Multicar, KOBİ’lerle büyüyecek

Multicar Rental (MCR), Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. Grubu altında 2007’de kurulan bir filo kiralama şirketi.

Multinet Grubu, 2010’da dünyanın ilk 3 ödeme sistemleri teknolojisi gruplarından biri olan Groupé Cheque Dejeuner tarafından satın alınarak yüzde 100 Fransız sermayeli bir şirket oldu.

Multicar Yönetici Direktörü Bahadır Yalçın, “Rekabetçi Fiyatlarla Butik Hizmet” mottosuyla hareket eden Multicar’ın filo adedi yükseltme odaklı büyüme yerine, kontrat odaklı karlı büyümeye odaklandığını söylüyor. Filosunun yüzde 46’sı orta sınıf, yüzde 41’i ekonomik, yüzde 13’ü Mercedes, BMW ve Audi olmak üzere lüks segment araçlardan oluşan Multicar, 3900 aracıyla 268 müşteriye hizmet sunuyor. Yalçın, 2015 yılı sonunda bu rakamı minimum 5500’e çıkarmak istediklerini ve Şubat ayından itibaren KOBİ’lere odaklanacaklarını açıklıyor: “Multicar’ın 35 KOBİ müşterisi mevcut. En az 3 yıllık bir bilanço dönemini tamamlamış, karlılık ve borçlanma kriteri yüzde 11-12 oranında, operasyonel karlılık yakalayan KOBİ’lerle çalışıyoruz. Yıllık cirosu 5 milyon TL’nin altındaki işletmeler bizim KOBİ tanımımıza giriyor. KOBİ’nin orta, uzun vadeli yatırım ve borçlarını dikkate alıyoruz. 12-24 veya ağırlıklı olarak 36 aylık kontratlarla çalışıyoruz.”

“KOBİ’lerle büyüyeceğiz” diyen Yalçın, 2015’te yüzde 51-56 büyümeyi hedeflediklerini anlatıyor: “Bankacılık, finans, telekomünikasyon, enerji, perakende sektörlerine hizmet sunuyoruz. Enerji ve bankacılık sektörlerinde büyümek istiyoruz.” Lüks segment araçlarda sağladıkları ciddi fiyat avantajı nedeniyle yoğun ilgi gördüklerini aktaran Yalçın, Multicar’ın sektördeki diğer filo kiralama şirketlerinin sunduğu standart hizmetlerin yanısıra grubun diğer iştiraklerinin hizmet ve ürünlerini de bünyesine entegre ederek, müşterilerine “Anahtar Teslim Çözümler” sunduğunu kaydediyor:”Özellikle KOBİ’leri hedeflediğimiz kampanyanın adı; ‘3’ü birarada.’ Firmalar araç kiralarken bu hizmetten doğacak diğer yan ürün ve hizmetleri de beraberinde veriyoruz. Bunlar; Yakıt Yönetim ve Araç Takip Sistemi.”