büyük, en etkin ve son teknoloji kullanan filosu haline getiriyor. ETA ile Türkiye lojistik sektöründe bir devrim yaratıldığını söyleyen Borusan Holding CEO'su Agah Uğur, “Bu sistem Türkiye’de nakliye yapan bireysel girişimcilerin filosunu bir anda verimli, merkezi olarak kontrol edilebilen, izlenebilen kurumsal bir hizmet sunucusu haline dönüştürüyor” dedi.



Türkiye’de bir ilk

Borusan Lojistik Genel Müdürü Kaan Gürgenç ise ETA’nın sektörde önemli bir boşluğu dolduracağına inandığını söyledi. Gürgenç, şirketinin teknolojik sisteminin kullanım kolaylığı ve verimlilik gibi avantajlar sunmasının yanı sıra uygun fiyatlı ve güvenilir olduğunu belirterek şöyle konuştu: "Lojistik sektöründe bugün Türkiye’de trafiğe kayıtlı yaklaşık 800.000 araç bulunuyor. Araç sahiplikleri genelde bireysel. Sektörde bir sermaye birikiminden söz etmek mümkün değil, teknoloji kullanımı ise son derece kısıtlı. Bu piyasa şartlarının bilinci ile KOBİ'lerimize ve kamyoncu esnafına değer katan, onların ihtiyaçlarını karşılayan yeni şirketimiz ETA'yı kendi deneyimlerimizi temel alarak oluşturduk.”

ETA iş modelinin altyapısı, her biri kendi sektörünün önde gelen oyuncuları olan Garanti Bankası, Turkcell ve Shell ile güçlü iş ortaklıkları kurularak hazırlanmış. Gürgenç, şu bilgileri paylaşıyor: “Yeni şirketimiz ETA ile Türkiye ekonomisi için de önemli bir adım attığımıza inanıyoruz. Mevcut durumda taşımacılıkta her 4 hareketten birini katma değer yaratmayan verimsiz hareketler oluşturuyor. 10 numara yağ, sahte ve kaçak akaryakıtta yıllık vergi kaybının 1.5 milyar TL dolayında olduğu belirtiliyor. Olması gerekenden yüksek tonajlı taşımalar nedeniyle karayollarında oluşan hasar da yaklaşık 3.5 milyar TL.”

Gürgenç, ETA’nın sektöre getireceği standartlar sayesinde tüm bu olumsuzlukların tersine çevrilebilmesine imkân sağlanacağını, sisteme üye araçlarda yüksüz taşıtların taşıt-km içindeki payının iyileşeceğini, yüzde 20 verimlilik artışı sağlanacağını kaydetti.



ETA ilk aşamada 35 ilde

ETA Türkiye sanayisinin belli başlı 35 ilini kapsayacak. ETA Yöneticisi İlker Bekbay "ETA ile mobil teknolojilerle doğru zamanda, doğru yerde kamyoncu esnafına ulaşıyoruz” dedi. Sistem ile her bir kamyoncuya ayda 50 teklif götürmeyi taahhüt ettiklerini kaydeden Bekbay, şu bilgileri veriyor: “Fiyat, sistemimizde otomatik olarak anlık hesaplanıyor ve teklif müşterilerimize garantili sunuluyor. Sistem yükleme yerine, yükleme zamanında en yakın olan veya olacak olan üyeleri belirliyor ve bu üyelere teklif yapılıyor. Fiyatı anlık sunmak ve taahüt etmek büyük bir veritabanı ve bunu yorumlayacak algoritma gerektiriyor. Kendimizin yarattığı “goliath” bunu bizim adımıza çok kısa sürede yapıyor.”