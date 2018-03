Microsoft KOBİ’ye odaklı

Bulut bilişim ve bulutun sunduğu fırsatlar şirketler için rekabetin olmazsa olmaz bir unsuruna dönüşmeye çoktan başladı. KOBİ’lere inanan Microsoft, teknoloji gücüyle KOBİ’lerin sadece işlerini büyütmenin yanısıra hayallerini gerçekleşmesine de destek oluyor.

Microsoft, bulut tabanlı verimlilik çözümü Office 365’ten genel bulut hizmeti Microsoft Azure’a, veri tabanı çözümü SQL Server’dan bulut tabanlı depolama çözümü StorSimple’a kadar KOBİ’lerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik bir dizi ürün ve çözüm sunuyor. Microsoft KOBİ ve İş Ortaklarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Begim Başlıgil, Windows 8.1’den Azure’a kadar şirketlerin daha azıyla daha fazlasını yapabileceği, bilgiye sürekli erişim sağlayabileceği, müşterilerini daha iyi anlayabileceği ve daha ideal ürün ve hizmetler sunabileceği bir dünyayı gerçeğe dönüştürmek için çalıştıklarını söyledi. Başlıgil, “Bulut bilişim ve bulutun sunduğu fırsatlar şirketler için rekabetin olmazsa olmaz bir unsuruna dönüşmeye çoktan başladı. Yakın bir gelecekte bunun da ötesine geçerek buluta çıkamayan şirketlerin rekabette geride kaldığı, kaybolduğu bir döneme gireceğiz” bilgisini veriyor.

Microsoft KOBİ’lere ve kurumlara yönelik çözümleriyle büyük bir yaygınlığa sahip. Windows işletim sisteminin dünyadaki kullanıcı sayısı 1.5 milyarın üzerinde. Bugüne kadar dünyanın 125 ülkesinde satılan Office, toplam 1.2 milyar kullanıcıya ulaştı. Fortune 500 şirketlerinin dörtte üçünden fazlası Office 365, yarısından fazlası Microsoft Azure genel bulut hizmetlerini kullanıyor. Kurumsal sosyal ağ Yammer ise 500 binden fazla şirkette 10 milyona yakın kullanıcıya ulaştı. Microsoft, bulut üzerinde çalışan 200’den fazla hizmete evsahipliği yapan bulut altyapısı için bugüne kadar 15 milyar doların üzerinde para harcadı. Dünyadaki her 5 sunucudan 3’ü Windows Server ile çalışıyor. Microsoft Dynamics ürünleri 375 binden fazla şirkette 6 milyondan fazla kişi tarafından kullanılıyor. Başlıgil, tüm bu verilerin Microsoft’un kurumsal çözümlerinin yaygınlığının ve gücünün birer göstergesi olduğunu söylüyor.



KOBİ’lere uygun çözümler Microsoft ürünlerinde

IDC’ye göre toplam bilişim pazarı dünya genelinde binde 5 oranında büyüyor. Böyle bir pazarda dinamizmin önemli bir bölümü KOBİ’lerden kaynaklanıyor. Yaklaşık 2 trilyon 570 milyar Avro’luk bir pazar olan dünya bilişim pazarında, Türkiye’nin payı yüzde 1’in altında. Türkiye’deki KOBİ’lerin teknolojiyi yüzde 10 daha fazla kullanması halinde 360 bin yeni istihdam doğacak; gelirlerindeki yüzde 15’lik artış, ekonomiye 15 milyar dolar olarak yansıyacak. KOBİ’lere inanan Microsoft, teknoloji gücüyle KOBİ’lerin sadece işlerini büyütmenin yanısıra hayallerini gerçekleşmesine de destek oluyor. Başlıgil, “Dünya genelinde çok ciddi rekabet, gelir ve kazanç fırsatlarının olduğu bir dönemde, Türkiye’deki KOBİ’lerin önündeki en önemli fırsat Microsoft’un sunduğu KOBİ çözümlerini kullanarak büyümek. KOBİ’lerin en çok kullandığı ve faydalandığı 8 teknolojiden en az 5 tanesinin Microsoft teknolojisi ya da ürünü olmasını, bize olan inancın bir göstergesi olarak değerlendiriyoruz” diye konuşuyor.

Peki Office 365 ve Microsoft Azura KOBİ’lere ne gibi çözümler sunuyor? Office 365; kullanıcıların hali hazırda alışık olduğu ve bir şekilde her gün kullandıkları Office’in biraz daha fazlasını sunarak, bulutla da destekleniyor. Kullanıcılar bu sayede diledikleri dosyaya her yerden ve her cihazdan ulaşılabiliyor ve dosyalarını güncel tutabiliyorlar. Ayrıca Office 365, KOBİ’lerin ön harcamalarını en aza indirgemenin yanısıra, donanım maliyetleri ve yazılım yükseltmeleri için de kolaylık sağlıyor. Office 365, işletmelerin harcamalarının yalnızca küçük bir bölümüyle kurumsal sınıf bir teknoloji sahibi olmalarına imkan sağlıyor. Microsoft Azure ise KOBİ’lerin daha hızlı ilerlemelerine, daha fazla işlem yapmalarına ve tasarruf etmelerine yardımcı olarak bilgi işlem, depolama, veri, ağ ve uygulama gibi olanakları tümleşik hizmetler olarak birarada sunuyor. Gartner tarafından endüstri lideri olarak görülen bulut platformu Azure, işletmelerin üretkenlik için uygulamaları istedikleri gibi oluşturmalarına, dağıtmalarına ve yönetmelerine olanak sağlıyor. Azure’un KOBİ’ler için tasarruf sağlayabilecek bir başka özelliği ise platformun talebe göre hızlı şekilde ölçekleyerek büyütülüp küçültülebilir olması. Böylece işletmeler sadece kullandıkları kadar ücret ödeyebiliyor.