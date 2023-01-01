Planlamadan montaj aşamasına kadar INTEGREEN’den enerji çözümleri

Elektrik tüketicileri için yenilenebilir enerji sistemleri kuran INTEGREEN, sistem için gerekli planlama, tasarım ve montaj hizmetleri veriyor.Müşterisine en uygun yenilenebilir enerji çözümünü bulan INTEGREEN, evrak takibi, sistemin kurulması, denetimi ve bakım onarım hizmetlerini sunuyor.

INTEGREEN Genel Müdürü Ömer Özkan, doğal kaynaklar yönünden Avrupa’nın en zengin dünyanın da sayılı ülkelerinden biri olan Türkiye’de güneşi, rüzgarı ve çevreye zarar veren atıkları değerlendirerek temiz enerji üretme felsefesiyle kurdukları Integreen Yenilenebilir Enerji Sistemleri A.Ş’nin genç ve dinamik kadrosuyla ilk yılında adından söz ettirmeyi başardığını ve müşterilerini memnun ettiğini söylüyor. Özkan, “Henüz emekleme döneminde olan sektörde büyümek, ilerleyen yıllarda pazar lideri olmak ve Ortadoğu, Afrika ve Türk Cumhuriyetleri’nde de adından sözettiren bölgenin lider şirketlerinden biri olmak hedefimizdir” diyor.

INTEGREEN yenilenebilir enerji santral yatırımı yapmak isteyen yatırımcılar için de güneş, rüzgar ve biyogaz projeleri geliştiriyor ve anahtar teslim bu santralleri kurarak yatırımcıların kazanç elde etmesini sağlıyor. Arazi bulunması, bürokratik izin süreçlerinin tamamlanması, başvuru dosyasının hazırlanması gibi santral yatırımı öncesi gerekli çalışmaları yaparak projeyi hazır hale getiriyor. Ayrıca yatırımcılara proje finansmanı konusunda destek olarak yatırım yapmalarını kolaylaştırıyor. Integreen bu santrallerin kullanımının yaygınlaştırılmasında enerji yatırımcıları, konutlar, oteller, depolar, çiftlikler, marketlere hizmet veriyor.

Ömer Özkan, yenilenebilir enerji sistemleriyle tükenmeyen, ucuz ve temiz bir enerji kaynağından faydalanmanın işletme giderlerini azaltacağını ve uzun vadede maliyet ve verimlilik avantajı sağlayacağını vurguluyor. Özkan anlatıyor: “Elektrik faturası ve tarifesi baz alınarak yapılan incelemeler sonucunda kullanıcılar için en uygun güneş sisteminin hangisi olduğuna karar veriliyor. Ardından gerekli her türlü evrak takibi INTEGREEN tarafından yapılıyor ve sistem kuruluyor. Sistemin kuruluşundan itibaren 25 yıl garanti imkanı sunan INTEGREEN, 40 yıla yakın bir süre içerisinde de sorunsuz kullanım vaat ediyor. INTEGREEN Türkiye’nin tam hizmet veren güneş sağlayıcısı olarak hizmetini ücretsiz danışma ve kurulumla başlatıyor. Sonrasındaysa eğitimli ekibiyle uzman tasarım, izin, denetim, sistem bakımı dahil olmak üzere tüm konularda müşterilerinin yanında oluyor.”

Ömer Özkan, “Fabrikaların elektrik giderlerini azaltırken ürünleri yeşil ürünlere dönüştüren ve sürdürülebilir enerji ihtiyacının karşılanmasına destek olan INTEGREEN ile şirketler müşterilerine daha da yaklaşıyor. INTEGREEN sosyo-ekonomik bir varlık olarak şirketlerin giderek yükselen bir değer haline gelen sürdürülebilir enerji sorunlarını çözmelerine yardımcı olarak müşterilerin nezdinde doğaya duyarlı, çevre dostu bir konuma yerleşmelerini sağlıyor” diye konuşuyor.

Ömer Özkan, hayata geçirdikleri projelerden de sözediyor: “İlk lisanssız rüzgar santralini Boğaziçi Üniversitesi Kilyos Kampüsü’nde kurduk, tek türbin ile Bebek ve Kilyos Kampüsleri’nin tüm enerjisini üretiyoruz. Biyogazda geçen yıl başlayan Bandırma’da bir projemiz var. 15 milyon dolarlık lisanslı projemiz 2 yıl sonra hayata geçecek. 2015 yılında toplamda 15-25 mW güneş santralleri kuracağız. Amiral gemimiz güneş santralleri olacak. Gayrimenkul Projesi Batışehir’e 375 kW’lık bir güneş sistemi, Aksu Enerji’ye 1 mW’lık güneş tarlası, Isparta’ya 750 kW’lık güneş santrali kurduk. Denizli, Kayseri ve Nevşehir’de toplamda 6 mW’lik bir güneş santrali kuracağız.”