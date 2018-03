OKI’den çok fonksiyonlu Akıllı ürünler

OKI Türkiye Genel Müdürü Lusi Adut ile yeni baskı teknolojilerinin KOBİ’lere yararları, yeni MC700 A4 renkli çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) serisi ve OKI’nin devrim niteliğindeki yeni ürünü beyaz tonerli LED yazıcıları üzerine konuştuk.





OKI Türkiye Genel Müdürü Lusi Adut, günümüzde yazıcı pazarında yazıcı, fotokopi, tarayıcı ve faks özellerini birarada sunan, çok fonksiyonlu yeni baskı teknolojisi akıllı ürünlerin öne çıktığını söylüyor. Adut, bu ürünlerin sağladığı maliyet avantajı, daha az kağıt kullanma, daha az ve ekonomik baskı yapma ihtiyacı, çevreye duyarlılığın iş ve özel kullanıcılar tarafından yazıcı pazarında çok fonksiyonlu ürünlerin tercih edilmesini sağladığını kaydediyor.

Her işyerinin ve işin ihtiyacına yönelik özel çözümler sunan cihaz ve yazılımlar geliştirildiğini aktaran Adut, “Yönetilebilir baskı sistemlerine çok fazla talep var. Bu cihazlarla artık işletme, yazıcı, fotokopi, tarayıcı fonksiyonlarına değil, kendi işine odaklanıyor. Cihazın sarf malzemesinin temininden, bakımına kadar her türlü ihtiyacını, dökümanlarınız ve iş proseslerinizin yönetimi dahil dışardan hizmet alımı (outsource edebilirsiniz) yöntemiyle giderebilirsiniz. Sistemle şirketler, sağladıkları maliyet avantajıyla en az yüzde 30 tasarruf sağlıyor. Türkiye çapında pek çok şubesi, mağaza zincirleri olan birçok işletme, orta ölçekli veya küçük bir KOBİ için yönetilebilir baskı Okı teknolojileri, sunduğu çözümler, güvenlik, enerji tasarrufu, çift taraflı baskı olanağı, ihtiyaca yönelik geliştirilen özel yazılımlar, üst seviye yazıcılarda açık platform uygulamaları, çok kullanıcılı işletmelerde sunulan kartlı çözümler gibi özellikleriyle ciddi maliyet avantajı sağlıyor” diyor.

Lusi Adut, OKI’nin kurumların renkli baskı, tarama, fotokopi ihtiyacına MC 700 serisi ile yanıt verdiğini anlatıyor. Yeni LED çok fonksiyonlu yazıcılar (MFP) kurumların döküman akışlarını kontrol altına almalarını sağlarken esneklik, işlevsellik ve gelişmiş teknoloji sunuyor. Adut, OKI’nin B2B (Kurumsal) pazarındaki başarılı inovasyon mirasının üzerinde geliştirilen yeni MC700 A4 renkli çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) serisinden sözediyor: “Yeni kurumsal sınıf ürünler, açık platform aracılığıyla yüksek iş verimliliği sağlıyor, lşletme genelinde de gelişmiş iş akış entegrasyonu ve belge yönetimi sunuyor. Daha fazla esneklik isteyen kurumlar ise ihtiyaç duydukları ideal baskı etkinliğine ulaşmak amacıyla cihazlarını konfigüre edebiliyor. OKI, mikro, küçük ve orta ölçekli işletme kullanıcıları tarafından beğenilen ürün serilerini ‘KOBİ portföyüne’ ekledi ve işletmelere güvenilir, yüksek kaliteli, hesaplı baskı çözümleri sağlayan, müşteri odaklı yaklaşımı ile itibarını güçlendirererek, pazar payını arttırdı” diye konuşuyor.

Lusi Adut şu bilgileri veriyor: “Yeni A4 renkli çok fonksiyonlu yazıcı (MFP) portföyümüz, kurumsal sınıfa özgü işlevsellik, güvenilirlik ve esnekliği, kapsamlı döküman akış desteğiyle birleştiriyor, bu da kurumlara döküman yönetim sürecini geliştirme, döküman akış etkinliğini arttırma ve maliyet avantajları sağlıyor.” Kullanıcı arayüz özelleştirmesi sağlayan açık bir platformla birlikte gelen MC700 Serisi’ndeki cihazlar uzaktan hata tespiti, baskı izleme, kimlik doğrulama, belge erişimi de dahil olmak üzere döküman çıkış kontrolleri gibi etkin aygıt yönetimi görevlerini de içeren bir yazılıma sahip.



Yüksek performans, rakipsiz esneklik

Kurumların farklı öncelikleri bulunduğunu vurgulayan Adut, bazılarının üretkenlik ve verimlilik artışına odaklanırken bazılarının da yazıcı kullanımını belirleyip kontrol altına almayı düşündüğünü veya düşük kullanım ve bakım maliyetleri ile birlikte çevre dostu çözüm bulmaya çalıştığını aktarıyor: “OKI’nin esnek, çok fonksiyonlu renkli yazıcı serisi her durumda tüm ihtiyaçları karşılayacak şekilde ayarlanabilir. Mayıs ayında dünyayla eşzamanlı piyasaya sunduğumuz, müşterilerimizin iş ihtiyaçlarını her yönüyle kolayca karşılayacak şekilde baskı çözümlerini yapılandırmalarına olanak veren MC700 serisi, mümkün olan en büyük esneklikle en yüksek verimliliği sunmaktadır. Bu kurumsal sınıf çok fonksiyonlu yazıcılar, ürün portföyümüze önemli bir katkı olmanın yanında, müşterilerimizin spesifik ihtiyaçlarını karşılayacak ürünler sunma stratejimizin bir parçası olan Yönetilen Baskı Hizmetlerini de (MPS) önemli ölçüde güçlendirecektir.”

MC700 Serisi şu modelleri içeriyor: MC760, MC770 ve iki varyantı olan MC780– standart dn modeli ve belgelerin otomatik olarak harmanlanması ve zımbalanması için dahili sonlandırıcıya sahip olan dfn modeli. Üretim sonrası sonlandırmayı sağlayacak zımba da isteğe bağlı olarak sağlanıyor. Tüm modeller 23cm, renkli, arkadan aydınlatmalı, dokunmatik LCD ekran ile donatılmış kullanımı kolay kontrol paneli ile geliyor.

MC700 Serisi 40ppm’e kadar yazdırma hızı sunuyor, tarayıcısı ve yazıcı ekipmanı OKI'nin LED teknolojisinin ürünü. Diğer kurumsal sınıf işlevselliği olarak, çift taraflı baskı (Dublex), tarama, esnek tarama ve büyük kapasiteli 160GB sabit sürücüyü standart olarak içeriyor. Bu çevre dostu çok fonksiyonlu yazıcılar güvenli PIN baskı, veri şifreleme, disk silme, kart sürümü seçeneği gibi güvenli baskı için gerekli olan gelişmiş güvenlik özelliklerine sahip.



Beyaz tonerli yazıcılara büyük ilgi

İşletmelerin yönetilebilir baskı sistemlerinde ilk alım maliyetleri yerine seçtikleri markaların sunduğu hizmetlere, uzun vadede sağladığı maliyet avantajlarına ve iş ortaklarına dikkat etmelerini öneren Adut, bu konuda iyi bir araştırma yapılarak tercihlerin belirlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Ekonomik ve kompakt olması, işletmelerin baskı, fotokopi, tarama, faks ihtiyacının tümüne yanıt vermesi nedeniyle MB451’in KOBİ’ler tarafından tercih edildiğini belirten Adut, MB451’in yanısıra, farklı yüzeylere baskı konusunda OKI'nin devrim niteliğindeki yeni ürünü beyaz tonerli LED yazıcılarının da Türkiye pazarında büyük ilgi gördüğünü açıklıyor: “Geçmişte, farklı teknolojilerle baskı yapılan bir çok sektörde uzmanlar beyaz tonerli yazıcıları deneyerek yaratıcı baskı işlerinde kullanmaya ve talep etmeye başladı. ‘Beyaz Yazıcı’ sektörüne ilk toner bazlı çözümü sunan OKI’nin dijital LED A4 ve A3 beyaz toner yazıcıları sadece beyaz kağıda baskı bağımlılığına son verdi. Her türlü yüzeye beyaz baskı yapılmasını sağlayan yazıcılar transfer medyalarla çok farklı yüzeylerde kullanılabiliyor. Renkli yüzeylere doğrudan beyaz veya transfer medyalar aracılığıyla baskı yapan çok ekonomik ve etkili sonuçlar yaratan çözümle farklı yüzeylere baskı yaparken izlenen, karışık, uzmanlık isteyen baskı süreci kısalıyor. Yeni beyaz tonerli C711WT ve C920WT yazıcılar çeşitli sektörlerde, tişört tasarımından satış noktaları uygulamalarına kadar birçok alanda yenilikçi çözümler sunuyor. Yeni nesil yazıcılarla kişiye veya kuruma özel beyaz renkte baskı almak artık çok daha pratik ve uygun maliyetli.”

Lusi Adut, “OKI Beyaz toner teknolojisi” hakkında şu bilgileri veriyor: “OKI Beyaz tonerli yazıcılar, tasarım, tekstil, promosyon, desen, numune uygulamaları için benzersiz bir çözüm sunuyor. Beyaz tonerin yarattığı fırsatı gören ve ürünümüzü deneyen farklı sektörlerden uzmanlar yazıcımızı talep etmeye başladı. Ürünümüz zaman içinde daha da geniş bir alanda kullanılacak ve yeni sektörler yazıcımızı yaratıcı baskı işlerinde kullanmaya başlayacaklar.”

Yeni C711WT model A4 yazıcı baskı işlemini şeffaf medyalara saniyede 8 sayfa baskı hızı ile 4 renkte (CMY ve Beyaz) ve saniyede 34 sayfa hızla düz kağıda gerçekleştirebiliyor. Yeni C920WT model A4/A3 yazıcı yüksek miktar uygulamalarda kullanılmak üzere; 10 sayfa ve 31 sayfa A4 baskı hızına ve yüksek toner kartuş kapasitesine sahip. Ürün, grafik tasarım tabanlı alanlar dahil çok çeşitli alanlarda kullanılabiliyor. Kişiye, kuruma özel tasarımlara sahip olmak isteyenlerle birlikte yeni uygulama alanlarının açılması bekleniyor.