Moreum ile güçlü doküman yönetimi

Moreum, 12 kişilik ekibiyle 2004 yılında çalışmalarına başladı. 9 yıllık birikime sahip bir ekip tarafından yürütülen çalışmalar kurumların ihtiyacı olan “Doküman Yönetimi, İş Akışı, Form İşleme ve Kaynak Planlama” alanlarında yoğunlaşıyor.

Moreum Proje Müdürü Alp İnceiplik, güçlü Türkçe desteği sayesinde iç pazardaki firmaların ve kamu kurumlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeteneğe sahip uygulamaların Türk kullanıcılara yurtdışındaki benzerlerinden daha üstün özellikler sunduğunu söylüyor. İnceiplik, “Aynı zamanda web tabanlı olan uygulamalar yüksek ölçeklenebilirlik özelliğine sahip. Moreum, farklı uygulama ve çözümlerle de entegrasyon olanağı sağlayarak, anahtar teslim projeler oluşturmaktadır” diyor. Moreum Bilişim’in bir yazılım ve danışmanlık şirketi olduğunu belirten Alp İnceiplik, “Ticari faaliyet alanımız olan doküman tabanlı teknolojiler ve bunlara yönelik projeler geliştirme işinin yanında temel vizyonumuz; bugüne kadar edindiğimiz teknik ve pazara yönelik bilgi ve tecrübeler sayesinde her zaman müşteriye odaklı ürün ve hizmetler sunarak tercih edilen firma olmak ve tüm Avrupa ve Türkiye pazarında doküman tabanlı sistemler sözkonusu olduğunda mutlaka aranılıp danışılan bir ‘güvenilir bağımsız danışmanlık kurumu’ imajına sahip olmaktır” diye konuşuyor.

Alp İnceiplik, şu değerlendirmeyi yapıyor: “Son 10 yılda gittikçe büyüyen bir bilgi teknolojileri koluna dönüşen Sayısal Arşiv Sistemleri, son birkaç yılda kamunun ve büyük ölçekli işletmelerin dışına da taşarak her ölçekteki işletmelerin talep ettiği ve uygulamaya koyduğu bir çalışma haline dönüştü. Geleneksel doküman yönetiminin her türlü işletme süreçleri ve müşteri taleplerine cevap verme konusunda yetersiz kaldığını gören işletmeler hızlı ve katma değer üretecek çözümlere doğru bir dönüşüm içine girme zorunluluğunu hissetti, bu süreç önümüzdeki birkaç yılda da artarak devam edecek ve teknolojik gelişmeler ve maliyetlerin azalmasıyla da her sektörde bu tür uygulamaların ve yazılımların yaygınlaştığını göreceğiz. Kurumsal arşiv yönetimi, KOBİ’lerin vizyonlarını revize etmelerini ve buna bağlı olarak daha yeni ve etkin operasyonel çözümler üretmelerini sağlıyor.”