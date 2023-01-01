Millenicom; KOBİ’ler ‘Bulut’ ile büyüyor

Her geçen gün sayısı artan küçük ve orta ölçekteki firmalar artık telekom ihtiyaçlarını bulut bilişim ile çözüyor. Şubeler arası ücretsiz konuşma, detaylı arama kaydı, sesli yanıt sistemi ve çağrı transferi gibi hizmetleri bir arada sunan Millenicom Bulut Santral Servisi ile KOBİ’ler telekom giderlerini azaltırken ihtiyaç duyduğu tüm hizmetleri tek elden alıyor böylece sadece işine ve yeni yatırımlara odaklanabiliyor.

Kurulduğu günden bu yana kurumsal segmentte KOBİ’lere özel hizmetler sunan Millenicom, Bulut Santral hizmeti ile firmaların geleceğe dönük telekomünikasyon ihtiyaçlarını ilk günden çözüme ulaştırıyor. İlk yatırım maliyeti olmadan kurulan sistem ile firmalar şubeler arasında ücretsiz konuşabiliyor, konferans görüşmesi ile zaman kaybetmeden toplantılarını yapabiliyor. Ayrıca Bulut Santral, her zaman telefonu yanıtlayamayan ya da kayıt tutamayan firmalara detaylı çağrı kaydı, sesli yanıt sistemi ve ücretsiz çağrı yönlendirme imkanı ile ofis dışında bile çalışma fırsatı sunuyor.

Millenicom Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Kuyulu, herhangi bir santral ekipmanına ihtiyaç duymaksızın IP Bulut teknolojisi üzerinden hizmet veren Bulut Santral’in, büyüme yolunda adım atan KOBİ’lerin hem ekonomik hem de güvenilir şekilde çağrılarını yanıtlamalarına, yönlendirmelerine, kaydetmelerine ve raporlamalarına yardımcı oldugunu belirtiyor.

Kuyulu, kurumsal müşterilere bulut hizmet çözümleri, internet, fiber internet ve sabit telefon hizmeti sunan Millenicom hakkında bilgi almak için www.milleni.com.tr web sitesinin ziyaret edilebileceğini söyledi.



Millenicom Türkiye Hakkında;

Millenicom Türkiye, kurulduğu 2004 yılından bu yana European Telecommunication Holding (E.T.H. AG)’in Almanya’da elde ettiği deneyimle, hem bireysel hem kurumsal müşterilerine tek elden bütünleşik telekom ve iletişim hizmetleri sunmaktadır. Türkiye’de alternatif telekom sektörünün öncülüğünü yapan Millenicom, ilk günden bu yana arama kartları, arama bazında operatör seçimi (1045), toptan hat kiralama ve ilk olarak 16 Mbps hızında ADSL hizmetlerleri sunmak gibi Türkiye’nin birçok ilkine de imza atmıştır. Bireysel müşterilerine Doping markası altında fiber internet ve ADSL ile sabit telefon hizmetleri, KOBİ’lere ise Millenicom Kurumsal iletişim Çözümleri markası ile sabit telefon, genişbant internet ve ofis iletişim hizmetleri sağlamaktadır. Millenicom Türkiye; teknoloji odaklı ürünleri müşteri odaklı hizmetlere dönüştürerek, tüm süreçleriyle en kaliteli hizmeti ve en iyi müşteri deneyimini sunmayı hedeflemektedir.