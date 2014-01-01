Prizin en hızlı markası EUKONN

Priz üretiminde Türkiye’nin en hızlı gelişen markası olan Eukonn, Ar-Ge yoğun üretim modeliyle yurtiçi ve yurtdışında rekabeti zorlamaya başladı. Motorlu priz, su geçirmeyen priz gibi modellerle dünyada ilki başaran Eukonn, sadece Türkiye’de değil dünyada da bilinen ve tercih edilen marka olmak istiyor.





Sektöre otomotiv yan sanayi olarak adım atan ve daha sonra beyaz ve kahverengi eşya üretimi ile devam eden Tomkar Elektromekanik Sanayi, Eukonn markasıyla 3.5 yıldır üretim alanına prizi de ekledi. Ürünlerdeki kalite, estetik ve işlevselliği ‘ev ve ofisinizdeki rahatlık’ sloganıyla müşteriye sunan Eukonn, sektörde önemli bir boşluğu dolduruyor. Ar-Ge yoğun üretimi sonucu Avrupalı rakiplerine dahi üstünlük sağlayan Eukonn, sektörün en köklü kuruluşlarının ülkesine dahi ihracat yapıyor. Tomkar Elektromekanik Sanayi Genel Müdürü Yavuz Tomruk, metal konusundaki uzmanlığı prize taşıdıklarını ve tercih edilen, sektöre farklılık getiren bir marka olduklarını söylüyor. Dünyada ilk kez motorlu priz, su geçirmeyen priz gibi imalatlara imza attıklarına dikkat çeken Tomruk, aynı zamanda ev ve ofiste kablo sorununa çözüm sağlayacak yeni ürünlerle piyasada rekabeti zorlayacaklarını duyuruyor. TÜBİTAK ve KOSGEB’e başvurarak yüzde 100 yerli üretimde destek almak istediklerini paylaşan Tomruk, Ümraniye’de iki farklı alanda üretim yaptıklarını ve aylık kapaklı priz sistemlerinden 5 bin 500 adet (bas-açlar dahil), kapaksız priz sistemlerinde ise 7 bin adet kapasiteye ulaştıklarını açıklıyor. Artan talebi karşılamak adına da yeni yatırım kararı aldıklarını açıklayan Tomruk, Samandıra’da 2 bin 750 metrekare alan üzerine fabrika inşa ettiklerini ve 2014’ün sonunda sözkonusu alanda üretime devam edeceklerini belirtiyor. Yeni yatırımla üretimin yüzde 40 oranında artacağını öngören Tomruk, ayrıca yeni alanda kalite güvence sistemini güçlendireceklerini ve Ar-Ge çalışmalarını artıracaklarını anlatıyor.





Eukonn Avrupa’da tercih ediliyor



İhracata yeni başlayan Eukonn, artık dolaylı yollardan ihracat yerine direkt ihracata da başlamış bulunuyor. Üretimin yüzde 25 ve 30’unu ihraç etmeyi planladıklarını söyleyen Tomruk, 2014’ün sonlarına doğru bu oranın yüzde 60’a 40 seviyesine geleceğini öngörüyor. Eukonn’a en fazla ilgiyi Avrupa Ülkeleri, Türk Cumhuriyetleri ile Afrika gösteriyor. Yavuz Tomruk, “Sektörün en köklü kuruluşları aslında Avrupalı. Ancak bizim ürünlerin Avrupa ürünlerine kıyasla 4’te 1 uygun fiyatlı olması, kaliteli ve katma değerli ürünler sunmamız temel tercih nedenimiz. Sadece Türkiye’nin değil Avrupa’nın da alanında bilinen markası olmak istiyoruz” diyor. Sektörde Çin rekabetinin de yaşandığını hatırlatan Tomruk, bazı ürünlerde yüzde 15 ucuz olduklarını bazı ürünlerde ise Çinli firmaların yüzde 20 daha uyguna piyasaya ürün sunduğunu açıklıyor. Tomruk, “Motorlu ürünümüzde yüzde 25 daha uygun imal ediyorum. Navlon nedeniyle bu üründe avantajım yüksek. Avrupa’ya daha hızlı sevkiyat yapıyoruz. Ayrıca stok maliyetlerini düşüren bir sistemimiz var. Eukonn ürünlerini almak isteyen tek ürün için dahi sipariş verebilir” diye konuşuyor.



Eukonn’un farklığı bunun da sınırlı değil. Ürünlerin müşteriye sunumunda farklılığa giden firma, sipariş edilen prizleri kablolarıyla birlikte müşteriye sunuyor. Tomruk, “Yurtdışından priz alındığında gelen ürüne bağlı kalınmak zorunda. Eukonn ürünlerinde ise müşterinin istekleri göz önüne alınarak ürünün nitelikleri değiştirilebiliyor. Ayrıca yine yurtdışındaki ürünlere kıyasla önemli bir farklılık ise ürünlerin kablosuyla birlikte müşteriye sunuluyor olması.





Evde kablo soruna Eukonn çözüm



Şu an Türkiye’nin en büyük ofis mobilya şirketleriyle çalıştıklarının altını çizen Tomruk, hedef kitlelerinde; ev elektroniği satan mağazaları olduğunu belirtiyor. Tomruk, evdeki kablo karmaşasına son veren 3 ürün geliştirdiklerini açıklıyor. Tomruk, “TV ünitesinin yanına elektrik, bilgisayar, anten ve telefon girişi var. Aynı zamanda onun yanına bir de çoklu fiş takılıyor. Bu kablolar görmek istenmiyor. Özellikle de temizlik yapıldığında bir sıkıntı. Bu karmaşayı gideren bir sistem çıkardık ve önümüzdeki ay piyasada olacak. Ayrıca bu ürünün seyyarını çıkardık. TV’nin yanına konuluyor ve sadece prizin üzerinden bir kablo çıkıyor o kadar. Orada yaptığımız sistem gizli priz sistemleridir. Kablonun giriş ve çıkışı görülmüyor. Dünyada bu ürünün benzeri yok” diye konuşuyor. Tomruk, benzer bir sistemi ofisler içinde geliştirdiklerini ve aynı zamanlama ile ürünü piyasaya sunacaklarını duyuruyor.