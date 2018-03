Oluklu mukavva ve ambalaj üretiminde lider: MONDİ TİRE KUTSAN

Türkiye’deki 40. yılında 700’ü aşkın iş ortağı ile Türkiye’nin lider oluklu mukavva ambalaj üreticisi olan Mondi Tire Kutsan, 2015 yılında inovatif ürünler geliştirerek müşteri odaklı büyümesini sürdürmeyi hedefliyor.

Mondi Tire Kutsan, Türkiye’deki 40. yılında 700’ü aşkın iş ortağı ile Türkiye’nin lider oluklu mukavva ambalaj üreticisi olarak ilklere imza atarak büyümesini sürdürüyor. 1900 Tireli’nin mücadele ederek ilk tohumlarını attığı Mondi Tire Kutsan, 2014 yılını, modernizasyon projelerinin meyvelerini topladığı bir yıl olarak geçiriyor. 2015 yılında ürün geliştirme odaklı yaklaşımlarına devam edeceklerini söyleyen Mondi Tire Kutsan CEO’su Hakan Tiftik, “2014 yılı finansal taraf da bütçelerimizi ve hedeflerimizi karşılar halde. 2015 yılında her zaman olduğu gibi ürün geliştirme odaklı yaklaşımımız ile inovatif ürünler geliştirmeye devam ederek, müşteri odaklı yaklaşımımızı sürdüreceğiz” diyor.



UN sertifikalı ambalaj ve kutu

Mondi Tire Kutsan’ı rakiplerinden ayıran en önemli özelliği ise büyümesini inovasyona dayandırıyor olması. Zira 40. yılında sektörde bir ilke imza atan firma, tehlikeli madde taşımacılığı alanında İzmit Kutu Fabrikası’nda geliştirdiği ürünle sektörde öne geçiyor. Detayları Tiftik şöyle anlatıyor: “1 Ocak 2014’ten itibaren yürürlüğe giren ‘Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik’ artık Türkiye’de tehlikeli maddelerin taşınması esnasında Birleşmiş Milletlerce (UN) belirlenmiş can ve mal güvenliğine, çevreye, insan ve hayvan haklarına değer veren standartlar hüküm sürecek. Bu bağlamda UN sertifikalı ambalaj ve kutuların kullanılması artık hem üreticiler hem de taşıyanlar için bir zorunluluk oldu. İzmit fabrikamıza kurduğumuz UN Laboratuvarı ile müşterilerimize tehlikeli maddeleri sağlıklı şekilde taşıyabilecekleri kutuları tedarik etmekle kalmıyor istenen durumlarda sadece laboratuvar test hizmeti de verebiliyoruz.” Mondi Tire Kutsan dinamik ve yüksek rekabet koşulları içinde başından itibaren doğru bir strateji izlemeye özen gösteriyor. Bunun için gerekli organizasyonel yapılanmaya odaklanan firmanın çalışmalarını Tiftik, şöyle anlatıyor: “Örneğin Mondi Tire Kutsan İzmit Fabrikası’nda gerçekleştirdiğimiz ve 2013 başında tamamladığımız modernizasyon projemiz sonrasında fabrika kapasitemizde yüzde 12’lik artış elde ettik. Yine İzmit’te var olan modern makine parkımıza ek olarak yeni nesil üst düzey baskı kalitesine sahip otomatik besleme ve çıkış ünitelerine sahip 5 renkli bir Rotary Die Cutter Makinesi ilave ettik. Tüm makine çıkış hatlarımızı otomasyon sistemine bağlayarak hizmet hızı ve servis kalitemizi arttırdık. Adana ve Karaman tesislerimizde oluklu makinelerimizde modernizasyon yatırımları ile ürün kalitemizi arttırdık. Tire Kâğıt Fabrikamız’da kurduğumuz anaerobik Su Arıtma Tesisi ile çevre iyileştirme projesi yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Çevresel atıkları bertaraf edecek ve böylece çevresel ayak izimizi küçültecek tam donanımlı bir arıtma tesisinin yenileme işlemini tamamladık.”



Müşteriye özel çözüm üretiyor

Mondi Tire Kutsan’ın hizmet ettiği sektörlerin başında gıda, yaş sebze ve meyve, kozmetik ve hijyen ürünleri, beyaz eşya, otomotiv, et ve süt ürünleri ile tekstil geliyor. Firma, oluklu mukavva malzemesinin doğası gereği her ölçüye ve her beklentiye göre özel olarak üretebiliyor. Oluklu Mukavva Üreticileri Derneği (OMÜD) datasına göre; Türkiye’de oluklu mukavva ambalaj üretimi 2013 yılı sonu itibarıyla 1.8 milyon tona veya bir başka deyişle 3 milyar 500 milyon metrekareye ulaştı. Türkiye’de oluklu mukavva tüketimi şu an kişi başı 21 kg. Avrupa ülkelerinde kişi başı ortalama oluklu mukavva tüketimi 42 kilogram ve Türkiye pazarı yüksek bir potansiyele sahip. Mondi Tire Kutsan, büyüme potansiyelinin geleceğine inanıyor bunun için Ar-Ge ve inovasyonun yanında müşteri isteklerine önem vererek, ürünlerinin pek çoğunu müşterileriyle birlikte geliştiriyor. Tiftik, sundukları hizmetleri terzi usulü şeklinde nitelendirerek şu bilgileri veriyor: “İş ortaklarımızın taleplerini dinleyerek engin deneyim ve bilgi birikimimizle onların ihtiyaçlarına en uygun çözümü hazırlıyoruz. Daima bulunduğumuz pazarları nasıl geliştiririz ve yeni hangi pazarlara ulaşabiliriz gözüyle değerlendirme yapıyoruz. İnovasyon gücümüzün yanında kalitede üst noktada oluşumuz, müşterilere zamanında ve talep ettikleri miktarda, tüm isteklerini karşılayacak şekilde hizmet veriyor olmamız da bizi tercih etmelerinin sebeplerinden bazılarıdır. Perakende ile ilişkili işletmeler için de güçlü bir çözüm ortağı konumuna geldik. Mondi Tire Kutsan olarak yüksek ticari etki yaratmak için ürünleri raflarda en verimli ve görsel açıdan en çekici şekilde yerleştirmek için yenilikçi ambalaj çözümleri geliştirmeyi sürdüreceğiz.”



KOBİ’ler önemli

Mondi Group, KOBİ’leri ekonominin temel çarkı olarak görüyor. Bu nedenle de iş süreçlerinde küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin ayrı bir yeri var. Hakan Tiftik, ürün, hizmet ve diğer servisleri standartları karşılayan KOBİ’lerden almaya özen gösterdiklerinin altını çiziyor. Tiftik, “Bu süreçte de önceliğimiz doğal olarak üretim tesislerimizin yakınlarındaki yerel KOBİ’ler oluyor. Dünyada ekonominin asli gücünü oluşturan yerel üreticilere destek olmak bizim için toplumsal bir sorumluluğumuzun bir parçası. Yerel ekonomiyi güçlendirerek ulusal ekonomiye destek olmak, ulusal ekonominin gücünden yararlanarak uluslararası pazarlarda rekabet etmek iş modelimizin doğal akışında yeralıyor ve bundan sonra da böyle olacak.”



Sektör sıkıntısı merdiven altı üretim

Oluklu mukavva sektöründeki en büyük sorunlardan biri merdiven altı diye tabir edilen firmaların bilinçsizce üretim yapması. Tiftik, konunun önemine dikkat çekerek, “Örneğin tehlikeli madde taşımacılığını ele alalım. UN Box dediğimiz ürünler bir dizi test, sertifikasyon sürecinden geçirilerek üretilen ve ayrı bir uzmanlık isteyen özel ürünler olmasına rağmen, bilinçsiz eller herhangi bir teste tabi olmadan, kendi standartlarına göre belirledikleri ürünü müşterilere sunmakta ve bu da sektördeki bilinçsizliğin boyutunu göstermektedir. Hâlbuki bu hususta yapılan en küçük hata ve bilinçsiz üretim insanların hayatına mal olabilir” uyarısında bulunuyor.



Uluslararası MONDİ yerel büyüyor

Mondi 31 ülkede üretim tesisleri bulunan uluslararası bir kağıt ve ambalaj şirketidir. Grubun ana faaliyetleri ve ortaklıkları Orta Avrupa, Rusya, Amerika, Güney Afrika ve gelişen pazarlardadır. Mondi Group, orman yetiştiriciliği ile odun hammaddesinden selüloz ve kağıt (ambalaj kâğıdı ve kaplanmamış birinci sınıf kâğıt) üretiminden başlayıp, ambalaj kâğıdının oluklu mukavva ambalaja, sanayi tipi torbalara, ekstrüzyon kaplamalarına ve release kaplamaya dönüştürülmesine kadar tüm ambalaj ve kağıt üretimi faaliyetlerini gerçekleştiren, tamamıyla entegre bir yapıdadır. Mondi Tire Kutsan ise Mondi’nin ‘Oluklu Mukavva Ambalaj’ iş kolundaki birimidir. Tire Kutsan, 1974 yılında Dünya Bankası desteği ile Tireli girişimciler tarafından kuruldu. 2007 yılında Mondi Grup, hisse devri yoluyla Tire Kutsan’ın büyük ortağı oldu. 2010 yılında ise Mondi’nin Türkiye’ye verdiği stratejik önem bir kez daha vurgulanarak, şirket unvanının “Mondi Tire Kutsan Kağıt ve Ambalaj Sanayi A.Ş.” olmasına karar verildi. Mondi Tire Kutsan’ın operasyonları, Tire/İzmir, İzmit, Adana ve Karaman’da bulunan 4 kutu fabrikası ve Tire’de bulunan kâğıt fabrikasıyla coğrafik olarak Türkiye’de geniş bir alana yayılmıştır. Her fabrikada müşterilerin sürekli inovatif tasarımlar geliştirmeye çalışan tasarım ofisi mevcuttur.