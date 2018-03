Paradigma değişikliği: HP’nin hizmetleri Bulutlarda

HP Türkiye Baskı Grubu Kategori Müdürü Serkan Bayır ile baskı grubunun kurumlara iş verimliliğini arttırmak için sundukları çözümler; HP Anadolu Müşteri toplantıları, HP orijinal sarf malzemeleri kullanmanın önemi üzerine konuştuk.





Türkiye’de 6 bin işortağıyla KOBİ’lere en yakın çalışan şirketlerden HP, iş dünyasına özel ürettiği dünyanın ilk ve tek kurumsal tableti HP ElitePad 900, her ihtiyaca uygun üyeleriyle HP dizüstü bilgisayar ailesi, HP masaüstü bilgisayar ailesi, HP baskı çözümleri, HP orijinal sarf malzemeleri, HP All-in-One bilgisayar ailesi, HP iş istasyonları, HP sunucu ailesi, HP veri depolama çözümleri, kurumsal sunucular ve HP servis hizmetleriyle iş dünyasının ofis baskı sistemleri ve bilgisayar ihtiyaçlarına entegre çözümler sunuyor.

Günümüzde kullanıcıların tercih ettiği her iki yazıcıdan birinin HP marka olduğunu belirten HP Türkiye Baskı Grubu Kategori Müdürü Serkan Bayır, kurumlar için ofis baskı sistemleri seçiminde iş sürekliliği, verimlilik, hız ve maliyet avantajının başlıca kriterler olarak öne çıktığını söylüyor. Bayır, “Yapacağınız işlem ne kadar farklılaşırsa farklılaşsın elinizde ayrıntılarda mükemmel, son derece esnek ve yükseltilebilir bir baskı sistemi olduğu müddetçe fark yaratır ve iş süreçlerinizde en yüksek performansınıza ulaşırsınız. Bununla birlikte kurumlar kurdukları sistemin işlerliğine de güvenmek durumunda. Yaygın bir servis ağı ve sürekli destek, kurumların tercihlerini etkileyen bir faktör” diyor.

Kurumlarda artık her fonksiyon için ayrı cihaz alma devri sona eriyor. Daha konsolide, çok fonksiyonlu ürünler önplana çıkıyor. Bu ürünler yazıcı ve çevre birimlerine daha bilinçli yatırım yapma olanağı sunuyor. Arıza oranları en aza indirilebilen ürünler uzaktan takip edilip, yönetilebiliyor. Proaktif olarak yapılan müdahalelerle de kullanıcı memnuniyeti en üst düzeye çıkartılabiliyor.



Jetadmin ve Ink Advantage farkı

Serkan Bayır, baskı grubu olarak iş verimliliğini arttırmak için sundukları çözümleri şöyle özetliyor: “İletişim ağına bağlı yazıcılarda ve baskı altyapılarında uzaktan kurulum, izleme ve sorun giderme için geliştirilmiş Web tabanlı bir yönetim çözümü olan Web Jetadmin programını kullanıyoruz. Bu programla yazıcıların durumunu izleyebiliyor, ön panellerine ulaşarak konfigürasyonu değiştirebiliyor, yazıcıda oluşan hata ve uyarı mesajlarının elektronik posta ya da SMS yoluyla yardım masası görevlilerine iletilmesini sağlayabiliyoruz. 150’den fazla HP LaserJet yazıcısı ve MFP’si için geçerli olan HP Evrensel Baskı Sürücüsü (UPD) ile HP filosundan çıktı alınmasını sağlıyoruz. PCL ve PostScript dillerini destekleyen UPD sürücüsü ile teknik personelin driver (sürücü) ile ilgili yaptığı işlemleri en aza indirerek iş verimliliğini artırıyoruz. Kullandığımız yazılımlarla yazıcı tabanlı ayrıntılı raporlar ve kişi tabanlı raporlar kolayca alınabiliyor. Böylelikle yazıcıların daha verimli kullanılabilmesi için kurum yönetimine metrik veriler sunulabiliyor. Kurum ihtiyaçlarına göre baskı politikaları belirlenerek çıktıların bu kurallar içerisinde alınması da sağlanabiliyor.”

Serkan Bayır, sarf malzemelerinde yüzde 50 tasarruf sağlayan, sayfa başına maliyette lazer yazıcılara oranla yarı yarıya maliyeti düşüren Ink Advantage serisinin HP’nin son zamanlarda dikkat çeken ürünlerinden olduğunu açıklıyor.

HP OfficeJet 150 Mobile All-in-One yazıcısı hareket halindeyken bile çalışmak isteyenler için tasarlanmış. Bu nedenle akıllı telefonlardan ve dizüstü bilgisayarlardan tarama, kopyalama ve yazdırma yapabilecek şekilde geliştirilmiş. Büyük baskı makineleri, bireysel ve kurumsal kullanım için tasarlanan yazıcılar, önemli oranlarda tasarrufun yanısıra kusursuz belge güvenliği avantajı da sunuyor.

HP Officejet 150 Mobile All-in-One, isteğe bağlı yüksek kapasiteli orijinal HP mürekkep kartuşları ve ENERGY STAR® belgesiyle enerji verimliliğinde büyük avantaj sağlıyor, kullanıcılara uzun süre yazdırma imkanı sunuyor. HP e-Print gibi uygulamalarıyla günden güne artan mobilite ihtiyacı da gözetiliyor. Kullanıcılar özellikle ofis dışındayken dahi mobil cihazlarını kullanarak çıktı alabiliyor. HP Deskjet Ink Advantage 2515 AiO, HP Deskjet Ink Advantage 5525 e-AiO ve HP Officejet Pro 8600 Plus e-AiO yazıcıları farklı müşteri ihtiyaç ve taleplerini karşılayacak zengin özelliklere sahip. Bulut teknolojisini de destekleyen ürünler, verimli doküman yönetimini de sağlıyor. Güvenli Baskı Çözümleri’nde öncelikle ağ dahilinde şifrelenmiş dolaşan veriyle güvenlik üst düzeyde sağlanıyor. Tek bir yazıcıya bağlı kalmadan baskıların bir sunucuya yönlendirilmesiyle kağıt israfının önüne geçiliyor. Ayrıntılı raporlama ve baskı kuralları belirlenebiliyor.



HP Anadolu Müşteri Toplantıları

Anadolu Müşteri Toplantıları gerçekleştiren HP yönetim ekibi, sunumlarla en son HP ürün ve çözümlerini müşteriler ve basın mensuplarından oluşan katılımcılara aktarıyor. Bayır, bu yıl Gaziantep, Adana, Şanlıurfa, Diyarbakır, Çanakkale, Kahramanmaraş, Mersin ve Batman’a giderek her şehirde orijinal sarf malzemeleri kullanımı konusunda müşterilerini bilgilendirdiklerini, onların sorunlarını dinleyerek bölgeye özel geliştirdikleri kampanyalarla yeni çözümler sunduklarını anlatıyor.



Orijinal sarf malzemesi kullanılmalı

Serkan Bayır, “11 yıldır Türkiye’de kesintisiz olarak en çok tercih edilen ve en çok satılan bilgisayar ve yazıcı markasıyız. Yaygın servis ve tedarik ağımızla her zaman müşterilerimizin yanındayız. Müşterilerimizin orijinal kartuşla hem kaliteli hem de yüzde 50 oranında tasarruflu baskı sonuçlarını alabilmeleri için avantajlı mürekkep uygulaması gerçekleştiriyoruz” diyor ve ekliyor: “Orijinal sarf malzeme kullanımı önemli. Boş yere harcanan kartuş, toner ve kâğıtlar, kurumlara ve bireylere ciddi maliyet yükü getiriyor. Dolum kartuşlarının yüzde 15’ten fazlası ya akıyor, ya da ürüne kalıcı zarar veriyor. Sızdırma ya da yazıcıya zarar verme gibi dezavantajları olmayan Orijinal HP kartuşlarının dolum kartuşlara oranla yüzde 34 oranında daha fazla baskı sonucu veriyor, iş verimliliğine ciddi katkı sağlıyor. Küresel geri dönüşüm programımız ‘Gezegen Ortaklığı’ ile HP olarak 53’ten fazla ülkede geri dönüşüm hizmeti veriyor ve yılda 155 bin kartuşu geri dönüşümle kullanıma kazandırarak gezegenimizin doğal kaynaklarını toplum için kullanma sorumluluğumuzu sergiliyoruz.”



HP Ortak Yazdırma Lokasyonu (PPL)

HP Ortak Yazdırma Lokasyonu (PPL) ağını, müşterilerine cep telefonu, tablet ya da dizüstü bilgisayarlarından bulut tabanlı yazdırma hizmeti sunmak isteyen KOBİ’lerin kullanımına sundu. HP LaserJet ve HP Officejet yazıcılar için tasarlanan yeni yazıcı tabanlı HP PPL uygulaması, kafe, butik otel ve perakendeci gibi küçük işletmelerin yazıcılarını HP PPL ağına kaydetmelerine olanak tanıyor. Kurumlar HP ağına kaydolarak müşterilerine mobil cihazlarından çıktı alma ayrıcalığını sunabiliyor. HP Türkiye Baskı Grubu Kategori Müdürü Serkan Bayır, mobil cihazların günlük hizmet alanlarındaki kullanımının arttığını, bunlara anında çıktı alma hizmetlerinin de dahil olduğunu belirterek, “HP PPL ağı küçük ve orta ölçekli işletmelerin bulut sistemlerinden yararlanarak katmadeğerli servis sunma ve kendi alanlarına trafik çekme yöntemlerini kökten değiştiriyor” diyor. HP PPL ağının tüm dünyada 30 binden fazla siteye genişlediğini ve HP ePrint uygulamalarının 6 milyondan fazla kez indirildiğini anlatan Bayır, PPL ağını kullanarak yazdırma işlemi yapan insan sayısının da her altı aylık sürede iki kat arttığını kaydediyor: “Kullanıcılar HP PPL ağına erişip belirli coğrafi konumlardaki noktaları belirleyerek HP ePrint uygulaması üzerinden ya da www.hppublicprint.com adresine giriş yaparak yazdırma işlerini kaydedebiliyor.”