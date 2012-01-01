Millenicom’dan KOBİ’lere hizmet yenilikleri Bulut Santral

KOBİ’ler, çağrılarını yönlendiren, cevaplayan, raporlarını kaydeden bir santrale sahip oluyor.





Alternatif telekom operatörü Millenicom, geliştirdiği ‘Bulut Santral’ hizmetiyle KOBİ’lerin santral maliyetini çözecek. Millenicom Bulut Santral ile KOBİ’ler herhangi bir santral ekipmanına ya da personele ihtiyaç duymayacak. Santral hizmeti, IP bulut teknolojisi üzerinden, firmaların tüm ofis ve şubeleri için en ekonomik ve güvenilir şekilde sağlanacak.

Bilgi Üniversitesi Santral İstanbul Kampüsü’nde gerçekleşen tanıtım toplantısında konuşan Millenicom Yönetim Kurulu Üyesi Şevki Kuyulu, Bulut Santral sayesinde firmaların ekstra maliyetlerden ve emekten kurtulacağını, işletmelere son teknoloji santral hizmetini uygun fiyata sunacaklarını söyledi. Kuyulu, Millencom’un en önemli artısının tecrübe ve uzmanlık olduğunu belirterek, ürünün sunumunun doğru zamanda olmasına özen gösterdiklerini aktarıyor. 30 binden fazla kuruma sabit telefon hizmeti sunan Millenicom Türkiye şebekesi üzerinde yılda 2.5 milyar dakikalık telefon görüşmesi yapılabiliyor. 2012 yılında 120 milyon TL ciroya ulaşan Millenicom’un yeni ürünün de katkısıyla gelişeceğini aktaran Kuyulu, 2013 yılında 140 milyon TL ciro hedeflediklerini kaydediyor. Bulut Santral hizmeti için 1 milyon avro yatırım gerçekleştirdiklerini anlatan Kuyulu, ilk aşamada yılsonuna kadar 500 KOBİ hedeflediklerini açıklıyor. Kuyulu, ağırlıklı tek kullanıcı ile 20 kullanıcıya kadar olan KOBİ’lerin kendilerini tercih edeceğini ancak 50 kullanıcıya kadar olan işletmelerin de Bulut Santral hizmetinden verimli faydalanacağını aktarıyor.



Ayda 19.90’a santral

Kuyulu, Millenicom Bulut Santral’in çözüm odaklı bir yaklaşımla özellikle KOBİ’lerin ilk yatırım maliyeti olmaksızın aylık sabit bir ödeme ile tüm telefon ve santral ihtiyacını karşıladığını belirtti. Millenicom Bulut Santral hizmeti ile işletmeler bünyelerinde tüm ofisler/şubeler ile kendi aralarında ücretsiz konuşabiliyor. Millenicom Bulut Santralin bir diğer faydası ise pahalı destek hizmetlerinden ve ücretli güncellemelerden kullanıcıyı kurtararak maliyetleri düşürmesi. Akıllı cihazlar üzerinden tüm santral işlevlerinin mobil olarak da kullanılabildiği Millenicom Bulut Santral hizmeti, hızlı ve kolay kuruluyor, yedekleme sistemi ile risklere karşı güvence veriyor ve taşınma durumunda işlemleri çok kolaylaştırıyor.

Millenicom Bulut Santral ile tüm KOBİ’ler, çağrılarını yönlendiren, cevaplayan, raporlarını kaydeden ve farklı telefonları eş zamanlı olarak arayan bir santrale sahip oluyor. Millenicom Bulut Santral Hizmeti hem ekonomik hem güvenli hem de teknolojik alt yapısıyla müşterilerine ‘Detaylı Çağrı Kaydı’ ve ‘Sesli Yanıt Hizmetlerini’ de sunuyor.

Şevki Kuyulu, KOBİ’lerin, tüm ofis ve şubelerinin telefon, İnternet ve santral ihtiyacını tek merkezden karşılayan Millenicom, çeşitli ölçeklerdeki işletmelere kendilerine en uygun büyüklükteki hizmeti sunabilen bir esnekliğe sahip olduğunu belirterek, hizmetin dahili hat başına 19.90 TL’den başlayan fiyatlarla piyasaya sunduklarını açıklıyor. Bulut santral sayesinde şirketlerin ihtiyacı olan dahili hat sayısı kadar telefon da ücretsiz olarak müşterilere sunuluyor. Kuyulu, Millenicom’un Bulut Santral Sistemi’ni tercih etmek için 10 neden ise şöyle sıralıyor: kabiliyetli, teknolojik, esnek, ekonomik, güncel, kontrolü kullanıcıda, güvenilir, öngörülebilir riskler, kesintisiz, kolay.

Millenicom Kurumsal İletişim Çözümleri Satış ve Pazarlama Direktörü Orkan Aytulun, gerçekleştirdiği demo çalışmasında ürünün işleyişi hakkında bilgi verdi. Aytulun, şöyle konuştu: “Bulut Santrali kullanan bir şirket çalışanı ofis dışında bile olsa cep telefonu üzerinden sanki ofisteki telefonuyla konuşuyormuş gibi konuşabilir. Ofis telefonu ile yapabildiği her şeyi nerede olursa olsun yapabilir. Bulut Santral yüksek teknolojiye sahip ve birçok avantajları var. Örnek vermek gerekirse; cep telefonunuzdan sekreterinize ‘şu kişiyi bana bağla’ diyebilirsiniz. Cep telefonunuz yoluyla ofis dışındayken her türlü santral hizmetini kullanabilirsiniz, ofis telefonunuz ile cep telefonunuzun aynı anda çalmasını sağlayabilirisiniz.”