Mitsubishi Electric

Dünyanın onayladığı kaliteye dünyaca ünlü teknoloji imzası

“Bacasız bina” Neorion Hotel’in iklimlendirme ve sıcak su çözümleri Mitsubishi Electric’e emanet.

Dünyada en çok kalite puanı alan otellerden biri olan ve adını Bizans dönemindeki Sirkeci Limanı’ndan alan Sirkeci Grup bünyesindeki Neorion Hotel’in iklimlendirme sistemi Mitsubishi Electric City Multi VRF Sistemleri’nin Heat Recovery (Isı Geri Kazanımlı) Serisi ile dizayn edildi. Böylece dünyanın farklı ülkelerinden gelen misafirlerine yılın 12 ayı boyunca konforlu bir ortam sunabilecek olan Neorion Hotel’de kullanılan HyrodanPlus iç ünitelerle sıcak su üretimi sırasında atmosfere atık gaz salımı da engelleniyor. Tarihi yarımadada yeralması sebebiyle çevreye daha duyarlı olması gerektiği bilinciyle hareket eden Neorion Hotel, bu özelliği ile “bacasız bina” unvanını aldı.

Gizli tavan tipi iç üniteler sessizliğiyle dikkat çekiyor: Neorion Hotel’in içinde eski Anadolu Medeniyetleri Müzesi’ndeki eserlerin birebir aynıları olan 300 parça bulunuyor. Tarihi dokusuyla dikkat çeken ve 58 odadan oluşan otelin her bir odasında, Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin 20 santimetre yüksekliği ve düşük ses seviyesiyle dikkat çeken gizli tavan tipi iç üniteleri kullanıldı. Sessiz çalışan bu iç üniteler oteldeki konforu daha da artırıyor.

Odalara sürekli iklimlendirilmiş taze hava giriyor ve yüksek enerji verimliliği sağlanıyor:

Otelin yatak katlarında ve genel hacimlerde havalandırma ihtiyacı için 9 adet 1000 m3/h hava debisine sahip ısı geri kazanımlı ve DX bataryalı dış hava şartlandırma üniteleri kullanılıyor. Bu cihazlarla iç ünitelerin çalışmadığı zamanlarda bile odaya iklimlendirilmiş hava verilebiliyor. Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin Neorion Hotel’de kullanılan havalandırma üniteleriyle geçiş mevsimlerinde iç ünitelerin çalışmasına gerek kalmıyor, sadece bu cihazla iç ortam şartlandırılarak enerji tasarrufu sağlanabiliyor.

HydrodanPlus ile atık ısı geri kazanılarak sıcak su tasarrufu elde ediliyor: Otelin yeşil bina konseptini destekleyen bir diğer cihaz ise Mitsubishi Electric Klima Sistemleri’nin HyrodanPlus sıcak su üreticileri. Otelin tüm sıcak su ihtiyacını karşılayan HyrodanPlus iç ünitelerle sıcak su üretimi sırasında atmosfere atık gaz salımı engelleniyor. Isı geri kazanımlı düşük CO2 serisi dış ünitelere bağlı olarak çalışan 6 adet HyrodanPlus ile odalardaki iç üniteler soğutmada çalışırken, ortamdan çekilen ısı sıcak suya aktarılarak hiçbir ücret ödemeden sıcak su üretimi sağlanabiliyor. Böylece özellikle soğutma ihtiyacı olan dönemlerde atık ısı, dışarı atılmak yerine geri kazanılarak büyük oranda tasarruf elde ediliyor. Ayrıca sistemde kullanılan düşük CO2 serisi dış ünitelerin ortalama COP değerlerinin (Isıtma Verimlilik Oranı) 4’ün üzerinde olması sebebiyle diğer yakıt türlerine göre daha ucuz ısıtma maliyetleri gerçekleşiyor.