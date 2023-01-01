Ofisim.Com ile KOBİ’lere, girişimcilere, sivil toplum kuruluşlarına özel çözüm!

“Çalışma hayatınızı internet ortamına taşıyın!” sloganıyla hareket eden Ofisim.com sivil toplum kuruluşlarının (STK’lar) da ihtiyacına çözüm sağlıyor.

Etiya Ofisim.com Proje Yöneticisi Oğuzhan Kıvrak, STK’larda yapılan projelerde iletişimin hızlı ve doğru bir şekilde kurulmasının önemli olduğunu söylüyor. Kıvrak, “Ofisim.com da ortak çalışma grupları oluşturarak iş arkadaşlarıyla ve şirket dışında çalışılan insanlarla proje ve dokümanlar kolaylıkla paylaşılır. Aktiviteler ve notlar aracılığıyla sürekli iletişim sağlanır,yapılan her bir aksiyon hatırlatıcı özelliğiyle çalışma grubunda çalışanlara anında bilgi olarak gönderilir. İhtiyaçların farklı olduğu STK’larda çözümün adresi Ofisim.com” diye konuşuyor.

Oğuzhan Kıvrak, ihtiyaca uygun objelerin oluşturulması ve güncellenebilmesi özelliğiyle dinamik bir yapı hizmeti sunulduğunu aktarıyor: “Projelerinize özel takip etmek istediğiniz bilgileri obje olarak oluşturabilir, oluşan objeyi projeyle ilişkilendirebilir ve istediğiniz zaman istediğiniz yerden kolaylıkla erişebilirsiniz. Böylece kuruma özel takip etmek istediğiniz süreçleri kolaylıkla tasarlayabilirsiniz. Oluşturulan varlıklara sadece oluşturan kişi değil, çalışma grubundaki diğer çalışanlarda rahatlıkla erişebilir.” Kıvrak, sahada ve ofiste birçok aktif çalışanı olan STK’larda insanların bilgi paylaşım ortamlarının farklı olduğuna değiniyor: “Tüm tarayıcılar tarafından desteklenen modern bir ara yüz sunan Ofisim.com, tüm çalışanların internete bağlı herhangi bir bilgisayar veya cep telefonu ile birbirleriyle sürekli irtibatta kalmasına imkan sağlar. Saha çalışanı tarafından Ofisim.com üzerinden alınan notlar, 3 saniyede sisteme girip diğer ekip arkadaşlarıyla paylaşabilmektedir. Görev takip özelliğinin yanısıra görevlerin doğru kişilerde doğru zamanlarda yapılıp yapılmadığı bilgisi de izlenebilmektedir. Geçmiş projelerin önemli olduğu ve tekrardan yapılabilme olasılığının olduğu STK’lar, Ofisim.com’un zaman tüneli sayesinde geçmişe hızlı ve kolay bir biçimde erişebilir. Kurulum gerektiren pahalı paket yazılımlara nazaran özelliklerini bulut üzerinden ‘servis’ olarak sağlayan Ofisim.com, düşük maliyetli aylık ödeme planlarıyla ciddi fiyat avantajını sivil toplum kuruluşları için de sağlamaktadır.”