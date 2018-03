Operasyonel Araç Kiralamada Yenilikçi Çözümler

Türkiye’nin en büyük operasyonel filo şirketlerinden biri olan Fleetcorp, 15 bin araçlık filosu ile 1800’den fazla yerel ve uluslararası pek çok firmaya her marka ve model araçla operasyonel araç kiralama hizmeti sunuyor. Firma, müşterilerinin her türlü ihtiyacına çözüm sunmak adına ‘Online Raporlama’, ‘Mobil Yol Yardım Uygulaması’ gibi bir dizi yenilikleri hayata geçiriyor.

2007 yılından bu yana Türkiye’de faaliyet gösteren ve The International Investor’ın (TII) yüzde 100 uluslararası yatırım şirketi olan Fleetcorp, Türkiye’nin en büyük operasyonel filo şirketlerinden biri. Fleetcorp, bugün 15 bin araçlık filosu ile 1800’den fazla yerel ve uluslararası pek çok firmaya her marka ve model araçtan oluşan portföyü ile 1 araç da dahil olmak üzere uzun dönem operasyonel araç kiralama hizmeti sunuyor. Ürün farklılığı, yapılan öncü yatırımlar, yenilikler, hizmet kalitesi ve müşterilere sağlanan katma değerlerin sürdürülebilir başarıyı getirdiğini vurgulayan Fleetcorp Türkiye Genel Müdürü Dominique Cardineau, 20 ülkede 1 milyon aracı yöneten Athlon Car Lease International ağının bir üyesi olarak, hem hizmet kalitesi hem de yenilik anlamında müşterilerine uluslararası standartlarda hizmet sunma hedefiyle ilerlediklerini söylüyor. En önemli değerlerini yenilikçi olmak ve sürdürülebilir müşteri memnuniyeti sağlamak olduğunu kaydeden Cardineau, “Müşterilerimize ve iş ortaklarımıza katma değer yaratmak en büyük amacımız. Bu anlamda firmaların şirket araçlarının servis, bakım, onarım, sigorta, vergi, ikinci el araç, OGS, yakıt vb. maliyetlerini doğru yönetip yönetmediklerine dikkat çekmek ve araç toplam sahip olma maliyetini etkileyen bu kalemleri inceleyerek, maliyet yönetiminde avantaj sağlayacak bir işbirliği oluşturmak istiyoruz” diye konuştu. Bu anlayış çerçevesinde müşterileri ile paylaşmış oldukları verilerin kalitesini arttırmak amacıyla teknoloji alanında büyük yatırımlar yaptıklarını ve ‘Online Raporlama’ sistemini hayata geçirdiklerini aktaran Cardineau, şu bilgileri verdi: “Bu uygulama sayesinde müşterilerimize araçlarına ait, bakım, kira faturaları, hasar prim oranları, cezaları vb. tüm detayları online olarak her an takip etme imkanı sunuyoruz. Müşterilerimiz de bu veriler doğrultusunda araç politikaları, araç kullanım süreleri, kilometreleri, kaza yönetimi vb. konularda daha doğru kararlar alabiliyorlar. Online raporlama sistemi üzerinden müşterilerimize sunmuş olduğumuz raporlar ile sözleşme bitimine kadar öngördüğümüz araç kullanım oranlarını karşılıklı olarak değerlendiriyoruz. Biliyoruz ki, filo kiralama hizmetini tercih eden firmaların, en büyük problemlerinden biri de hizmet alacakları dönem süresince yapacakları doğru kilometre oranlarını belirleyebilmek. Aksi durumda kullanmadığınız hizmet bedelini ödemek durumunda kalabiliyorsunuz. Yalnızca “kullandığın kadar öde” anlayışından yola çıkarak ‘Esnek süre ve kilometre’ seçeneğini müşterilerimizin hizmetine sunduk. Bu sayede müşterilerimize sözleşme dönemleri boyunca değişen ihtiyaçlarına paralel olarak sözleşmelerindeki kilometreleri ve vadelerini revize etme olanağı sunuyoruz.”



Dominique Cardineau, geçtiğimiz yıl müşterilerine ayrıcalık sağlayacak iPhone ve Android işletim sistemli telefonlar ile uyumlu sektördeki ilk mobil uygulamayı hizmete sunduklarını hatırlatarak, 2013 yılında iFleet’i yepyeni ara yüzü ve yenilenen özellikleri ile müşterilerine sunduklarını paylaştı. iFleet mobil uygulama ile herhangi bir destek ihtiyacı halinde telefonda adres tarifi yapılmasına gerek kalmadan bulunduğunuz durumu ve lokasyonu bildirebiliyorsunuz. Bu şekilde özellikle şehir dışındaki vakalarda yaşanan adres tarifi süreçleri minimum düzeye indiriliyor. Cardineau, “Kullanıcılar ayrıca bakım ve onarımları için anlaşmalı olduğumuz yetkili servis bilgilerine uygulama aracılığı ile erişebiliyorlar. Uygulama üzerinden hasar bildirimi, lastik talebi, çekici talebi, kaza bildirimi, ikame araç talebi iletmek de mümkün. Bu özelliklere ek olarak müşterilerimize daha bir çok ek hizmet de sunuyoruz” diye konuşuyor. Cardineau, müşterilerine sunduğu ayrıcalıklı hizmetler ile önplana çıkan Fleetcorp’un, öncü yatırımlarına da devam ederek, profesyonel filo yönetimi anlayışını sürdüreceğini sözlerine ekliyor.