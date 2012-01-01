Mondi Tire Kutsan’dan; “Kutu Kutu Proje” Tasarım Yarışması başlıyor

Mondi Tire Kutsan, endüstriyel tasarım öğrencileri için düzenlediği tasarım yarışmasına start verdi. 2012 yılındaki büyük başarısının ardından Mondi Tire Kutsan, öğrenciler için düzenlediği “Kutu Kutu Proje” adlı yarışmanın ikincisine ev sahipliği yapıyor.





Türkiye’de oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi ve Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasında 182’nci sırada yer alan Mondi Tire Kutsan, “Kutu Kutu Proje” adını verdiği tasarım yarışmasının ikincisine start verdi. Mondi Tire Kutsan tarafından başlatılan “Kutu Kutu Proje” tasarım yarışması, oluklu mukavva ambalajın kamuoyundaki algısının yükseltilmesi ve oluklu mukavvanın yenilikçi bir şekilde uygulanabileceği yerleri göstermek hedefiyle düzenleniyor. Mondi Tire Kutsan CEO’su Carsten Lange, “Böylece genç yetenekli endüstriyel tasarımcıları şirketimize çekmeyi arzu ediyoruz; zira müşterilerimize yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunmak gelecekte de en büyük önceliğimiz olmaya devam edecektir” dedi.

Tasarım yarışması, ürün geliştirme ve diğer hizmet çözümlerinde yararlanılan uzman bilgi-birikiminin daha da artırılmasında önemli bir adım. Kutu Kutu Proje yarışmasının ikincisi, Mondi Tire Kutsan’ın Tire’de bulunan tasarım departmanı ve ETMK yani Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Komitesi İstanbul Şubesi’nin koordinasyonuyla düzenleniyor. Yarışmacıların, www.kutukutuproje.net adresinden başvuru yapabilecekleri toplam 10 bin TL para ödüllü yarışmayla gıda sektörünün hâlihazırda kullandığı ambalajlara alternatif, yenilikçi ve özgün oluklu mukavvadan ambalaj çözümleri tasarlamaları hedefleniyor. Aday öğrencilerin proje son teslim tarihi 31 Mayıs olurken sonuçlar ise 21 Haziran tarihi itibariyle www.kutukutuproje.net adresinden açıklanacak.



Mondi Tire Kutsan hakkında;

Mondi Grubu’nun Oluklu Mukavva Ambalaj iş kolunda faaliyet gösteren Mondi Tire Kutsan, Türkiye’de 5 adet kutu ve 1 adet kâğıt fabrikası, 1100 çalışanı ve 700’ü aşkın müşterisi ile yaratıcı ve yenilikçi çözümler sunarak Türk oluklu mukavva ambalaj sektörünün lider tedarikçisi konumunda. Sektöründe FSC (Forest Stewardship Council=Orman Yönetim Konseyi) sertifikasına sahip ilk firma Mondi Tire Kutsan, orman yetiştiriciliğinden başlayarak, odun hammaddesinden selüloz ve kağıt üretimi, geri kazanılmış kâğıt ve ambalaj kâğıdıyla oluklu mukavva ambalaj üretimine kadar tüm kağıt ve ambalaj üretim faaliyetlerini gerçekleştirerek entegre çözümler sunuyor.