Metroplast çok az enerji tüketen asansör makinaları üretmeyi hedefliyor:

Asansör deyince son yıllarda özellikle Türkiye’de akla asansör kazalarının geldiğini belirten Metroplast Asansör Genel Müdürü Levent Akdemir, “Asansöre ancak kaza olduğu zaman dikkat çekiliyor. Oysa asansör hayatımızın tamamen içinde” diyor.

Metroplast olarak 70 çeşit parça ürettiklerini, bunun en az 10 çeşidinin emniyet frenleri ve hız regülatörleri olduğunu aktaran Akdemir, ürettikleri bütünürünleri test edebildiklerini söylüyor. Levent Akdemir, bir kabini6 metreden yere serbest düşmeye bırakıp, bunu frenlerle test ettiklerini ve geliştirdikleri test kulesinin Türkiye’de başka hiçbiryerde olmadığını anlatıyor. İç piyasada yüzde 60 civarındabir pazar payları bulunduğunukaydeden Akdemir, ürünlerini kullananların asansör güvenlik seviyelerinin çok üstte olduğunu vebugüne kadar herhangi bir şekildehızlanan veya düşen asansörlerdeekipmanlarının her zaman görevini yaptığını ifade ediyor.

Firma olarak 21 yıldır güvenlikekipmanları ürettiklerini vurgulayan Akdemir, asansör güvenliğinde çok önemli olan Paraşüt FrenSistemi’nden sözediyor: “Sistemiki parçadan oluşuyor, biri hızı algılayıcı mekanizma; asansörün hızının gitmesi gereken hızı geçtiğini gösteriyor, bu bir mekanik sistemdir, doğru yapıldığı zaman sonderece güvenlidir, asansör kazalarını yüzde 100 önler. Hızın arttığını yüzde 100 algılar, buna bağlıolarak da asansör güvenlik frenleri çalışır. Hızı arttığı zaman hızregülatörleri dediğimiz ürün hızıalgılar ve frene bağlı olduğu koluçeker. Otomatikman frenler çalışır. Frenleri çalıştığı zaman asansör isterse halatları kopsun,asansör kabini frenler devreyegirdiği anda rayın üzerinde frenleri sıkıştırır, kilitler ve orda bırakır.Bunu herhangi amatör bir müdahale ile oradan kurtarmanız, hareket ettirmeniz mümkün değildir. Emniyet frenleri düşmeyi vetavana çakılmayı engeller.

”Levent Akdemir, bu yıl, yeniArGe çalışmasına başladıkları“Dişlisiz” makinayıanlatıyor:“2015 sonunda bu ürünün üretimbantını kurup, inovasyon aşamasını tamamlayarak pazara sürmeyi düşünüyoruz. Dişlisiz makinalar da çok popüler hale geldi.Çünkü enerji verimliliği anlamında düşük enerji tüketimine sahip.Dünyanın sorunu enerji,asansörde de biz üstümüze düşen misyonu yerine getirmeye çalışıyoruz. Hedefimiz çok azenerji tüketen ve çok güvenliasansör makinaları üretmek.”Levent Akdemir, 2014’te yüzde30 büyüdükleri ve inovasyonmerkezi kurdukları bilgisini veriyor. Yerli malı üretimine her zaman önem verdiklerini vurguluyan Akdemir, KOSGEB ve TÜBİTAK teşviklerinden faydalandıklarını dile getiriyor: “Son 45 yıldır özellikle KOSGEB ve TÜBİTAKteşvikleri, çok esnek hale geldi.

O konuda çok memnunum ikisinden de faydalandım. ArGe firmasıyız. TÜBİTAK’ın özelliklebirçok ArGe teşviğinden yararlandım. Bugün KOBİ’ler ve küçüksanayicilerimiz lütfen bu konuyla ilgilensinler, KOSGEB ve TÜBİTAK teşvikler konusunda son derece samimi, yeter ki siz doğruişi yapın, siz doğru olursanız devlet de sizin arkanızda.” Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıve sivil toplum örgütleriniaynı masaya oturtan Asansör Teknik Komitesi’ne de değinen Akdemir, “Bakanlığımızın himayesinde, ASTEK sektör temsilcisi üyelerinden biriyim, TASİAD başkanı olarak bu komitedeyim. Yılda 4 veya 5 kez toplanıyor, sektörün öncelikli sorunlarını masaya yatırıyor, yaklaşık 40 üyeyle görev paylaşımı yapıyoruz.

Asansör TeknikKomitesi’nde de etkin bir çalışmavar” diyor. Metroplast Asansör Genel Müdürü Levent Akdemir 2014’te inovasyon merkezi kurduklarını belirterek Ar-Ge çalışmaları ile büyüdüklerini söylüyor.