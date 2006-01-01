Metroplast, Ar-Ge ile fark yaratıyor

İstanbul Pendik’te 1994 yılında üretime başlayan Metroplast Asansör Malzemeleri İmalat Ltd. Şti, 2006 yılında taşındığı 4 bin 500 metrekare kapalı alana sahip yeni modern fabrikasında üretim faaliyetlerini sürdürüyor.

Metroplast İşletme Müdürü Adil Şencan, bugün asansör kompenentleri ve yedek parça üzerine kendi alanında Türkiye’nin önder kuruluşu olduklarını söylüyor. Mevcut fabrikanın yanısıra yeni Ar-Ge merkezi ve üretim alanıyla birlikte toplamda 5500 metrekare alanda faaliyet gösterdikleri bilgisini veren Şencan, 2015 yılı hedeflerinin bu iki fabrikayı birleştirerek tek fabrika haline getirmek olduğunu söylüyor. Şencan, yeni tesisi; Gebze tarafında 10 bin metrekarelik bir fabrika olarak planladıklarını açıklıyor: “Yeni Ar-Ge projemizde TÜBİTAK desteği alıyoruz, tamamen bu ürünümüze odaklandık. Şu anda 12 adet patentli ürünümüz var. Bu yıl, 2 lazer kesim, 12 CNC, enjeksiyon makinelerimiz ve üniversal tezgahlarımızdan oluşan tüm makine parkımızı da yeniledik. Yeni Ar-Ge ürünümüzün üretimi ve mevcut ürünlerimizle ilgili tüm makine parkımızı tamamladık.”

Asansör sektöründe ürettikleri ürünlerde yüzde 60 pazar payı ile lider olduklarını belirten Adil Şencan, “Türkiye genelinde 600 firmaya hizmet sunuyoruz. Türkiye’nin en büyük 10 asansör üreticisi firmasının 8’ine biz ürün sağlıyoruz. 72 kalem ürünümüz mevcut. Ürün yelpazemizin zenginliği sayesinde sektörde üretim yapan en büyükten en küçüğe kadar her firmaya hitap edebiliyoruz. Ana üretim kalemimiz asansör freni ise ciromuzun yarısını oluşturuyor. Türkiye’de üretilen yıllık 20 bin asansörün 12 bininin asansör frenini biz üretiyoruz” diyor. Şencan, yeni Ar-Ge ürünlerini piyasaya sunduktan sonra bu alanda da pazar liderliğini hedeflediklerini açıklıyor: “İlk aşamada mevcut ciromuzda ihracatı yüzde 15’lere çıkarmayı planlıyoruz. 2013’te yüzde 40 büyüdük, sektör rakamlarının üzerinde büyüyoruz, ürün yelpazemizi sürekli genişletiyoruz. Yeni Ar-Ge çalışmamızın sonucunda sektörün lokomotif ürünlerinden birini üreteceğiz, önümüzdeki 1 yıl içinde bu ürünü üretmeye başlamamız halinde büyüme hızımız yüzde 100’ü aşar.”

Dolaylı ihracat yaptıklarını ancak üretimlerinin yüzde 2-3’ünü direkt olarak ihraç ettiklerini aktaran Adil Şencan, bu yıl ihracata yönelik çalışmalarını hızlandıracaklarını ve yurtdışı fuarlara katılmaya devam edeceklerini ifade ediyor. Dolaylı olarak ürünleri Rusya’ya ihraç edilen Metroplast’ın ilk hedefinde İran, Almanya ve Mısır pazarı yeralıyor. Metroplast, İran ile bayilik görüşmelerini sürdürüyor.

Maliyetleri düşürerek ve kaliteyi yükselterek sürekli yenilenmeyi ve yatırımı ilke edindiklerini aktaran Şencan, “ISO 9001 sertifikasyonun tüm gereklerini yerine getirme anlayışı içerisinde sorumluluğumuz nihai kullanıma kadar uzanmaktadır. Bu kapsamda satış ve üretimdeki uzman kadromuzla müşterilerimize daha kaliteli hizmet vermeyi kendimize amaç edinmiş bulunmaktayız. Müşteri odaklı net bir üretim stratejisine sahip firmamız asansör sektöründe profesyonel hizmet vermeye devam etmektedir” diye konuşuyor. Kaliteye verdikleri öneme değinen Şencan, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ve Avrupa standartlarında üretim yaptıklarını belgeleyen CE Belgesi’ne de sahip olduklarını vurguluyor.

Müşteri memnuniyeti odaklı çalıştıklarını kaydeden Şencan, Metroplast’ın sektörde anında teslimat yapmakla ünlü olduğu bilgisini veriyor. Şencan, kaliteli ürünleri ve güvenilir oldukları için tercih edildiklerini vurguluyor: “Herhangi bir problem yaşandığında Türkiye’nin her yerine servis hizmeti veriyoruz. Yanlış montajdan kaynaklanan hatalar oluyor, onun dışında üretimle ilgili problem yaşamıyoruz.”

Sektörün son 5 yılda altın çağını yaşadığına değinen Adil Şencan, mevcut asansörlerin revizyonuyla ilgili yasanın çıkmasının ardından direkt etkilenen firmalardan biri olduklarını anlatıyor: “Türkiye’de 300 bin asansör elden geçiriliyor. Denetlemelerde asansörlerin yüzde 60-70’inde değişecek ürün bulunduğunu tahmin ediyoruz. Bizim dışımızda sektörde 72 kalem üretim yapan başka firma yok, bu gelişme mutlaka bizi etkiliyor. İnşaat sektörü dursa bile bizim gelişmemiz bu nedenle durmayacak.”