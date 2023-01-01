Ofisim.com ile KOBİ’ler buluta taşınacak

Bulut bilişim kavramının başarı hikayelerinden birini Etiya, ‘Ofisim.com’ ile gerçekleştiriyor. ‘Çalışma hayatınızı internet ortamına taşıyın’ sloganıyla hizmet veren Ofisim.com, KOBİ’lerin iş yönetimini kolaylaştırmayı hedefliyor. Bulut bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla birlikte iş hayatını kolaylaştıran bulut temelli uygulamaların da sayısı günden güne artıyor.

Yakın zamanda Türkiye’de kullanıma açılmış olan Ofisim.com; görsel tasarımı, performansı ve kullanım pratikliği ile öne çıkan bulut uygulamalarından birisi. “Çalışma hayatınızı internet ortamına taşıyın” sloganıyla KOBİ’lerin iş yönetimini kolaylaştırmayı hedefleyen Ofisim.com’un kendisi kadar hikayesi de ilgi çekici.

Ofisim.com projesi 3 yıl kadar önce ABD’nin dev yazılım firmalarında çalışan 2 arkadaş tarafından başlatılmış. Amerika’da birçok firmanın bulut bilişimi etkin bir şekilde kullanmaya başlamasına rağmen Türkiye’de bu pazarın henüz açık olduğunu farkeden arkadaşlar, özellikle KOBİ’lerin ihtiyacını giderecek bir çözümü deneyimlerini birleştirerek özel zamanlarında hayata geçirmişler. Projenin kurucu ortağı Serdar Turan, 12 yıl süren Amerika serüvenine artık Türkiye’nin en hızlı büyüyen yazılım firmalarından Etiya’da Teknoloji ve Yazılım Geliştirmeden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı olarak devam ediyor. Serdar Turan’ın 2013 yılı içerisinde Etiya’ya katılmasıyla birlikte Ofisim.com da artık Etiya ürün ailesinin bir parçası olmuş durumda.



Ofisim.com, KOBİ’ler için şirket içi iletişim ve bilgi paylaşımının merkezi

Ekip çalışmasına dayalı iş üreten ve çalışanlarına, projelerine ve müşterilerine yönelik her türlü bilginin tek bir yerden güvenli bir şekilde erişilebilir olmasına ihtiyaç duyan firmalar için Ofisim.com kullanımı kolay bir alternatif sunuyor. Firma çalışanları, internete bağlı herhangi bir bilgisayardan veya cep telefonundan girebildikleri Ofisim.com hesaplarıyla mevcut projelerini takip edip ilgili dokümanlara erişebiliyor, şirket içindeki tüm faaliyetleri kolayca izleyip yorumlarıyla katkıda bulunabiliyorlar. Ofisim.com sunduğu kolaylıklarla KOBİ’ler için şirket içi iletişim ve bilgi paylaşımının merkezi olabiliyor.

Bütün bu özellikleri Ofisim.com’un internet ortamından sağlıyor oluşu, ayrı bir sunucu ve veritabanı barındırma ihtiyacını ortadan kaldırarak KOBİ’lerin yazılım ve donanım maliyetlerinin de önemli ölçüde azalmasını sağlıyor. Tabi bilginin tutulduğu yerde güvenlik en önemli konu: Ofisim.com’da banka seviyesi güvenlik sistemleri ile korunan kullanıcı verileri düzenli olarak yedekleniyor ve kullanıcıların sistemle olan her türlü iletişimi SSL şifreleme ile yapılıyor.

Tanıtım süresince ücretsiz olarak kullanıcılarına hizmet veren Ofisim.com, Nisan ayı içerisinde tüm özellikleriyle son kullanıcılara ulaşmayı hedefliyor. Ürünle ilgili kullanıcılardan geri dönüşün kendileri için çok önemli olduğunu vurgulayan Serdar Turan, Ofisim.com’a kullanıcıların pratik bir şekilde geri dönüş yapabilmelerini sağlayan özellikler eklediklerini söylüyor. Böylece kullanıcıların karşılaştığı potansiyel zorluklara hızlı bir şekilde cevap verdiklerini ve ürünü daha ileriye götürebilecek fikirleri de değerlendirmeye alabildiklerini belirtiyor.

İnternetin hızla hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olduğu günümüz dünyasında Ofisim.com’un ilerleyen zamanlarda KOBİ’lerin vazgeçilmez bir yardımcısı olması hedefinde olan Etiya, sizleri de Ofisim.com’u denemeye davet ediyor.